بسیاری از کاربران منتظر دیدن حالت تیره فیسبوک بودند و اینطور که به نظر می‌رسد به زودی این قابلیت به همراه ردیاب کرونا به این اپلیکیشن پر طرفدار اضافه خواهد شد.

مدت زمان نسبتا زیادی است که برنامه‌های مرتبط با فیسبوک، دریافت حالت تیره (دارک مود) را آغاز کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به مسنجر اشاره کرد که از ماه مارس سال گذشته این قابلیت کاربردی را در اختیار داشت. همچنین اینستاگرام پاییز امسال و بعد از آن هم واتساپ به حالت تیره دسترسی پیدا کردند.

جالب اینجاست اپلیکیشن رسمی خود فیسبوک هنوز این قابلیت را در اختیار ندارد و در حال حاضر تنها برنامه‌ رسمی با پشتیبانی از حالت تیره و کارایی مشابه با فیسبوک، فیسبوک لایت است و برای آن دسته از کاربرانی طراحی شده که از سرعت اینترنت نسبتا پایینی بهره می‌برند.

اما با توجه به اسکرین شاتی که اخیرا از نسخه اندرویدی اپلیکیشن فیسبوک منتشر شده، به نظر می‌رسد به زودی باید شاهد تغییرات بزرگی باشیم که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به حالت تیره اشاره کرد.

تصویر بالا، رابط کاربری آخرین نسخه از فیسبوک را که البته هنوز به صورت رسمی منتشر نشده، نشان می‌دهد که در آن کاربر می‌تواند برای ذخیره انرژی، (در صورت در اختیار داشتن نمایشگری از نوع OLED)، حالت تیره را فعال کند. مانند تنظیمات همه برنامه‌ها، می‌توانید طوری این قابلیت را تنظیم کنید که یا طبق تم گوشی تغییر کند و یا به صورت اجباری به حالت تیره درآید.

نمی‌توان حالت تیره این گوشی را کاملا مشکی دانست. به عبارتی همه چیز شبیه به واتساپ و اینستاگرام است و کاربر کاملا رنگ خاکستری را می‌بیند. طبق بررسی‌ها، اگر پیکسل‌های نمایشگر اولد به صورت خاکستری مشکی باشند، برای ذخیره انرژی کافی خواهد بود و دیگر نیازی نیست آن را کاملا خاموش کنیم.

قابلیت Time on Facebook نیز طراحی کاملا جدیدی به خود خواهد گرفت تا بتوانید راحت‌تر و البته بیشتر از آن استفاده کرده تا در وقت خود صرفه‌جویی کنید. همچنین گفته می‌شود ردیاب ویروس کرونا نیز در بروزرسانی بعدی فیسبوک و همزمان با حالت تیره به آن اضافه خواهد شد.

هنوز مشخص نیست کاربران به صورت عمومی چه زمانی می‌توانند به قابلیت‌های جدید فیسبوک دسترسی داشته باشند اما از آن جایی که دیگر برنامه‌های این شرکت در حال حاضر از حالت تیره بهره می‌برند، بنابراین بعید به نظر می‌رسد این مدت انتظار طولانی شود.

