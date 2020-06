با توجه به اعلام شرکت اپل، رویداد WWDC 2020 در تاریخ ۲۲ ژوئن (۲ تیر) برگزار می‌شود و در این مراسم اولین نسخه بتا سیستم عامل iOS 14 معرفی خواهد شد. سایت ۹To5Mac مدتی قبل توانست به نسخه‌ی اولیه‌ی این سیستم‌عامل دست پیدا کند و به همین خاطر بخشی از ویژگی‌های آن فاش شده است.

در ادامه به ویژگی‌های فاش شده و شایعات و گزارش‌های مربوط به سیستم عامل iOS 14 می‌پردازیم.

تغییرات هوم اسکرین

از لحاظ بصری، سیستم عامل iOS 14 شباهت زیادی به نسخه‌های قبلی دارد اما در هر صورت باید انتظار ارائه‌ی تغییرات ظاهری را داشته باشیم. یکی از این تغییرات، امکان نمایش کل آیکون اپلیکیشن‌ها به‌صورت یک فهرست واحد است. همچنین کاربران به گزینه‌های مختلفی برای مرتب‌سازی این فهرست دسترسی دارند.

این ویژگی یادآور فهرست برنامه‌های اپل واچ است اما در هر صورت در آیفون می‌توان از گزینه‌های مختلفی برای مرتب‌سازی آن‌ها بهره برد. همچنین اپل مشغول امکان ارائه‌ی ویجت‌های هوم اسکرین برای آیفون است. برخلاف ویجت‌های پین شده در iPadOS 13، این ویجت‌ها را مانند آیکون اپلیکیشن‌ها به راحتی می‌توان حرکت داد. البته احتمال کنار گذاشتن این مشخصه وجود دارد.

تغییرات مربوط به تصاویر پس‌زمینه

در سیستم عامل iOS 14، تصاویر پس‌زمینه پیش‌فرض با توجه به محتوایی که دارند در بخش موردنظر خود به صورت جداگانه نمایش داده می‌شوند. به همین خاطر کاربران مثلا راحت‌تر می‌توانند تصاویر گل‌ها یا تصاویر نجومی را پیدا کنند. همچنین توسعه‌دهندگان با بهره‌گیری از API جدید می‌توانند از این قابلیت بهره ببرند.

از دیگر امکانات احتمالی سیستم عامل iOS 14 می‌توانیم به تصاویر پس‌زمینه پویا اشاره کنیم که برای هوم اسکرین مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ضمن نباید احتمال تنظیم تصویر پس‌زمینه سفارشی برای CarPlay را از قلم بیندازیم.

بهبود دسترسی‌پذیری

یکی از امکانات iOS 14 این است که اگر آیفون صداهایی مانند زنگ در، آژیر مربوط به اطفا حریق و دیگر موارد این چنینی را تشخیص بدهد، می‌تواند از طریق ویبره این موضوع را به کاربران دارای مشکلات شنوایی منتقل کند. همچنین از طریق دوربین و با برخی حرکات دست، می‌توان برخی وظایف مشخص را انجام داد.

واقعیت افزوده فراگیر

اپل مشغول توسعه یک اپلیکیشن موسوم به Gobi است که به کاربران این امکان را می‌دهد با بهره‌گیری از واقعیت افزوده، اطلاعات بیشتری در مورد آنچه در اطراف خود می‌بینند به دست آورند. بر اساس کدهای iOS 14، این قابلیت در حال حاضر در اپل استورها و کافی‌شاپ‌های استارباکس مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

افزایش کنترل مربوط به HomeKit

سرویس HomeKit در سیستم عامل iOS 14 به‌روزرسانی بزرگی را دریافت می‌کند. به این سرویس قابلیتی به نام Night Shift to Light افزوده می‌شود که اساسا می‌تواند دمای نور لامپ‌های سازگار را طول روز و شب به طور خودکار تغییر دهد.

همچنین باید به تغییر سیستم ویدیو HomeKit هم اشاره کنیم که قادر به شناسایی افراد خاص مانند اعضای خانواده خواهد بود و بنابراین با تشخیص آن‌ها، نوتیفیکیشن‌های سفارشی دریافت خواهید کرد.

CarKey

API مربوط به قابلیت CarKey یا کلید دیجیتال ماشین از iOS 13.4 در دست توسعه قرار دارد اما انتظار می‌رود این مشخصه همراه با iOS 14 معرفی شود. با توجه به مدارک به دست آمده، کاربران با بهره‌گیری از این قابلیت می‌توانند ماشین خود را با استفاده از آیفون یا اپل واچ، قفل یا روشن کنند.

این مشخصه بر مبنای فناوری NFC توسعه پیدا کرده و کاربران باید گجت خود را به ماشین نزدیک کنند. همچنین ظاهرا می‌توان این کلید دیجیتال را مثلا بین اعضای خانواده به اشتراک گذاشت. به نظر می‌رسد کمپانی BMW اولین شرکتی است که از این تکنولوژی اپل پشتیبانی خواهد کرد.

افزایش قابلیت‌های اپل مپ

در آینده، اپل مپ جزییات بیشتری در مورد اپل استورها و مراکز تعمیر نمایش خواهد داد. در iOS 14، کاربران از طریق اپل مپ می‌توانند خدمات پشتیبانی موجود در اپل استورها را مشاهده کنند. به‌عنوان مثال می‌توانند ببینند که آیا اپل استور موردنظر خدمات مربوط به تعویض نمایشگر و باتری را ارائه می‌دهد یا نه.

Clips API

اپل مشغول توسعه سرویس جدیدی است که به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد بخش‌هایی از اپلیکیشن خود را بدون نیاز به نصب از طرف کاربر، ارائه دهند. این API مبتنی بر QR Code است و کاربران با اسکن یک کد می‌توانند به بخشی از اپلیکیشن موردنظر دسترسی پیدا کنند. ظاهرا اپل با بهره‌گیری از اپلیکیشن‌هایی مانند یوتیوب، سونی و Yelp مشغول آزمایش این سرویس است.

سیستم ترجمه داخلی

در iOS 14 مرورگر سافاری سیستم ترجمه داخلی دریافت می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد بدون نیاز به سرویس‌ها یا اپلیکیشن‌های ثالث محتوای صفحات وب را ترجمه کنند. این فرایند هم به صورت داخلی با بهره‌گیری از پردازش عصبی انجام می‌شود.

هشدارهای اپلیکیشن Find My

اپل سال گذشته اپلیکیشن Find My را در iOS 13 متحول کرد و به کاربران اجازه داد که علاوه بر ردیابی گجت‌های گمشده، موقعیت مکانی خود را با دوستان و خانواده به اشتراک بگذارند. حالا در سیستم عامل iOS 14 قرار است امکانات بیشتری مانند هشدارهای سفارشی، واقعیت افزوده و دیگر موارد به این اپلیکیشن افزوده شود.

یکی دیگر از قابلیت‌های جدید این اپلیکیشن، دریافت هشدار در زمانی است که یک فرد در زمان موردنظر به مکان از پیش تعیین شده نمی‌رسد. همچنین برای پیدا کردن گجت‌ها یا دوستان هم می‌توان از قابلیت واقعیت افزوده این اپلیکیشن استفاده کرد.

ریکاوری سیستم‌عامل

اگر آیفون یا آیپد از کار بیفتند، در اغلب اوقات لازم است که با استفاده از کامپیوتر ویندوزی یا مک فریم‌ور آن به وضعیت قبلی برگردد. اما حالا اپل مشغول آزمایش قابلیتی موسوم به OS Recovery است که به کاربران اجازه می‌دهد چنین کاری را با بهره‌گیری از اینترنت یا اتصال کابل USB به یک آیفون یا آیپد دیگر انجام دهند.

پشتیبانی از ویژگی‌های سخت‌افزاری جدید

اپل هنوز ردیاب‌های هوشمند Airtag را معرفی نکرده اما بر اساس شواهد موجود در iOS 14، این محصول از باتری قابل تعویض بهره می‌برد. روی هم رفته کاربران می‌توانند Airtag را به وسایل موردنظر خود متصل کنند تا با بهره‌گیری از اپلیکیشن Find My اپل قادر به پیدا کردن آن‌ها باشند.

همچنین در iOS 14 مدارکی مبنی بر تعبیه سنسور ToF در برخی آیفون‌های جدید یافت شده که ظاهرا از همان نوع سنسور LiDAR موجود در آیپد پرو محسوب می‌شوند. طبق این شواهد، تنها دو آیفون جدید از این مشخصه بهره می‌برند که احتمالا آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس هستند.

گجت‌های سازگار با سیستم عامل iOS 14

به تازگی گزارشی منتشر شده که در آن آمده تمام گجت‌های سازگار با iOS 13، از iOS 14 هم پشتیبانی می‌کنند. با این حال، به احتمال زیاد iPadOS 14 با آیپد ایر ۲ و آیپد مینی ۴ سازگار نخواهد بود زیرا این دو تبلت از تراشه‌های A8 و A8X بهره می‌برند. با توجه به این موضوع، احتمالا این گجت‌ها از iOS 14 پشتیبانی می‌کنند.

آیفون ۶ اس و ۶ اس پلاس

آیفون SE (نسل اول)

آیفون ۷ و ۷ پلاس

آیفون ۸ و ۸ پلاس

آیفون X

آیفون XR

آیفون XS و XS مکس

آیفون ۱۱

آیفون ۱۱ پرو و ۱۱ پرو مکس

آیفون SE (نسل دوم)

آیپاد تاچ (نسل هفتم)

و گجت‌های سازگار با iPadOS 14 از این قرار است:

آیپد (نسل پنجم)

آیپد (نسل ششم)

آیپد (نسل هفتم)

آیپد مینی (نسل پنجم)

آیپد ایر (نسل سوم)

آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی

آیپد پرو ۱۱ اینچی

آیپد پرو ۱۰.۵ اینچی

آیپد پرو ۹.۷ اینچی

سخن آخر

iOS 14 اگرچه قرار نیست تغییرات ظاهری گسترده‌ای را به ارمغان بیاورد، اما در هر صورت باید انتظار معرفی چندین ویژگی جدید را داشته باشیم. در این میان، هوم اسکرین این سیستم‌عامل قرار است از ویجت‌ها بهره ببرد و قابلیت نمایش فهرست‌وار آیکون اپلیکیشن‌ها امکان‌پذیر شود.

بهبود دسترسی پذیری همواره اتفاق خوشایندی محسوب می‌شود و پیشرفت HomeKit هم یکپارچگی بین گجت‌های هوشمند را افزایش می‌دهد. سیستم واقعیت افزوده جدید، کاربران را بیش از پیش برای هدست‌های واقعیت افزوده اپل آماده می‌کند و مشخصه CarKey هم احتمالا مورد استقبال مالکان اتومبیل‌های موردنظر قرار می‌گیرد.

با این حال، به خاطر داشته باشید که به دلیل شیوع ویروس کرونا، شاید برخی از این مشخصه‌ها با تاخیر ارائه شوند یا اینکه شاید اپل برخی از آن‌ها را کنار بگذارد.

منبع: ۹To5Mac

