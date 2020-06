ضربه سنگین مایکروسافت به گوگل با عرضه مایکروسافت اج برای ویندوز ۱۰

مایکروسافت اخیرا مرورگر مایکروسافت اج را برای تمامی کاربرانی که از ویندوز ۱۰ استفاده می‌کنند عرضه کرد. اقدامی که باعث شد میلیون‌ها کاربر این سیستم عامل به مرورگر اج دسترسی داشته باشند و این مسئله می‌تواند برای گوگل و مرورگر فوق‌العاده محبوبش خطرناک باشد.

مرورگر گوگل کروم در حال حاضر بیشترین کاربر را در بین دیگر مرورگرها دارد و اختلاف آن با سایر رقبا آنقدر فاحش هست که حالا حالاها جایگزینی برایش پیدا نشود. اما فراموش نکنید مرورگر اج جدید مبتنی بر کرومیم است. یعنی همان موتوری که کروم بر اساس آن طراحی شده.

شباهت بسیار زیاد این دو مرورگر از لحاظ کاربرد باعث شده مایکروسافت اج که مرورگر نوپایی به حساب می‌آید اکنون جایگاه دوم را تصاحب کند. این برنامه به راحتی و با اختلاف زیادی اینترنت اکسپلورر را پشت سر گذاشت و به دنبال این است تا بتواند بخش بزرگی از بازار را از سلطه کروم خارج کند.

علاوه بر در اختیار داشتن اکثر (اگر نگوییم تمامی) ویژگی‌های کروم حتی افزونه‌ها، مایکروسافت اج این امکان را به کاربر می‌دهد تا اعلانات تبلیغاتی را حین وب‌گردی مسدود کنید. در کنار آن، قابلیت جابجایی بین پروفایل هم در نسخه ۸۳ این مرورگر وجود دارد که در این شرایط سخت و دوره بیماری، برای افرادی که در منزل مشغول به کار هستند ویژگی خوبی به حساب می‌آید.

نگرانی کاربران از مسائل امنیتی و حریم خصوصی در گوگل کروم

در حال حاضر بیش از دو سوم کاربران از مرورگر کروم استفاده می‌کنند اما در رابطه با حریم خصوصی و امنیت این مرورگر هنوز هم مسائل زیادی وجود دارد. گوگل از چالش‌ها و مشکلات پیش آمده خبر دارد و در ماه‌های اخیر تلاش کرده با ارائه بروزرسانی‌های مختلف آن‌ها را حل کند.

از آن جایی که نماینده مایکروسافت نیز مبتنی بر همان پروژه کرومیوم است، بنابراین از لحاظ ظاهر و ویژگی تفاوت خاصی بین دو مرورگر پیدا نمی‌کنید و به همین دلیل عرضه مایکروسافت اج برای ویندوز ۱۰ به آن دسته از کاربرانی که تمایلی به استفاده از محصول گوگل ندارند، یک دلیل خوب برای تغییر مرورگر می‌دهد.

در بخش امنیت، مایکروسافت اج قابلیت‌های خوبی دارد. اما در رابطه با حریم خصوصی هنوز اطلاعی نداریم. اخیرا اما با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفت، متوجه شدیم این مرورگر صفحات وب و شناسه دستگاه‌ها را به سرورهای بک اند می‌فرستد. حتی به نظر می‌رسد برخی از کاربران از تبلیغات این مرورگر نیز آزرده خاطر هستند.

با توجه به گفته‌های Bleeping Computer، هر موقع کاربران در قسمت جست و جوی کامپیوتر به دنبال مرورگری باشند، مایکروسافت مرورگر خود را به نمایش در می‌آورد و نمی‌توان از آن اجتناب کرد. این مسئله کمی آزار دهنده است اما اگر اج بتواند در بخش حریم خصوصی پیشرفت کند شاید بتواند رقیبی فوق‌العاده قدرت‌مند برای کروم محسوب شود. به گفته مایکروسافت، این مرورگر در نسخه‌های ۱۸۰۳، ۱۸۰۹، ۱۹۰۳، ۱۹۰۹ در دسترس قرار خواهد گرفت.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا مرورگر اج را به کروم ترجیح می‌دهید؟

منبع متن: digikala