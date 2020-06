روز گذشته شایعه‌ای منتشر شد که طبق آن، سامسونگ مشغول بررسی نمایش تبلیغات در رابط کاربری One UI برخی از گوشی‌های خود است. درآمد حاصل از این تبلیغات می‌تواند به جبران هزینه‌های در حال افزایش ساخت گوشی‌های هوشمند کمک کند.

منبع این شایعه، اسکرین‌شاتی است که از طرف یکی از کاربران منتشر شده است. ظاهرا این تصویر مربوط به نسخه افشا شده از رابط کاربری One UI 2.5 است که نسخه جدید رابط کاربری سامسونگ محسوب می‌شود. در ادامه می‌توانید این اسکرین‌شات را مشاهده کنید که یک تبلیغ بزرگ در لاک‌اسکرین را نمایش می‌دهد.

گفته می‌شود برای این تبلیغ یک تایمر تعیین شده است. این یعنی کاربران برای آنلاک کردن گوشی یا باید بر این تبلیغ ضربه بزنند یا اینکه ۱۵ ثانیه صبر کنند. در این بین برخی کاربران گزارش داده‌اند در تعدادی از اپلیکیشن‌های سامسونگ هم تبلیغاتی را مشاهده کرده‌اند.

در همین رابطه باید به شیائومی اشاره کنیم که در رابط کاربری بسیاری از گوشی‌های این شرکت هم تبلیغات نمایش داده می‌شود و این موضوع اعتراضات زیادی به همراه داشته است. با این حال، گوشی‌های پایین‌رده شیائومی معمولا بسیار ارزان‌تر از گوشی‌های پایین‌رده ساخت سامسونگ هستند و به همین خاطر در نهایت کاربران این موضوع را پذیرفته‌اند. اگر سامسونگ تبلیغات را روانه‌ی رابط کاربری خود کند ولی قیمت گوشی‌های موردنظر را پایین نیاورد، این موضوع وجهه برند سامسونگ را تخریب خواهد کرد.

البته حتی اگر سامسونگ این طرح را اجرایی کند، مطمئنا گوشی‌های پرچم‌دار چنین تبلیغاتی را نمایش نخواهند داد. در عوض برای گوشی‌های سری گلکسی A و گلکسی M که با قیمت مناسبی عرضه می‌شوند، می‌توانیم انتظار نمایش تبلیغات را داشته باشیم.

