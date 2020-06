ساعاتی قبل واتساپ اعلام کرد که باگ مربوط به افشای شماره تلفن کاربران در نتایج جستجو گوگل را برطرف کرده است. این اصلاح چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که یک محقق فاش کرد شماره تلفن بخشی از کاربران واتساپ به دلیل باگ یکی از ویژگی‌های این سرویس توسط بخش جستجو گوگل ایندکس شده است.

سخنگوی واتساپ در بیانیه موردنظر اعلام کرده: «در حالی که ما از گزارش این محقق قدردانی می‌کنیم و به زمانی که او برای اشتراک گذاشتن آن با ما صرف کرده ارزش می‌گذاریم، ولی این تلاش شایسته دریافت جایزه مربوط به یافتن باگ‌ها نیست؛ زیرا صرفا لینک‌های شامل شماره تلفن کاربران توسط موتور جستجو ایندکس شده و این شماره‌ها مربوط به کاربرانی است که تصمیم گرفته‌اند شماره خود را عمومی کنند.»

کاربران با بهره‌گیری از قابلیت Click to Chat می‌توانند راه ارتباطی برقرار کنند تا دیگر افراد بدون نیاز به ذخیره شماره تلفن این افراد، با آن‌ها ارتباط برقرار کنند. برای این کار، کافی است لینک wa.me/phoneNumber را برای دیگران ارسال کنید و به جای phoneNumber شماره موبایل خود را همراه با کد کشور وارد کنید.

محقق امنیتی که این موضوع را فاش کرده، آن را یک لغزش در حریم خصوصی نامیده است. او مدعی شده که حدود ۳۰۰ هزار شماره تلفن کاربران در نتایج جستجو گوگل ثبت شده است. این محقق امنیتی خاطرنشان کرده این موضوع به این دلیل رخ داده که واتساپ، گوگل و دیگر موتورهای جستجو را برای ایندکس نکردن این لینک‌ها در جریان نگذاشته است؛ کاری که بسیار ساده و مرسوم محسوب می‌شود.

اما این محقق هندی اولین نفری نیست که این مشکل را گزارش داده و مدتی قبل در ماه فوریه، سایت WaBetaInfo در رابطه با این موضوع گزارشی منتشر کرده است. این یعنی چنین مشکلی حداقل از چند ماه قبل وجود داشته است.

