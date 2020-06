با توجه به تصویری که اخیرا توس انجمن جیلبریک (Jailbreak) سیستم عامل iOS منتشر شده، به نظر می‌رسد iOS 14 قرار است قابلیت ضبط مکالمه را به صورت پیش فرض به آیفون‌ها بیاورد. این قابلیت نه تنها برای برنامه Phone بلکه برای تماس‌های اپلیکیشن FaceTime نیز در دسترس قرار می‌گیرد.

یکی از قابلیت‌های بسیار کاربردی برای گوشی‌های هوشمند، ضبط تماس‌هاست که اکنون بسیاری از برنامه‌های شخص ثالث امکان چنین کاری را فراهم می‌کنند اما همیشه کاربران ویژگی‌هایی از این دست را به صورت پیش فرض می‌خواهند. لذا اپل در تلاش است چنین کاری را در iOS 14 انجام دهد.

اینطور که به نظر می‌رسد، قابلیت ضبط مکالمه در آیفون‌ها، مخاطب را از اینکه مکالمه در حال ضبط شدن است با خبر می‌کند و به شخصی هم که در حال ضبط مکالمه هست یادآوری می‌کند تا به مسائل مختلف حقوقی احترام بگذارد.

البته هنوز مشخص نیست قابلیت ضبط تماس در همه مناطق در دسترس قرار می‌گیرد چون برخی از کشورها قوانین بسیار سختی دارند و کاربران در آن اجازه ضبط مکالمه را ندارند.

وقتی این قابلیت فعال شود، مادامی که آن را از تنظیمات غیر فعال نکنید مکالمات شما ضبط می‌شود. iOS 14 در کنفرانس توسعه دهندگان اپل که در تاریخ ۲۲ ژوئن (۲ تیر) امسال برگزار می‌شود رونمایی خواهد شد و در دسترس تمام کاربرانی قرار می‌‌گیرد که اکنون از iOS 13 استفاده می‌کنند.

نظر شما در رابطه با قابلیت ضبط مکالمه iOS 14 چیست؟ آیا از آن استفاده می‌کنید؟

