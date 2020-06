شب گذشته شرکت گوگل اولین نسخه بتا اندروید ۱۱ را منتشر کرد. این یعنی مرحله مربوط به انتشار نسخه‌های پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان به پایان رسیده و حالا وارد فاز مربوط به نسخه‌های بتا عمومی شده‌ایم که یک مرحله قبل از عرضه نسخه نهایی اندروید محسوب می‌شود.

گوگل معمولا در جریان یک رویداد از اولین نسخه بتا اندروید رونمایی می‌کند که به دلیل بحران کرونا، گوگل در ابتدا قصد داشت این رویداد را به‌صورت آنلاین برگزار کند که به خاطر اعتراضات سراسری آمریکا، این رویداد آنلاین هم لغو شد.

ویژگی‌های جدید

در نگاه اول، تفاوت خاصی بین آخرین نسخه پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان اندروید ۱۱ و این نسخه بتا دیده نمی‌شود. اما در هر صورت کارشناسان مختلف مشغول بررسی این نسخه هستند و در مطلبی جداگانه به تمام ویژگی‌های جدید موجود در آن می‌پردازیم.

اما روی هم رفته از جمله ویژگی‌های جدید اندروید ۱۱ می‌توانیم به تغییر نوتفیکیشن‌های مربوط به پیام‌ها، ارائه ابزار داخلی برای ضبط نمایشگر، منو جدید پاور، مجوزهای یکبار مصرف اپلیکیشن‌ها و دیباگ کردن گوشی از طریق اتصال بی‌سیم به کامپیوتر می‌توانیم اشاره کنیم.

اولین نسخه بتا اندروید ۱۱ برای کدام گوشی‌ها عرضه شده است؟

طبق اعلام گوگل، گوشی‌های سازگار با این نسخه از این قرار است:

پیکسل ۲ و پیکسل ۲ ایکس‌ال

پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس‌ال

پیکسل ۳a و پیکسل ۳a ایکس‌ال

پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال

متاسفانه برخلاف سال گذشته، این بار خبری از پشتیبانی گوشی‌های شرکت‌هایی مانند ایسوس، ال‌جی، نوکیا، وان‌پلاس، اوپو، ریلمی، سونی، ویوو یا شیائومی نیست. باید خاطرنشان کنیم سال گذشته حداقل یکی از گوشی‌های این برندها از اولین نسخه اندروید Q پشتیبانی می‌کردند.

البته به گفته یکی از منابع آگاه، به‌زودی نسخه بتا اندروید ۱۱ برای تعدادی از گوشی‌های غیر پیکسل هم ارائه می‌شود ولی در مورد نام گوشی‌ها یا تاریخ عرضه اطلاعاتی در دست نداریم.

