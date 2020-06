گلکسی نوت ۹ یکی از گوشی‌های قدرتمند سامسونگ است که در سال ۲۰۱۸ روانه بازار شد و دارندگان آن همچنان امیدوارند بتوانند بروزرسانی جدید رابط کاربری One UI 2.1 را دریافت کنند. اگرچه در برهه‌ای از زمان شنیدیم چنین اتفاقی نمی‌افتد اما ظاهرا سامسونگ قصد انجام چنین کاری را، حداقل فعلا در بازار اروپا دارد.

گفته می‌شود نسخه ۲.۵ رابط کاربری One UI همزمان با گوشی‌های نوت ۲۰ در ماه آگوست در دسترس کاربران قرار می‌گیرد اما یک نسخه ۲.۱ از این رابط کاربری نیز وجود دارد که برای پرچم‌داران فعلی سامسونگ عرضه شده.

در حالی که گوشی‌هایی نظیر گلکسی اس ۲۰، اس ۲۰ پلاس و اولترا به علاوه گلکسی Z Flip به صورت پیش فرض از نسخه ۲.۱ این رابط کاربری بهره می‌برند اما کمی بعد از عرضه این گوشی‌ها، این بروزرسانی برای پرچم‌داران سری ۱۰ و حتی اس ۱۰ لایت و نوت ۱۰ لایت هم عرضه شد.

بدیهی بود انتظار داشتیم گلکسی اس ۹، اس ۹ پلاس و نوت ۹ هم کمی بعد از سری ۱۰ این بروزرسانی را دریافت کنند اما شایعه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه این اتفاق نخواهد افتاد. اما حال به نظر می‌رسد چیزی برای نگرانی وجود ندارد چون ظاهرا One UI 2.1 به زودی برای همه پرچم‌داران سری ۹ عرضه خواهد شد.

چرا عرضه One UI 2.1 برای گلکسی نوت ۹ یک بروزرسانی محسوب می‌شود؟

اگرچه قابلیت‌هایی که با رابط کاربری جدید به گلکسی نوت ۹ اضافه می‌شود به اندازه سری اس ۲۰ نیست اما هنوز هم ویژگی‌های جذاب، کاربردی و هیجان انگیز زیادی وجود دارد که کاربران به شدت خواهان افزوده شدن آن به گوشی خود بودند که دو مورد از بهترین آن‌ها، Quick Share و Music Share است.

همانطور که از نام این دو پیداست، با Quick Share کاربران می‌توانند فایل‌های خود را به سرعت با کاربرانی که در فاصله نزدیک قرار دارند به اشتراک بگذارند. به کمک قابلیت Music Share هم می‌توانید گوشی دوم را بدون قطع کردن گوشی اول از طریق بلوتوث به اسپیکر هوشمند یا استریو ماشین متصل کنید.

علاوه بر این‌ها، قابلیت Single Take نیز وجود دارد که اجازه ثبت و ضبط همزمان چندین عکس یا فیلم را به کاربر می‌دهد. در نهایت هم از بین تصاویر و فیلم‌های ثبت شده، بهترین و با کیفیت‌ترین آن‌ها را برایتان به نمایش در می‌آورد. بدین ترتیب دیگر نیازی نیست برای گرفتن تصاویر با کیفیت، تنظیمات مختلفی را تغییر دهید.

حال که صحبت از کیفیت تصاویر شده باید گفت در رابط کاربری One UI 2.1 گلکسی نوت ۹ تنظیم دستی سرعت شاتر، میزان نوردهی و تنظیمات ISO نیز برای عاشقان عکاسی نیز فراهم می‌شود و کاربران می‌توانند از دوربین قدرتمند این محصول نهایت استفاده را ببرند.

با حجم ۱.۲ گیگابایت، این بروزرسانی علاوه بر قابلیت‌های نرم‌افزاری، به بهبود عملکرد کلی دستگاه، رفع باگ‌ها و پایداری آن می‌انجامد. همچنین بسته امنیتی ژوئن ۲۰۲۰ نیز برای این گوشی منتشر می‌شود و این یعنی سامسونگ بعد از مدت‌ها قصد دارد در زمینه بروزرسانی نرم‌افزاری محصولات خود سیاست تازه‌ای را در پیش گیرد.

