ساعاتی قبل نسخه نهایی اپلیکیشن دوربین فتوشاپ برای اندروید و iOS منتشر شد که می‌تواند عکس‌ها را با فیلترهای خلاقانه مبتنی بر هوش مصنوعی متحول کند. برای دریافت این اپلیکیشن رایگان می‌توانید به اپ استور و گوگل پلی استور سر بزنید. باید خاطرنشان کنیم نسخه پیش‌نمایش این اپلیکیشن ماه‌ها قبل معرفی شده است.

باید خاطرنشان کنیم فعلا از لحاظ رسمی، فقط پیکسل‌های ۳ و ۴، گوشی‌های گلکسی نوت ۹ به بعد، گلکسی اس ۹ به بعد و وان‌پلاس ۶ و مدل‌های جدیدتر از آن از اپلیکیشن دوربین فتوشاپ پشتیبانی می‌کنند. در طرف iOS هم آیفون SE، ۶ اس و مدل‌های جدیدتر از آن‌ها به شرط بهره‌گیری از iOS 12 یا iOS 13 می‌توانند از این اپلیکیشن بهره ببرند.

دانلود mp4

به همین خاطر کاربران اندرویدی که گوشی‌هایشان با این اپلیکیشن سازگار نیست، به احتمال زیاد نمی‌توانند آن را از طریق گوگل پلی استور دریافت کنند و به همین خاطر در صورت تمایل به این لینک از سایت APKMirror سر بزنید و اپلیکیشن دوربین فتوشاپ را برای گوشی اندرویدی خود دانلود کنید.

برخی از فیلترها واقعا تاثیرگذار هستند و مثلا با شناسایی آسمان موجود در عکس، می‌توانند آن را به آسمان ابری یا دارای سیارات جذاب تبدیل کنند. این اپلیکیشن با وجود اینکه از نام فتوشاپ بهره می‌برد، ولی ارتباط خاصی با این برنامه مشهور ندارد و فقط سازنده هر دو شرکت ادوبی است. اگرچه با استفاده از آن می‌توانید ویرایش‌های محدودی برای تصاویر انجام دهید، ولی هدف اصلی استفاده از آن بهره‌گیری از فیلترهای آماده است. در ادامه می‌توانید تعدادی از این فیلترها را مشاهده کنید.





زمانی که این اپلیکیشن را اجرا می‌کنید، به چندین فیلتر دسترسی دارید که بعد از انتخاب هرکدام از آن‌ها، با سوایپ کردن به حالت‌های متنوع فیلتر مربوطه مواجه می‌شوید. ادوبی قصد دارد به مرور زمان فیلترهای بیشتری اضافه کند که برخی از آن‌ها با همکاری هنرمندان موردنظر این شرکت خواهد بود.

منبع: Engadget

The post اپلیکیشن دوربین فتوشاپ عرضه شد؛ رقیبی قدرتمند برای فیلترهای اینستاگرام appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala