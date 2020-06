سامسونگ از جمله شرکت‌هایی است که هر ساله تعداد زیادی گوشی روانه‌ی بازار می‌کند و ارائه‌ی نسخه‌ی جدید اندروید برای این گجت‌ها نیازمند تلاش گسترده‌ای است. در این مطلب قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که کدام گوشی‌ها و تبلت‌های سامسونگ احتمالا اندروید ۱۱ را دریافت خواهند کرد.

باید خاطرنشان کنیم در حال حاضر هنوز تعدادی از گوشی‌ها و تبلت‌های سامسونگ واجد شرایط دریافت اندروید ۱۰ این نسخه را دریافت نکرده‌اند ولی حالا باید در مورد احتمال ارائه‌ی اندروید ۱۱ برای آن‌ها صحبت کنیم. همچنین باید بگوییم که اندروید ۱۱ به احتمال زیاد همراه با رابط کاربری One UI 3.0 روانه‌ی گجت‌های موردنظر خواهد شد.

انتظار می‌رود گوشی‌ها و تبلت‌هایی که در ادامه نام آن‌ها مطرح شده، اندروید ۱۱ را دریافت کنند. این فهرست بر اساس استراتژی سامسونگ در راستای ارائه‌ی دو آپدیت اصلی اندروید برای تمام گوشی‌ها و تبلت‌های ساخت این شرکت تنظیم شده است؛ این یعنی اینکه اگر گوشی یا تبلت شما همراه با اندروید ۹ یا ۱۰ عرضه شده، پس احتمالا اندروید ۱۱ را هم دریافت خواهد کرد.

گلکسی A01 گلکسی A31 گلکسی A80 گلکسی A10 گلکسی A40 گلکسی A80s گلکسی A10e گلکسی A41 گلکسی A90 5G گلکسی A10s گلکسی A50 گلکسی M01 گلکسی A11 گلکسی A50s گلکسی M11 گلکسی A20 گلکسی A51 گلکسی M21 گلکسی A20e گلکسی A51 5G گلکسی M30s گلکسی A20s گلکسی A60 گلکسی M31 گلکسی A21 گلکسی A70 گلکسی M40 گلکسی A21s گلکسی A70s گلکسی Xcover 4s گلکسی A30 گلکسی A71 گلکسی Xcover FieldPro گلکسی A30s گلکسی A71 5G گلکسی Xcover Pro سری گلکسی اس ۱۰ سری گلکسی نوت ۱۰ سری گلکسی اس ۲۰ گلکسی اس ۱۰ لایت گلکسی نوت ۱۰ لایت گلکسی فولد گلکسی Z Flip گلکسی تب S5e گلکسی تب اس ۶ گلکسی تب اس ۶ لایت گلکسی تب A 10.1 2019 گلکسی تب A 8.0 2019 گلکسی تب اکتیو پرو

