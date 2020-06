اندروید ۱۱ محدودیت ۴ گیگابایتی ضبط ویدیو را حذف کرده است

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های اندروید برای فیلمبرداران این است که در هر بار ضبط، باید به محدودیت ۴ گیگابایتی مربوط به ذخیره‌سازی فایل توجه کنند؛ حالا خوشبختانه اندروید ۱۱ این محدودیت مربوط به ضبط ویدیو را برطرف کرده است. این تصمیم گوگل احتمالا مورد استقبال افرادی قرار می‌گیرد که به ضبط ویدیوهای ۴K و ۸K علاقه دارند.

طبق بررسی‌های صورت گرفته بر روی اولین نسخه بتا اندروید ۱۱، این محدودیت از این سیستم‌عامل حذف شده ولی در حال حاضر فقط اپلیکیشن‌های معدودی از این مشخصه پشتیبانی می‌کنند. متاسفانه اپلیکیشن Google Camera جزو این اپلیکشن‌ها نیست و نمی‌دانیم که این مشخصه چه زمانی روانه‌ی اپلیکیشن دوربین گوگل می‌شود.

از میان اپلیکیشن‌های با قابلیت پشتیبانی از این مشخصه، می‌توانیم به اپلیکیشن محبوب Open Camera اشاره کنیم. به همین خاطر کاربرانی که از همین حالا قصد دارند از این قابلیت بهره ببرند، باید از این اپلیکیشن استفاده کنند. باید خاطرنشان کنیم این اپلیکیشن بیش از ۱۰ میلیون بار در گوشی‌های اندرویدی نصب شده و در کل عنوان مشهوری محسوب می‌شود.

احتمالا اپلیکیشن‌های دیگری هم می‌توانند از این قابلیت اندروید ۱۱ پشتیبانی کنند ولی هنوز گزارشی در مورد آن‌ها منتشر نشده است. در هر صورت در سیستم‌عامل اندروید ۱۱ این مشکل برطرف شده و حالا فقط توسعه‌دهندگان باید اپلیکیشن‌های خود را با این قابلیت سازگار کنند.

با توجه به اینکه به تازگی اولین نسخه بتا عمومی اندروید ۱۱ عرضه شده، مطمئنا انواع اپلیکیشن‌ها سر فرصت در این زمینه وارد عمل می‌شوند تا برای نسخه نهایی بتوانند امکان ضبط ویدیو هایی با حجم بزرگ‌تر از ۴ گیگابایت را امکان‌پذیر کنند.

