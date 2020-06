عیب‌یابی و رفع مشکلات شبکه وای فای می‌تواند یک فرایند طاقت‌فرسا باشد. خوشبختانه برای یافتن مشکلات اصلی، اپلیکیشن‌های مفیدی عرضه شده‌اند و این اپلیکیشن‌های تحلیلگر شبکه وای‌فای می‌توانند این شبکه‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

در واقع این اپلیکیشن‌ها می‌توانند اطلاعاتی در مورد قدرت شبکه و تراکم آن ارائه دهند که برای رفع مشکلات و بهینه‌سازی آن‌ها این اطلاعات مثمر ثمر واقع می‌شوند. البته در این زمینه اپلیکیشن‌های مربوط به اندروید و iOS عملکرد یکسانی ندارند و در ادامه به تفاوت‌های آن‌ها اشاره می‌کنیم.

با استفاده از این اپلیکیشن‌ها می‌توانید ورود مهمان‌های ناخوانده به شبکه وای‌فای را تشخیص بدهید، بهترین موقعیت در خانه برای قرارگیری مودم را پیدا کنید و همچنین قادر به تشخیص کانال مناسب برای تنظیم شبکه وای‌فای خواهید بود.

NetSpot WiFi Analyzer (رایگان، اندروید)

اگر در زمینه شبکه وای‌فای اطلاعات زیادی ندارید، اپلیکیشن NetSpot WiFi Analyzer احتمالا می‌تواند نظر شما را جلب کند. با بهره‌گیری از آن می‌توانید قدرت سیگنال‌های وای‌فای را مشاهده کنید، طبقه‌بندی شبکه‌ها بر اساس امنیت یا قدرت را امکان‌پذیر می‌کند و در نهایت کانال‌های دارای همپوشانی را می‌توانید ببینید.

این اپلیکیشن تمام گجت‌های متصل به شبکه وای‌فای شما را نشان نمی‌دهد ولی در هر صورت اپلیکیشن مفیدی محسوب می‌شود.

Fing (رایگان با پرداخت درون برنامه‌ای، اندروید، iOS)

در زمینه حل مشکلات وای فای اپلیکیشن Fing حرف زیادی برای گفتن دارد و از رابط کاربری ساده‌ای هم بهره می‌برد. این اپلیکیشن گجت‌های متصل به شبکه را نشان می‌دهد و با استفاده از آن می‌توانید از سرعت کلی شبکه و چگونگی پیکربندی مودم اطلاع پیدا کنید.

در این میان Fing برخلاف بسیاری از اپلیکیشن‌های موجود در این فهرست، همزمان با حرکت کردن شما نمی‌تواند میزان قدرت سیگنال وای‌فای را نمایش دهد.

WiFi Analyzer (رایگان، اندروید)

اگر به جزییات فنی مربوط به شبکه وای‌فای علاقه دارید، پس بهتر است به اپلیکیشن WiFi Analyzer نگاهی بیندازید. اطلاعاتی مانند قدرت سیگنال شبکه‌های وای‌فای و معرفی بهترین کانال‌های ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز از جمله قابلیت‌های این اپلیکیشن است.

در حقیقت، این اپلیکیشن به حدی اطلاعات متنوعی را ارائه می‌دهد که در نگاه اول برای افراد مبتدی می‌تواند دلهره‌آور باشد؛ اما اگر کمی برای آن وقت بگذارید، می‌توانید به اطلاعات مفیدی دست پیدا کنید.

Wi-Fi Sweetspots (رایگان، اندروید،iOS)

این اپلیکیشن از شما می‌خواهد که در محوطه خانه خود حرکت کنید و در حین انجام این کار، سرعت وای‌فای مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگرچه روش مورد استفاده چندان دقیق نیست و شاید به ناچار باید چند باری در بخش‌های مختلف خانه حرکت کنید، اما در هر صورت برای اندازه‌گیری قدرت سیگنال می‌تواند مفید واقع شود.

فایده این اپلیکیشن در آیفون بیشتر است زیرا iOS در زمینه‌ی ابزارهای تحلیل شبکه وای‌فای حرف زیادی برای گفتن ندارد؛ اما در هر صورت نسخه اندروید این اپلیکیشن هم وجود دارد.

WiFi Monitor (رایگان با پرداخت درون برنامه‌ای، اندروید)

این اپلیکیشن یکی از بهترین ابزارها برای تحلیل و رفع مشکلات شبکه وای فای محسوب می‌شود. همزمان با حرکت شما، این ابزار قادر به ارائه‌ی اطلاعات مربوط به سرعت و قدرت سیگنال است و همچنین می‌تواند نمودار مربوط به تداخل در شبکه وای‌فای را نمایش دهد. تمام ویژگی‌های این اپلیکیشن رایگان هستند ولی با پرداخت مبلغی می‌توانید آگهی‌های موجود در آن را حذف کنید.

Network Analyzer (رایگان با پرداخت درون برنامه‌ای، اندروید، iOS)

Network Analyzer هم از جمله اپلیکیشن‌هایی است که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار ارزشمند برای حل مشکلات شبکه وای فای انجام وظیفه کند. علاوه بر نمایش گجت‌های وصل شده به شبکه و جزییات مربوط به شبکه وای‌فای، به‌عنوان ابزاری برای پینگ کردن هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برخی از ویژگی‌های پیشرفته‌تر آن مانند اسکن پورت‌های روتر و ابزار داخلی تست سرعت با پرداخت ۴ دلار ارائه می‌شود.

Scany (پولی،iOS)

اپلیکیشن Scany بدون شک یکی از بهترین ابزارهای تحلیل شبکه وای‌فای در iOS به حساب می‌آید. از جمله امکانات آن می‌توانیم به اسکن پورت‌های روتر، نمایش گجت‌های متصل به شبکه، وضعیت فایروال و چندین مشخصه دیگر مانند ابزار پینگ و دیگر موارد اشاره کنیم.

اگرچه این اپلیکیشن مانند دیگر موارد عنوان شده در این فهرست رایگان نیست و برای استفاده از آن باید ۶ دلار بپردازید، ولی در هر صورت برای افرادی که مرتبا با عیب‌یابی شبکه‌های وای‌فای سروکار دارند و در ضمن صاحب آیفون هستند، می‌تواند فواید زیادی داشته باشد.

