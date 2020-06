جدیدترین آپدیت های ویندوز ۱۰ امنیت این سیستم‌عامل را افزایش می‌دهند ولی از طرف دیگر دارای باگ‌هایی هستند که پرینت کردن را غیرممکن می‌کنند. مایکروسافت آپدیت‌های KB4560960 و KB4557957 را در تاریخ ۹ ژوئن منتشر کرد و کاربران به محض نصب آن‌ها، با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های کاربران، افرادی که از پرینترهای ساخت شرکت‌های HP، کانن، پاناسونیک، Brother و Rioch استفاده می‌کنند با مشکل روبرو شده‌اند. برخی کاربران هم از عدم امکان چاپ فایل‌های PDF خبر داده‌اند.

مایکروسافت هم با انتشار اطلاعیه‌ای، وجود باگ در آپدیت KB4557957 و در پی آن مشکلات موردنظر را تایید کرده است. این شرکت به کاربران هشدار داده که شاید هنگام پرینت فایل‌ها با خطا روبرو شوند یا اینکه برنامه موردنظر به‌طور غیرمنتظره بسته شود و کاغذی از پرینتر خارج نشود. مشکل مربوط به پرینت فایل‌های PDF هم تایید شده است.

این کمپانی مشغول کار برای حل این مشکل است و به‌زودی اطلاعات بیشتری در مورد این باگ‌ها ارائه خواهد داد. اما فعلا کاربران که دچار این مشکل شده‌اند می‌توانند درایور مربوط به پرینتر را جایگزین کنند یا اینکه آپدیت‌های مربوط به ماه ژوئن را حذف کنند.

در هر صورت باید خاطرنشان کنیم این نخستین باری نیست که آپدیت های ویندوز ۱۰ کاربران را دچار مشکل می‌کند و آپدیت‌های مشکل‌زا ویندوز ۱۰ هر چند وقت یکبار تا حدی سروصدا راه می‌اندازند.

منبع: Engadget

The post جدیدترین آپدیت ویندوز ۱۰ برخی پرینترها را از کار می‌اندازد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala