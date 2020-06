در این مطلب به معرفی دو برنامه اندازه گیری ابعاد برای گوشی‌های اندروید و iOS می‌پردازیم تا ببینیم آیا این گجت‌ها می‌توانند جایگزین خوبی برای مترهای نواری باشند یا خیر.

گوشی هوشمند، گجت بسیار قدرتمندی است. شاید بتوان آن را بهترین اختراع بشر تا به این لحظه دانست. در ابتدا یک گوشی دقیقا کاری را انجام می‌داد که از آن انتظار می‌رفت یعنی برقراری تماس تلفنی، اما با گذشت زمان، با تغییر نیاز افراد، این محصولات نیز تغییرات گسترده‌ای داشتند و با ترکیب قابلیت‌هایی نظیر برقراری تماس، ارسال پیام کوتاه، دسترسی به اینترنت، پخش موسیقی، عکاسی و فیلم‌برداری، اتصال به رادیو، ضبط صدا و بسیاری از موارد دیگر توانستند به پدیده‌ای جدا نشدنی از زندگی افراد تبدیل شوند.

اما در اینجا به قابلیتی می‌پردازیم که شاید تا به این لحظه اصلا به ذهنتان هم خطور نکرده باشد. اینکه آیا این گجت قدرتمند با این همه پیشرفتی که داشته می‌تواند جای یک خط کش یا متر نواری را در زندگی ما پر کند؟

با تغییرات زیادی که در دوربین گوشی‌ها پدید آمد، به نظر می‌رسد که این قابلیت چندان هم دست نیافتنی نباشد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم به تشریح چگونگی آن بپردازیم.

برنامه اندازه گیری ابعاد در اندروید چقدر دقیق است؟

بعد از اولین جست و جو در پلی استور، گوگل به شما برنامه Measure را پیشنهاد می‌کند. در توضیحات این برنامه نیز آمده: «Measure درست مانند یک متر نواری، به شما در اندازه ‌گیری اجسام درون خانه و دفتر کار کمک می‌کند.»

در آموزش این برنامه نیز آمده که گوشی را نزدیک سطوح صاف نظیر میز یا زمین نگه دارید. روی محل مورد نظر ضربه زده تا اندازه‌ گیری آغاز شود. این برنامه برای تمام گوشی‌هایی که از اندروید ۷ به بالا پشتیبانی می‌کنند در دسترس قرار دارد.

رابط کاربری برنامه Measure بسیار خلوت و کار با آن نیز بسیار ساده است. با باز کردن آن، دوربین فعال شده و دستور العمل مورد نیاز برای اندازه گیری برایتان به نمایش در می‌آید. برنامه از شما می‌خواهد یک سطح صاف پیدا کنید و وقتی هم این اتفاق افتاد، دایره سفید رنگ در مرکز تصویر به رنگ نارنجی درآمده و نقطه‌ای در وسط آن پدیدار می‌شود.

بدین ترتیب می‌توانید نقطه شروع اندازه ‌گیری را انتخاب کرده و بعد از آن هم یک خط مجازی روی صفحه به نمایش در می‌آید تا اندازه جسمی که دوربین را روی آن قرار داده‌اید مشخص شود. با لمس کلید خاکستری در سمت راست برنامه، اندازه گیری به پایان رسیده و می‌توانید از نتیجه عکس بگیرید.

بعد از انجام تست‌های مختلف، نتیجه‌گیری زیر از این برنامه بدست آمد:

Measure سطوح بازتاب دهنده را به خوبی تشخیص نمی‌دهد

تشخیص سطوح مشکی برای آن دشوار است

برای دریافت نتیجه دقیق باید فاصله به اجسام نزدیک باشد

در فاصله یک متری از اجسام، کمتر از ۱ اینچ خطا در محاسبات وجود دارد

سطوح باید حتما صاف باشند

اندازه گیری عمودی و فضاهای خالی کمی مشکل است

دانلود برنامه Measure از پلی استور

برنامه اندازه گیری ابعاد در iOS چقدر دقیق است؟

دوستانی که از iOS استفاده می‌کنند به صورت پیش فرض چنین برنامه‌ای را تحت عنوان Measure روی گوشی خود نصب دارند. در همین ابتدا یکی از مزیت‌های بزرگ iOS به نسبت اندروید، وجود برنامه‌ای از قبل نصب شده برای انجام این کار است. شاید گوگل هم تصمیم بگیرد با اندروید ۱۱ یا حتی ۱۲ چنین تصمیمی را بگیرد.

در توضیحات این برنامه در اپ استور آمده: «آیفون یا آیپد خود را به متر نواری تبدیل کنید. Measure در اندازه‌ گیری اجسام واقعی و قد افراد به شما کمک می‌کند و همچنین به صورت خودکار اندازه اجسام قائم‌الزاویه را برایتان به نمایش در می‌آورد.» خب تا بخش اول همه چیز مثل برنامه Measure گوگل است با این تفاوت که اندازه گیری خودکار اجسام قائم‌الزاویه هم به نسخه iOS اضافه شده.

در اپ استور، هیچ توضیح خاصی برای نحوه کار با این برنامه وجود ندارد و در خود برنامه هم هیچ بخش مجزایی برای نحوه استفاده از آن نمی‌بینیم. اما خب جای نگرانی هم نیست چون به محض باز کردن برنامه، وقتی گوشی را در مسیر مختلف حرکت می‌دهید، پیغامی روی صفحه به نمایش در می‌آید که به شما نحوه انجام این کار را آموزش می‌دهد.

اندازه‌ گیری اجسام تا حد زیادی شبیه به همان نسخه اندرویدی است و باید به دنبال سطوح صاف بگردید. نقطه شروع را انتخاب می‌کنید، گزینه + را لمس می‌کنید و گوشی را حرکت می‌دهید و مجددا روی این گزینه کلیک می‌کنید. نحوه محاسبه، برخلاف آن چیزی است که Measure گوگل اندازه می‌گیرد.

در iOS، برنامه تمایل دارد به صورت خودکار نقطه شروع را از زوایا یا نقاطی با کنتراست بالا در نظر بگیرد. گاهی اوقات چنین قابلیتی بسیار کاربردی خواهد بود چون در وقت نیز صرفه جویی می‌شود. گاهی اوقات هم وقتی به آن نیازی ندارید می‌تواند آزار دهنده باشد.

برنامه iOS همانطور که گفته شد به صورت خودکار اجسام قائم‌الزاویه را اندازه می‌گیرد و ابعاد و حتی محیط آن را هم برای کاربر به نمایش در می‌آورد. این قابلیت بسیار کاربردی است و بدین صورت می‌توانید از ابعاد بسیاری از لوازم خانه نظیر تلویزیون، یخچال، قاب عکس، میز و … مطلع شوید.

شاید تنها مشکل این برنامه این باشد که گاهی اوقات اندازه‌ گیری‌ها خیلی دقیق نیست و خب این همان نقطه ضعفی است که برنامه گوگل دارد. Measure در iOS حتی شاید از شما بخواهد فاصله گوشی را با اجسام نزدیک‌تر کنید اما نتیجه در این صورت بسیار دقیق است. اگر هم گوشی را با یک متر فاصله به نسبت اجسام نگه دارید، اشتباهات شروع می‌شود که این امر کاملا طبیعی است.

بعد از انجام تست‌های مختلف، نتیجه‌گیری زیر از این برنامه بدست آمد:

رابط کاربری بهتر و اندازه ‌گیری سریع‌تر ابعاد اجسام

نگه داشتن گوشی در فاصله نزدیک برای اندازه‌ گیری دقیق

عملکرد خوب با سطوح بازتاب دهنده و مشکی

در فاصله یک متر، بیش از ۱ اینچ خطا وجود دارد

قابلیت اندازه ‌گیری اجسام قائم‌الزاویه کاربردی و جالب است اما خیلی دقیق نیست

دانلود برنامه Measure از اپ استور

آیا یک گوشی هوشمند می‌تواند مانند خط کش و متر نواری، ابعاد را به درستی اندازه ‌گیری کند؟

برنده این مقایسه متر نواری است و از ابتدا هم شکی در آن نبود. هیچ یک از این برنامه‌ها به اندازه‌ای دقیق نیستند که بتوان روی قابلیت‌ آن‌ها برای اندازه گیری اجسام مختلف حساب کرد. البته اگر یک یا دو اینچ خطا برایتان مسئله‌ای نیست و سطوحی که ابعاد آن را می‌خواهید معمولا صاف و بدون زاویه هستند، Measure‌ها برنامه مفیدی به حساب می‌آیند.

برنامه Measure در iOS اما کمی پیشرفته‌تر و سریع‌تر به نظر می‌رسد. مشکلی هم از بابت اجسام مشکی و سطوح بازتاب دهنده در آن نمی‌بینیم ولی از طرفی دقت اندازه‌ گیری نیز آنقدرها بالا نیست.

در نهایت اما اگرچه متر نواری هنوز هم برای اندازه گیری دقیق اجسام بهترین دوست شماست اما فناوری آنقدرها هم از قافله عقب نخواهد ماند. مخصوصا با این سرعتی که علم در حال پیشرفت است، بعید به نظر می‌رسد بتوانیم در یکی دو سال آینده، برنده‌ای یکسان برای چنین مقایسه‌ای داشته باشیم.

