چند روز قبل بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار، از اولین نسخه بتا اندروید ۱۱ رونمایی شد. پیش از این نسخه، ۴ پیش‌نمایش توسعه‌دهندگان منتشر شده و همان‌طور که پیداست، این نسخه‌ها برای توسعه‌دهندگان ارائه شده‌اند.

اما عرضه بتا عمومی این معنا را دارد که اندروید ۱۱ به حدی از ثبات رسیده که تمام علاقه‌مندان می‌توانند آن را نصب و از آن بهره ببرند. مانند هر سال، شاهد ارائه‌ی ویژگی‌های جدیدی هستیم و در این مطلب به مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته می‌پردازیم.

تب جدید مکالمات در بخش نوتیفیکیشن‌ها

یکی از اهداف اندروید ۱۱ این است که کاربران راحت‌تر به مکالمات در جریان دسترسی داشته باشند. به همین خاطر، در بخش نوتیفیکیشن‌ها شاهد یک تغییر هستیم.

زمانی که از طرف اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، پیام جدیدی را دریافت می‌کنید، این پیام‌ها در یک بخش اختصاصی در بالای قسمت نوتیفیکیشن‌ها نمایش داده می‌شوند. همچنین در کنار آن میانبرهای مفیدی قرار دارد و مثلا می‌توانید یک میان‌بر برای مکالمه موردنظر در هوم اسکرین تعیین کنید یا چت مربوطه را در محیط گوشی شناور کنید.

با توجه به اینکه به‌صورت روزانه کاربران چندین نوتیفیکیشن مختلف دریافت می‌کنند، چنین کاری باعث می‌شود که کاربران پیام‌های مهم را کمتر از گذشته از دست بدهند.

شناور کردن چت‌ها

این مورد هم یکی دیگر از قابلیت‌های جذاب اندروید ۱۱ محسوب می‌شود. زمانی که یک چت را شناور می‌کنید، یک آیکون دایره‌ای شکل کوچک در رابط کاربری گوشی نمایش داده می‌شود و حتی اگر وارد یک اپلیکیشن دیگر هم شوید، می‌توانید این آیکون را همچنان مشاهده کنید.

با ضربه زدن بر روی آیکون، روانه‌ی چت موردنظر می‌شوید و زمانی که کارتان تمام شد، می‌توانید بار دیگر بر این دایره کوچک ضربه بزنید تا این چت بار دیگر به آیکون کوچک شناور تبدیل شود. این قابلیت مشابه یکی از مشخصه‌های اپلیکیشن Facebook Messenger است که در سال ۲۰۱۳ ارائه شده.

اما در هر صورت حالا تمام اپلیکیشن‌های پیام‌رسان می‌توانند از این قابلیت بهره ببرند. به همین خاطر توسعه‌دهندگان باید اپلیکیشن خود را برای بهره‌گیری از این API جدید به‌روزرسانی کنند.

تغییر محدود بخش Recents

بخش Recents اندروید همان قسمتی است که می‌توانید تمام اپلیکیشن‌های باز شده را مشاهده کنید. با وجود اینکه همچنان اپلیکیشن‌ها به‌صورت کارت‌های افقی نمایش داده می‌شوند، اما در بخش پایینی به جای ویجت جستجو گوگل و ردیفی از اپلیکیشن‌های پیشنهادی، شاهد سه گزینه Screenshot، Select و Share هستیم.

با گزینه Screenshot، یک اسکرین‌شات از اپلیکیشن در حال مشاهده ثبت می‌شود و برای به اشتراک‌گذاری آن می‌توانید از گزینه Share بهره ببرید. گزینه Select هم می‌تواند متن‌های موجود در صفحه اپ موردنظر را تشخیص بدهد و قادر به کپی‌برداری یا اشتراک‌گذاری متن موردنظر خواهید بود.

ابزار داخلی برای ضبط ویدیو از صفحه نمایش

بسیاری از گوشی‌های اندرویدی از ابزار داخلی برای ضبط ویدیو از صفحه نمایش بهره می‌برند. در هر صورت بعد از مدت‌ها انتظار، این قابلیت به اندروید ۱۱ اضافه شده است.

برای بهره‌گیری از این ابزار، کافی است با پایین کشیدن انگشت به بخش تنظیمات سریع یا Quick Settings مراجعه کنید و بر آیکون Screen Record ضربه بزنید. همچنین می‌توانید امکان ضبط صدا از طریق میکروفون و نمایش تاچ‌های صورت گرفته بر روی نمایشگر هم فعال کنید.

رابط کاربری جدید برای ثبت اسکرین‌شات

این یک تغییر مهم نیست اما در هر صورت هنگام ثبت اسکرین‌شات در نسخه بتا اندروید ۱۱ با ظاهر جدیدی روبرو می‌شوید. بعد از ثبت اسکرین‌شات، تصویر موردنظر در سمت چپ بخش پایینی قرار می‌گیرد و به دو گزینه برای اشتراک‌گذاری یا ویرایش دسترسی دارید. همچنین برای بستن آن می‌توانید بر علامت ضربدر ضربه بزنید.

کنترل‌های جدید برای گجت‌های هوشمند

با نگه داشتن دکمه پاور، منو جدیدی نمایش داده می‌شود و علاوه بر ثبت کارت‌های اعتباری مربوط به Google Pay، از این بخش می‌توانید گجت‌های هوشمند خانگی خود را کنترل کنید. در حال حاضر فقط Google Home از این مشخصه پشتیبانی می‌کند و دیگر توسعه‌دهندگان می‌توانند از این API جدید بهره ببرند.

قرارگیری اپلیکیشن‌های پیشنهادی در هوم‌اسکرین

در اندروید ۹ به بعد، کاربران می‌توانند در بخش فوقانی app drawer به اپلیکیشن‌های پیشنهادی دسترسی داشته باشند. اما حالا در اندروید ۱۱ این اپلیکیشن‌ها به هوم‌اسکرین منتقل می‌شوند.

بعد از نصب نسخه بتا اندروید ۱۱، از شما خواسته می‌شود این ویژگی را فعال کنید. با این کار، اپلیکیشن‌هایی که گوگل فکر می‌کند قرار است از آن‌ها استفاده کنید، در بخش پایینی هوم‌اسکرین قرار می‌گیرند. با توجه به نحوه استفاده شما از گوشی، ترکیب این اپلیکیشن‌ها تغییر پیدا می‌کند. در ضمن با مراجعه به بخش Home Settings می‌توانید این قابلیت را غیرفعال کنید.

بهبود کنترل پخش فیلم و موسیقی

در اندروید ۱۱ در بخش کنترل مربوط به پخش فیلم و موسیقی به‌راحتی می‌توانید خروجی مربوط به صدا را مشخص کنید. کافی است در Quick Settings در قسمت مدیاپلیر بر آیکون گوشی ضربه بزنید تا بتوانید اسپیکر گوشی یا دیگر گجت‌های وصل شده با بلوتوث را برای پخش صدا تعیین کنید.

همچنین طراحی کنترل پخش مدیا هم تغییر پیدا کرده و حالا با مراجعه به Quick Settings می‌توانید ببینید که این بخش در قسمت فوقانی نمایش داده می‌شود.

مجوزهای یک‌بارمصرف

گوگل در اندروید ۱۱ بار دیگر توجه ویژه‌ای به موضوع مجوزهای اپلیکیشن‌ها نشان داده است. در این نسخه جدید می‌توانید برای هر اپلیکیشنی که خواستار مثلا دسترسی به میکروفون است، فقط برای یک بار این مجوز را ارائه دهید. این یعنی هنگام استفاده از اپلیکیشن این مجوز کار می‌کند ولی به محض خروج از آن، از کار می‌افتد.

ریست خودکار مجوزها

یکی دیگر از قابلیت‌های جذاب اندروید ۱۱ هم auto-reset feature نام دارد. به صورت خلاصه، اگر برای یک اپلیکیشن مجوزهای موردنظر را تایید کنید ولی برای مدتی از آن اپ استفاده نکنید، این مجوزها به صورت خودکار حذف می‌شوند. در این صورت، یک نوتیفیکیشن به نمایش درمی‌آید و در صورت استفاده از اپ مذکور، بار دیگر از شما خواسته می‌شود که این مجوزها را تائید کنید.

دیباگ کردن گوشی به‌صورت بی‌سیم

این قابلیت جدید به کاربران اجازه می‌دهد که به صورت بی‌سیم دستورهای ADB را از کامپیوتر به گوشی اندرویدی خود ارسال کنند؛ فقط کافی است هر دو آن‌ها به یک شبکه وای‌فای متصل باشند. پیش از این برای انجام چنین کاری، افراد باید کامپیوتر را با سیم به گوشی وصل می‌کردند.

منبع: Android Central

