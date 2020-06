در این مطلب به معرفی ۱۰ مورد از بهترین اپلیکیشن‌های دانلود ویدئو از یوتیوب برای اندروید می‌پردازیم که به شما در دانلود محتوا از این شبکه اجتماعی کمک می‌کنند.

اگرچه یوتیوب برای بعضی از ویدئو‌های خود امکان دانلود و تماشای آفلاین را فراهم می‌کند، اما برای دانلود برخی دیگر باید حتما در نسخه پریمیوم آن عضویت داشته باشیم. به همین خاطر وجود اپلیکیشن دانلود ویدئو از یوتیوب ضروری است.

شرایط و مقررات سرویس‌دهی اما دانلود محتوا از یوتیوب را مادامی که گزینه دانلود ظاهر نشود غیر قانونی می‌داند و این موضوع را به صراحت نیز اعلام کرده. هیچوقت هم شخصی نباید محتوایی که توسط قانون کپی رایت مورد حفاظت قرار می‌گیرد را بدون اجازه دانلود کند چون در غیر این صورت، از لحاظ تئوری می‌تواند جریمه شود.

البته یوتیوب هیچوقت در قبال برنامه‌های شخص ثالثی که می‌توان از طریق آن‌ها تمام ویدئوها را هم دانلود کرد حساسیت نشان نداد اما این موضوع بهرحال چیزی از غیرقانونی بودن این کار کم نمی‌کند. اما از آن جایی که در کشور ما به چنین قانونی کمتر پرداخته می‌شود، بنابراین می‌توان با خیال آسوده‌تری از اپلیکیشن‌های دانلود از یوتیوب استفاده کرد.

در زیر به تعدادی از این برنامه‌ها اشاره خواهیم کرد که امیدواریم در رسیدن به آنچه که می‌خواهید به شما کمک کنند.

YouTube Go

Videoder

TubMate

KeepVid

Snaptube (این برنامه به دلایل امنیتی، پیشنهاد نمی‌شود)

InsTube

VidMate

YT3 YouTube Downloader

NewPipe

YMuic

به صورت پیش فرض، اندروید نصب برنامه‌هایی را که از گوگل پلی دانلود نمی‌شوند مسدود می‌کند که خب اگر از کاربران این سیستم عامل باشید به خوبی راه دور زدن آن را می‌دانید. قبل از انجام هر کاری نیاز دارید به تنظیمات رفته و از بخش Security، روی عبارت Unknown sources کلیک کنید. بعد از نمایش پیغام هشدار، ok را انتخاب کرده و به نصب برنامه‌ها اقدام کنید.

۱. YouTube Go

YouTube Go یکی از بهترین اپلیکیشن‌های دانلود ویدئو از یوتیوب است که حجم بسیار کمی داشته و حتی گوشی‌هایی با حافظه داخلی محدود و سخت‌افزار نه چندان قدرتمند هم می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند.

برخلاف برنامه اصلی یوتیوب که فقط گزینه دانلود را برای یک سری ویدئوهای خاص به نمایش در می‌آورد، با استفاده از YouTube Go می‌توانید بدون هیچ نگرانی و محدودیتی، هر ویدئویی که می‌بینید دانلود کنید. حتی بدون دسترسی به اینترنت هم می‌توانید ویدئو‌ها با کیفیت بالا را با دیگران به اشتراک بگذارید.

شاید تنها ایرادی که بتوان به این برنامه وارد کرد، محدود بودن آن به ویدئو‌های یوتیوب باشد. به عبارتی فقط می‌توانید آنچه را که در یوتیوب تماشا می‌کنید دانلود کنید و برای دانلود از اینستاگرام، TikTok و دیگر شبکه های اجتماعی باید از اپلیکیشن‌های متفاوت استفاده کنید که پیش‌تر به آن اشاره کردیم.

YouTube Go با بیش از ۱۰۰ میلیون دانلود و امتیاز خوب ۴.۱، یکی از بهترین اپلیکیشن‌های دانلود ویدئو از یوتیوب است که می‌توانید از طریق فروشگاه رسمی خود گوگل آن را دریافت کنید.

۲. Videoder

Videoder یکی از اپلیکیشن‌های بسیار قدرتمند دانلود ویدئو از یوتیوب است که برای سیستم عامل اندروید در دسترس قرار دارد. یکی از مزیت‌های این برنامه، توانایی آن در دانلود ویدئو از دیگر شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، اینستاگرام و … است.

کاربران می‌توانند از بین تمام فرمت‌ها و کیفیت‌هایی که در دسترس قرار دارد، ویدئو‌های دلخواه خود را استریم کرده یا دانلود کنند. حتی از طریق خود برنامه نیز می‌توانید ویدئو‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Videoder علاوه بر توانایی بالای خود در دانلود ویدئو از شبکه‌های اجتماعی، از رابط کاربری شیک و غنی بهره می‌برد و دست کاربر در شخصی سازی آن با انواع و اقسام تم‌های مختلف کاملا باز است. همچنین سرعت بالا در دانلود، دانلود به صورت mp3 و پخش کننده ویدئو داخلی از دیگر قابلیت‌هایی است که Videoder به آن مجهز است.

لازم به ذکر است این برنامه در پلی استور در دسترس قرار ندارد و برای دریافت آن باید از وب‌سایت خود برنامه اقدام به دانلود آن کنید.

۳. TubeMate

در جمع برنامه‌های دانلود از یوتیوب، TubeMate را هم می‌توان در دسته خوب‌ها قرار داد. رابط کاربری این برنامه آنقدر ساده هست که اصلا نیازی به آموزش ندارد و هر کاربری می‌تواند برای اولین بار هم به راحتی آنچه را که می‌خواهد دانلود کند.

در TubeMate به صورت پیش فرض یک مرورگر قرار دارد که می‌توانید از طریق آن به وب‌سایت‌های مختلف سر زده و ویدئو‌های مورد نظر خود را دریافت کنید. قبل از دانلود ویدئو نیز گزینه‌های انتخاب کیفیت و فرمت فایل برایتان به نمایش در خواهد آمد و بعد از دانلود هم ویدئو‌ها به صورت خودکار روی حافظه گوشی ذخیره می‌شوند.

TubeMate گزینه دانلود ویدئو به صورت mp3 را هم به شما می‌دهد اما قبل از آن باید یک تبدیل ویدئو به mp3 هم دانلود کنید. به صورت کلی، این برنامه واقعا کاربردی و فوق‌العاده است و اگر با تبلیغات‌های آزاردهنده آن کنار بیاید، قطعا از کار با آن لذت خواهید برد.

این برنامه نیز در پلی استور در دسترس قرار ندارد و برای دریافت آن باید از وب‌سایت خود برنامه این کار را انجام دهید.

۴. KeepVid

KeepVid به اندازه برنامه‌های بالا محبوب نیست اما قطعا می‌توانید برای دانلود ویدئو از یوتیوب از آن استفاده کنید. سرعت KeepVid بالا است و به شما اجازه دانلود ویدئو از برنامه‌های مشابه مانند فیسبوک، توییتر و … را می‌دهد.

مانند دیگر برنامه‌ها، رابط کاربری KeepVid هم بسیار ساده است و به شما امکان دانلود ویدئو‌ها را با کیفیت HD تا ۴K می‌دهد. خوشبختانه پخش کننده ویدئو و موسیقی داخلی هم در این برنامه وجود دارد و این مسئله کار شما را بسیار آسان‌تر از قبل می‌کند چون می‌توانید ویدئو‌های یوتیوب را بدون هیچ پیش نیازی حتی به صورت mp3 دانلود کنید.

این برنامه کاملا رایگان است و هیچ خرید درون برنامه‌ای هم ندارد. خوشبختانه هیچ گزارشی مبنی بر اینکه KeepVid یک بد افزار است نشنیدیم ولی خب تبلیغات مانند بسیاری از برنامه‌های دیگر در آن وجود دارد و برای رهایی از آن‌ها باید نسخه پریمیوم را دریافت کنید.

لازم به ذکر است در نسخه آخر این برنامه، دانلود ویدئو از یوتیوب با مشکل مواجه شده و باید منتظر بروزرسانی برای آن باشیم. بنابراین فعلا فقط می‌توانید برای دانلود محتوا از برنامه‌های دیگر از آن استفاده کنید.

۵. Snaptube

پیش‌تر در رابطه با این برنامه و دلیل حذف آن از پلی استور مطلبی منتشر شد. گفته می‌شود Snaptube با عضویت خودکار کاربران در سرویس پریمیوم از آن‌ها مبالغی دریافت می‌کند و با پخش بدون اجازه تبلیغات در پس زمینه، مصرف اینترنت و باتری را افزایش می‌دهد. به همین خاطر پیشنهاد می‌کنیم از برنامه‌های جایگزین استفاده کنید.

۶. InsTube

خوشبختانه توسعه دهندگان InsTube هم قابلیت دانلود ویدئو از دیگر برنامه‌ها نظیر فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و … را در این برنامه گنجاندند و لذا می‌توان آن را در دسته اپلیکیشن‌های کاربردی قرار داد. فعلا هیچ گزارشی مبنی بر بدافزار بودن این برنامه منتشر نشده و به همین خاطر می‌توانید در حال حاضر روی قابلیت‌های آن حساب کنید.

قابلیت‌هایی نظیر سرعت بالا در دانلود برنامه، اشتراک گذاری ویدئو، قابلیت شخصی سازی بالا، امکان مخفی کردن ویدئو، انتخاب فرمت و کیفیت ویدئو قبل از دانلود و بسیاری از موارد دیگر، InsTube را به یکی از بهترین اپلیکیشن‌های دانلود ویدئو از یوتیوب تبدیل کرده است.

شاید تنها نقطه ضعف آن، نمایش تبلیغات زیاد و عدم توانایی کاربران در بستن آن‌ها باشد که خب می‌توان با آن کنار آمد. InsTube را هم باید از طریق وب‌سایت اصلی برنامه دانلود کنید.

۷. VidMate App

یکی از برنامه‌هایی که برای دانلود ویدئو، موسیقی و … از یوتیوب می‌توانید روی قابلیت‌های زیاد آن حساب کنید، VidMate نام دارد. سرعت بالا در دانلود فایل‌ها از قابلیت‌های خود این برنامه به حساب می‌آید ولی می‌توانید حتی آن را بر اساس نیاز خود شخصی سازی کنید.

این برنامه از پخش کننده ویدئو و موسیقی داخلی بهره می‌برد و کاربران می‌توانند محتواهای دانلود شده را در فضایی امن درون خود برنامه پنهان کنند. برای دانلود این برنامه باید از طریق وب‌سایت مربوطه اقدام کنید.

۸. YT3 Youtube Downloader

این برنامه یکی از سبک‌ترین برنامه‌هایی است که برای دانلود ویدئو و mp3 از یوتیوب بکار می‌رود و با رابط کاربری ساده‌ای که دارد، اصلا فرایند دانلود را با مشکل مواجه نمی‌کند.

شما عزیزان قبل از دانلود یک موسیقی یا ویدئو می‌توانید با لمس گزینه Preview، از محتوای آن با خبر شوید و سپس به دانلود اقدام کنید.

همه ویدئو‌هایی که دانلود می‌کنید درون پوشه دانلود گوشی ذخیره می‌شود و جالب‌تر اینکه اگر به موسیقی گوشی دهید می‌توانید حتی متن آن را هم مشاهده کنید. متاسفانه این برنامه فقط امکان دانلود محتوا از یوتیوب را برایتان فراهم می‌کند اما در همین زمینه نیز واقعا کاربردی است.

برای دانلود ویدئو، روی آن نگه دارید تا گزینه‌های دانلود ظاهر شوند. همچنین با لمس تصویر آهنگ، متن آن به نمایش درخواهد آمد.

۹. NewPipe

NewPipe یک اپلیکیشن متن باز اندرویدی است که به عبارتی باید آن را نسخه کم حجم‌تر یوتیوب دانست که هیچ نیازی به وارد کردن حساب کاربری گوگل ندارد.

یکی از مزیت‌های این برنامه در کنار حجم بسیار پایین آن، عدم نمایش تبلیغات آزار دهنده است. همچنین از بهترین قابلیت‌های آن می‌توان به امکان پخش موسیقی در پس زمینه اشاره کرد که به کمک آن می‌توانید هر موسیقی از یوتیوب را حین استفاده از دیگر برنامه‌ها در پس زمینه گوش کنید.

دانلود ویدئو در این برنامه بدون هیج مشکل و پیچیدگی انجام می‌شود و سرعت آن نیز بسیار بالاست. امکان انتخاب فرمت و وضوح دلخواه مانند دیگر برنامه‌ها در NewPipe نیز وجود دارد و از این بابت جای نگرانی نیست.

از امکانات خوب دیگری که NewPipe در اختیار شما قرار می‌دهد، عضویت در کانال‌های یوتیوبی، نمایش پاپ آپ ویدئو، پشتیبانی از وضوح ۴K، تم‌های گوناگون و … بوده و استفاده از آن نیز کاملا رایگان است.

اگر این برنامه را از فروشگاه F-Droid دانلود کنید، می‌توانید بروزرسانی‌های آینده آن را هم دریافت کنید اما در صورت عدم تمایل می‌توانید از طریق فروشگاه‌های دیگر برای انجام این کار اقدام کنید. بعد از دانلود برنامه F-Droid، روی عبارت سرچ کلیک کرده و نام برنامه NewPipe را وارد کنید تا برنامه برایتان به نمایش دربیاید. سپس آن را دانلود و نصب کنید.

۱۰. YMusic

آخرین برنامه این فهرست که قطعا آخرین برنامه موجود برای دانلود محتوا از یوتیوب نیست، YMusic نام دارد که حتی به کاربران اجازه نمایش ویدئو در پس زمینه را نیز می‌دهد.

از طریق این برنامه کاربران امکان تماشای ویدئو‌های پر بازدید و موسیقی‌های پر طرفدار را خواهند داشت. حتی می‌توان سرعت ویدئو‌ها را نیز از طریق YMusic کنترل کرد.

این اپلیکیشن اگرچه امکان دانلود فایل‌ها را در وضوح FHD به شما می‌دهد اما فقط امکان دریافت آن‌ها با فرمت mp4 وجود دارد. هرچند لینک دانلود نسخه‌های mp3 و mp4 ویدئو‌های یوتیوب نیز برایتان به نمایش در خواهد آمد.

بزرگ‌ترین نقطه ضعف این برنامه این است که اجازه نمی‌دهد کاربران ویدئو‌های یوتیوب را تماشا کنند و صرفا می‌توانند به صدای موسیقی آن گوش کنند. برای تماشای ویدئو هم فقط باید آن را دانلود کنید و همین مسئله شاید اصلا جالب نباشد.

مطمئنا برنامه‌های زیادی برای دانلود ویدئو از یوتیوب وجود دارند و اگر از آن‌ها استفاده می‌کنید می‌توانید نام این برنامه‌ها را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

