گردش مالی ۵۱۹ میلیارد دلاری اپ استور در سال ۲۰۱۹

اپل شب گذشته اعلام کرد که گردش مالی اپ استور در رابطه با فروش محصولات فیزیکی و دیجیتال در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۱۹ میلیارد دلار بوده است. از این مقدار، اپل می‌گوید که تنها ۶۱ میلیارد دلار مربوط به اقلام دیجیتال محسوب می‌شود که این شرکت ۳۰ یا ۱۵ درصد (در شرایط مختلف) از درآمد موردنظر را برای خود اختصاص می‌دهد.

این اقلام دیجیتال شامل بازی‌ها، خریدهای درون برنامه‌ای، حق اشتراک و فروش اپلیکیشن‌های پولی است. در این میان باید خاطرنشان کنیم اگر مثلا یک کاربر حق اشتراک سرویس استریمینگ را از فضای خارج از اپ استور پرداخت کرده ولی برای بهره‌گیری از آن از iOS استفاده می‌کند، این پول به‌عنوان بخشی از کلیت گردش مالی اپ استور در نظر گرفته شده است.

تبلیغات درون اپلیکیشن‌ها که عمدتا مربوط به بازی‌های موبایل است، ۴۵ میلیارد دلار دیگر را تشکیل می‌دهد. ۴۱۳ میلیارد دلار باقی مانده هم مربوط به مواردی مانند اپلیکیشن‌های تاکسی آنلاین، پیک‌های تحویل مواد غذایی و فروشگاه‌های اینترنتی است که اپل هیچ درصدی از آن را برای خود بر نمی‌دارد.

در نهایت طبق این گزارش، اپلیکیشن‌های مختص سفر مانند Expedia و اپلیکیشن‌های مربوط به خرید بلیط هواپیما، درآمد ۵۷ میلیارد دلاری ایجاد کرده‌اند و اپلیکیشن‌های تاکسی آنلاین و پیک غذا به ترتیب توانسته‌اند درآمد ۴۰ و ۳۱ میلیارد دلاری کسب کنند.

منبع: MacRumors

