به نظر می‌رسد اینستاگرام در آینده نزدیک جای توییتر را به‌عنوان منبع اخبار پر خواهد کرد. طبق گزارش موسسه Digital News که زیرمجموعه خبرگزاری رویترز محسوب می‌شود، استفاده از پلتفرم اینستاگرام به‌عنوان منبع خبری از سال ۲۰۱۸ تا حالا دو برابر شده است.

این روند در میان جوانان بیشتر دیده می‌شود و تقریبا یک چهارم افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله بریتانیایی از اینستاگرام به‌عنوان منبع اخبار استفاده می‌کنند. بیش از یک سوم افرادی که در نظرسنجی این گزارش شرکت کرده‌اند، از اینستاگرام استفاده می‌کنند و این آمار برای افراد زیر ۲۵ سال به دو سوم آن‌ها می‌رسد. همچنین ۱۱ درصد آن‌ها از اینستاگرام برای دسترسی به اخبار استفاده می‌کنند که فقط ۱ درصد کمتر از توییتر محسوب می‌شود.

به گفته «نیک نیومن» (Nic Newman) نویسنده ارشد این گزارش «اینستاگرام در میان جوانان به‌شدت محبوب شده و این افراد با داستان‌هایی که به سادگی و به‌صورت بصری مطرح می‌شوند، به خوبی ارتباط برقرار می‌کنند.»

گزارش‌های تصویری ماه‌های اخیر در مورد تغییرات وضعیت آب‌وهوا، جنبش مربوط به اهمیت جان سیاه‌پوستان و شیوع ویروس کرونا در افزایش تعامل با این پلتفرم تأثیر زیادی داشته‌اند.

با این حال «نیک نیومن» می‌گوید که این رشد اینستاگرام به‌عنوان منبع خبری لزوما به معنای این نیست که جایگزین پلتفرم دیگری می‌شود و شاید کاربران برای دسترسی به خبرها از فیسبوک و اینستاگرام یا مثلا اینستاگرام و توییتر استفاده می‌کنند.

فیسبوک مالک اینستاگرام و همچنین واتس‌اپ است و به همین خاطر چند میلیارد کاربر در سرتاسر جهان از پلتفرم‌های تحت مالکیت فیسبوک بهره می‌برند. در این میان، طبق نظرسنجی انجام شده تعداد زیادی از افراد نسبت به شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان منبع اخبار اعتماد چندانی ندارند.

طبق این گزارش، فقط ۲۶ درصد از مردم به شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان منبع اخبار مربوط به ویروس کرونا اعتماد دارند. از طرفی دیگر، حدود ۵۹ درصد افراد به دولت‌ها و سازمان‌های خبری به‌عنوان منابع اخبار اعتماد می‌کنند.

