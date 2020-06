اینطور که به نظر می‌رسد، احتمالا اواخر امسال مایکروسافت به همراه بروزرسانی ویندوز ۱۰، مرورگر جدید مایکروسافت اج را راهی کامپیوترهای مبتنی بر این سیستم عامل می‌کند.

مدت زمان نسبتا زیادی است که مرورگر مبتنی بر کرومیوم ردموندی‌ها یعنی مایکروسافت اج برای ویندوز ۱۰ در دسترس قرار دارد، این در حالی است که هنوز هم کاربران، این مرورگر را به صورت پیش فرض روی این سیستم عامل ندارند. اما به نظر می‌رسد، بروزرسانی جدیدی که اواخر امسال برای ویندوز ۱۰ منتشر می‌شود، این مسئله را تغییر خواهد داد.

نام این بروزرسانی، ۲۰H2 نام دارد و مایکروسافت از امروز، بررسی نقاط ضعف و قدرت آن را با اینسایدرها آغاز کرده است. (اینسایدرها افرادی هستند که بروزرسانی‌های ویندوز را زودتر از بقیه دریافت می‌کنند و نقاط ضعف و قوت آن را به مایکروسافت گزارش می‌دهند). اما خب به نظر می‌رسد نام این نسخه برای مصرف کننده‌های نهایی از ۲۰H2 به چیز دیگری تغییر خواهد کرد که فعلا مشخص نشده.

اگرچه می‌دانیم بروزرسانی بعدی ویندوز قرار است مایکروسافت اج را به یکی از اپلیکیشن‌های پیش فرض آن تبدیل کند اما خبری از قابلیت‌های جدید دیگر نداریم. البته به نظر می‌رسد مانند دومین بروزرسانی بزرگ ویندوز ۱۰ در سال گذشته، این نسخه سرعت نصب بالایی دارد چون طبق گفته مایکروسافت، ۲۰H2 قرار است سرعت نصبی مشابه بروزرسانی‌های ماهانه ویندوز داشته باشد.

متاسفانه از این گفته می‌توانیم این برداشت را داشته باشیم که ۲۰H2 احتمالا قابلیت‌های زیادی را به همراه ندارد. دومین بروزرسانی بزرگ ویندوز ۱۰ در ماه نوامبر سال گذشته نیز در مقایسه با نسخه منتشر شده در ماه مه همان سال قابلیت‌های بسیار کمتری داشت.

مثلا بروزرسانی ماه مه ۲۰۱۹، تم روشن جدیدی را به همراه پشتیبانی از کائوموجی (شکلک‌های جالبی که از ترکیب حروف و علائم لاتین ساخته می‌شوند) به ویندوز ۱۰ آورد.

علاوه بر این‌ها، در همین بروزرسانی بود که که کورتانا از قسمت جست و جوی ویندوز جدا شد و مایکروسافت قابلیت جدید و جذابی تحت عنوان سند باکس به ویندوز ۱۰ اضافه کرد. (با کمک قابلیت سند باکس کاربران می‌توانند سیستم عاملی مجازی را روی سیستم عامل اصلی ایجاد کرده و برنامه‌های خود را در همان فضای مجازی تست کنند؛ نه روی ویندوز اصلی).

همانطور که اشاره شد، مایکروسافت از امروز به آزمایش ویندوز ۱۰ ۲۰H2 پرداخته و به همین خاطر به مرور زمان خبرهای بیشتری در رابطه با قابلیت‌های جدید آن خواهیم شنید که از مهم‌ترین آن، بهبود WSL یا همان Windows Subsystem for Linux است. (WSL ابزار قدرتمندی است که امکان اجرای برنامه‌های لینوکس را به صورت محلی در محیط ویندوز به کاربر می‌دهد).

منبع متن: digikala