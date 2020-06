توییتر در حال آزمایش یک ویژگی جدید است که به کاربران اجازه می‌دهد توییت صوتی را منتشر کنند. توییتر روز گذشته با انتشار یک بیانیه این ویژگی را معرفی کرد. در بخشی از بیانیه مربوط به معرفی این ویژگی آمده: «گاهی اوقات ۲۸۰ کاراکتر کافی نیستند و برخی نکات ظریف گفتاری را به‌صورت نوشتاری نمی‌توان منتقل کرد.»

در حال حاضر تعداد محدودی از کاربران iOS می‌توانند از این قابلیت استفاده کنند ولی تمام کاربران این پیام‌های صوتی را مشاهده خواهند کرد. هنوز معلوم نیست چه زمانی تمام کاربران iOS و همچنین کاربران نسخه‌های اندروید و وب توییتر این ویژگی را دریافت خواهند کرد.

بهره‌گیری از این ویژگی بسیار ساده است و هنگام نوشتن توییت، در کنار آیکون دوربین یک آیکون جدید مربوط به ضبط صدا تعبیه شده که با ضربه زدن بر آن می‌توانید پیام صوتی خود را ضبط کنید. باید خاطرنشان کنیم محدودیت این پیام‌های صوتی ۱۴۰ ثانیه است و اگر از این حد فراتر برود، یک توییت دیگر تا حداکثر ۲۵ توییت ایجاد می‌شود.

همچنین طبق اعلام توییتر، این پیام‌های صوتی فقط در توییت‌های اصلی می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند و کاربران برای پاسخ به توییت‌های دیگر نمی‌توانند از این مشخصه بهره ببرند. این پیام‌های صوتی در حقیقت مانند ویدیو نمایش داده می‌شوند با این تفاوت که در این ویدیو صرفا عکس پروفایل کاربر موردنظر قرار دارد.

این قابلیت علاوه بر اینکه کار توییتر را برای مدیریت و نظارت بر توییت‌ها سخت‌تر می‌کند، باید به موضوع دسترسی‌پذیری هم اشاره کنیم؛ به‌عنوان مثال افرادی که ناشنوا هستند یا از بیماری‌های مربوط به شنوایی رنج می‌برند، برای شنیدن این پیام‌های صوتی با مشکل مواجه می‌شوند. توییتر هم در این رابطه گفته آن‌ها فعلا در حال انجام آزمایش‌های اولیه برای این مشخصه هستند و بهترین راه‌ها برای برآورده کردن نیازهای افراد با توانایی‌های مختلف را بررسی می‌کنند.

منبع: Engadget

The post ارسال توییت صوتی در توییتر امکان‌پذیر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala