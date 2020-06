اینطور که به نظر می‌رسد، بروزرسانی جدید ویندوز ۱۰ (بروزرسانی ماه مه، ۲۰H1) با معرفی قابلیت مدیریت حافظه Segment Heap، در کاهش مصرف رم گوگل کروم و به طور کلی برنامه‌های Win32 تاثیر بسزایی خواهد داشت.

اگر از کاربران مرورگر کروم باشید، قطعا از استفاده زیاد این مرورگر از منابع سیستم به خصوص حافظه رم آگاه هستید. این مسئله خصوصا زمانی که از حافظه رم کمی برخوردار باشید بیشتر به چشم می‌آید. اما ظاهرا مایکروسافت در جدیدترین نسخه بروزرسانی ویندوز ۱۰ این مشکل را حل کرده.

بارها دیده‌ایم و شنیده‌ایم که کاربران از مصرف زیاد منابع رم توسط گوگل کروم شکایت دارند. این اپلیکیشن اگرچه سریع و قدرتمند است و محبوب‌ترین مرورگر نیز به حساب می‌آید، اما وقتی در رابطه با مصرف منابع سیستم حرف می‌زنیم، شرایط بسیار وخیمی دارد.

با این حال به نظر می‌رسد قبل از اینکه گوگل فکری به حال مرورگر پر مصرف خود کند، مایکروسافت دست به کار شده و در بروزرسانی جدید ویندوز ۱۰، ظاهرا توانسته تا حد زیادی به کاهش مصرف رم گوگل کروم کمک کند.

به نقل از وب‌سایت Windows Latest، بروزرسانی ماه مه ویندوز ۱۰ به کمک قابلیت مدیریت حافظه Segment Heap، مصرف رم مرورگر کروم را به طرز محسوسی کاهش می‌دهد. این قابلیت در نسخه ۲۰۰۴ و یا جدیدتر ویندوز ۱۰ در دسترس قرار گرفته است.

قابلیت جدید هم اکنون توسط مرورگر اج مبتنی بر کرومیوم مایکروسافت نیز مورد استفاده قرار گرفته که تقریبا تا ۲۷ درصد باعث کاهش مصرف رم می‌شود. خوشبختانه با توجه به کامنت یکی از توسعه دهندگان کروم، ظاهرا این قابلیت به زودی به محبوب‌ترین مرورگر دنیا نیز خواهد آمد.

آزمایش‌های اولیه روی دستگاه‌هایی با بروزرسانی ماه مه، کاهش ۲۷ درصدی میزان رم توسط مرورگر اج را نشان می‌دهد. هر دستگاه با توجه به قدرت سخت‌افزاری که دارد، رفتار متفاوتی نشان می‌دهد اما به طور کلی کاهش مصرف رم قطعی است و تجربه وب‌گردی را بهتر از قبل می‌کند.

با توجه به تیم توسعه دهنده گوگل کروم، بکارگیری این قابلیت می‌تواند چند صد مگابایت از حافظه رم را آزاد کند. بدین ترتیب نه تنها کاربرانی با سیستم‌های قدرتمند، بلکه آن دسته از افرادی که سیستم آن‌ها از قدرت سخت‌افزاری پایینی برخوردار هست نیز از چنین قابلیتی سود خواهند برد.

اما ظاهرا در این بین مشکلی هم وجود دارد. در واقع گوگل باید مرورگر خود را با بسته توسعه نرم افزار ۱۹۰۴۱.۰ ویندوز ۱۰ طراحی کند و این کار نیازمند زمان است. البته گوگل هنوز مشخص نکرده چه زمانی این قابلیت را به کروم خواهد آورد؛ با این حال بعید به نظر می‌رسد این فرایند خیلی به طول بینجامد.

