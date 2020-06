هفته آینده رویداد WWDC 2020 اپل کار خود را آغاز می‌کند و انتظار می‌رود در این رویداد سیستم عامل iOS 14 رسما معرفی شود. اما حالا به گفته یکی از افشاگران مشهور، به نظر می‌رسد قرار است نام این سیستم عامل به iPhone OS تغییر پیدا کند.

باید خاطرنشان کنیم نسل اول آیفون از سیستم عامل iPhone OS بهره می‌برد و اپل برای نسل چهارم آیفون تصمیم گرفت نام این سیستم‌عامل را به iOS تغییر دهد. از سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، این سیستم‌عامل برای آیپدها هم مورد استفاده قرار می‌گرفت ولی اپل سال گذشته نام iPadOS را برای سیستم‌عامل مختص آیپدها انتخاب کرد.

ظاهرا اپل قصد دارد از رویکرد یکسانی برای نامگذاری سیستم‌عامل‌های مختلف خود استفاده کند.

هنوز مشخص نیست که چرا اپل قصد دارد iOS را به نام قدیمی خود برگرداند اما به احتمال زیاد این اقدام اپل به یکسان کردن رویکرد نام‌گذاری سیستم‌عامل‌های مختلف این شرکت برمی‌گردد. در واقع کامپیوترهای مک از macOS بهره می‌برند و آیپدها مجهز به iPadOS هستند؛ همچنین باید به سیستم‌عامل اپل واچ اشاره کنیم که WatchOS نام دارد و اپل تی‌وی مجهز به سیستم‌عامل tvOS است.

در هر صورت بعد از معرفی نسخه بتا iOS 14 یا iPhone OS 14 در رویداد WWDC، نسخه نهایی این سیستم‌عامل به همراه خانواده آیفون ۱۲ روانه‌ی آیفون‌های موردنظر می‌شود.

به غیر از سیستم‌عامل‌های جدید، گفته می‌شود در رویداد WWDC 2020 مهاجرت کامپیوترهای مک به سمت تراشه‌های ARM تایید خواهد شد و همچین باید انتظار معرفی هدفون AirPods Studio و AirTags را داشته باشیم.

منبع: Phone Arena

