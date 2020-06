آیا بروزرسانی رابط کاربری One UI سامسونگ از بروزرسانی اندروید اهمیت بیشتری دارد؟

در این مطلب به بررسی این پرسش می‌پردازیم که صرفا به خاطر قابلیت‌های زیاد رابط کاربری One UI سامسونگ آیا واقعا کاربران گوشی‌های این شرکت نباید به بروزرسانی‌های اندروید اهمیت دهند؟

به خاطر داشته باشید که این مطلب حاوی نظرات شخصی است.

همیشه دریافت بروزرسانی‌های بزرگ سیستم عامل نکته مثبتی به حساب می‌آیند. فرقی نمی‌کند از چه سیستم عاملی استفاده می‌کنید، همینکه بدانید گوشی شما تا مدت زمان طولانی از سوی شرکت سرویس دهنده پشتیبانی می‌شود، اطمینان خاطر خواهید داشت.

یکی از دلایل موفقیت اپل هم پشتیبانی طولانی مدت این شرکت از محصولاتش است. البته در محصولات اندرویدی هم شرکت‌هایی با عملکرد درخشان در زمینه بروزرسانی سیستم عامل وجود دارند که سرآمد همه آن‌ها چه از لحاظ زمان دریافت و چه از لحاظ تعداد دفعات بروزرسانی، گوگل است.

به خاطر اضافه شدن قابلیت‌های جدید بعد از هر بروزرسانی، طبیعی است همه کاربران از بابت پشتیبانی طولانی مدت گوشی‌های خود شادمان باشند. همیشه دریافت آخرین و جدیدترین قابلیت‌ها مورد استقبال کاربران واقع می‌شود و این چیزی نیست که آن را انکار کرد.

این را هم نباید فراموش کنیم که بسیاری از افراد حتی از نسخه سیستم عامل مورد استفاده خود هم اطلاعی ندارند و مادامی که گوشی نیازهایشان را برطرف کند، دریافت یا عدم دریافت بروزرسانی برایشان اهمیت خاصی نخواهد داشت. اما اینطور که به نظر می‌رسد، بیشتر کاربران سامسونگ در این دسته قرار می‌گیرند.

گوگل همیشه به شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند این اجازه را می‌دهد که بروزرسانی‌های اندروید را مطابق سلیقه خود شخصی سازی کرده و در گوشی‌ها مورد استفاده قرار دهند. به همین خاطر است که می‌بینیم همیشه iOS یک ظاهر واحد در همه آیفون‌ها دارد اما اندروید در هر گوشی متفاوت است.

سامسونگ هم یکی از شرکت‌هایی است که از سیستم عامل اندروید بهره می‌برد و اتفاقا تغییرات زیادی هم در آن پدید می‌آورد. به همین خاطر همیشه این شرکت بعد از مدت زمانی طولانی گوشی‌های خود را به سیستم عامل جدید بروزرسانی می‌کند.

رابط کاربری سامسونگ در طول چند سال گذشته بارها تغییر نام داد تا اینکه غول کره‌ای تقریبا دو سال قبل آن را One UI نام گذاری کرد. از آن زمان تاکنون، قابلیت‌های زیادی در این رابط کاربری گنجانده شد؛ One UI رابط کاربری نسبتا سنگینی است اما بسیار بهتر و بهینه‌تر از قبل شده و به نسبت دیگر رابط‌ها، نرم‌افزارهای از پیش نصب شده بدون مصرف کمتری دارد.

مهم‌ترین عامل پیشرفت One UI اما تجهیز آن به قابلیت‌هایی بوده که حتی بدون بروزرسانی اندروید هم برای گوشی‌های سامسونگ عرضه می‌شد. به همین خاطر می‌توان ادعا کرد بروزرسانی‌های اندروید نباید خیلی زیاد برای کاربران سامسونگ اهمیت داشته باشند.

البته این اصلا بدان معنا نیست که این بروزرسانی‌ها اهمیتی ندارند. بدیهی است موارد حریم خصوصی و سیستمی زیادی وجود دارند که فقط گوگل می‌تواند با بروزرسانی اندروید آن‌ها را تغییر دهد اما وقتی در رابطه با قابلیت‌های جدید صحبت می‌کنیم، سامسونگ آنقدرها به اندروید وابسته نیست. حتی مدت‌ها قبل از بروزرسانی اندروید هم کاربران سامسونگ می‌توانند از قابلیت‌های جدید بهره‌مند شوند.

از قابلیت‌های ظاهری باید صرف نظر کنیم چون سامسونگ از نظر ظاهری آن را مطابق میل خود تغییر می‌دهد. به همین خاطر است که می‌تواند آن‌ها را به قابلیت‌هایی مجهز کند که سیستم عامل به آن مجهز نیست.

برای مثال می‌توانید حالت تیره سیستمی را در نظر بگیرید. سال گذشته قبل از اینکه اندروید به چنین قابلیتی مجهز شود، کاربران سامسونگ آن را در اختیار داشتند. علاوه بر این، قابلیت فیلم‌برداری از صفحه هم به صورت پیش فرض در گوشی‌های پرچم‌دار و میان‌رده سامسونگ قرار داشت. قابلیتی که گوگل قرار است در اندروید ۱۱ آن را اضافه کند.

Quick Share یا اشتراک گذاری سریع هم یکی دیگر از قابلیت‌هایی است که به عنوان بخشی از بروزرسانی One UI برای گوشی‌های سامسونگ قرار داشت اما اندروید هنوز هم از آن بی‌بهره است.

Quick Share قابلیتی شبیه به AirDrop است و به کاربران کمک می‌کند فرایند انتقال فایل با افرادی که در فاصله نزدیک قرار دارند به سرعت انجام شود. گوگل مشابه این قابلیت را تحت عنوان Nearby Sharing و در اندروید ۱۱ راهی گوشی‌های هوشمند می‌کند.

از Music Share هم می‌توان به عنوان یکی از قابلیت‌های کاربردی دیگر یاد کرد که به کمک آن می‌توانید گوشی دوم را بدون قطع کردن گوشی اول از طریق بلوتوث به اسپیکر هوشمند یا استریو ماشین متصل کنید.

قابلیت‌ها و بهبودی‌های زیادی وجود دارند که سامسونگ مستقل از اندروید و از طریق رابط کاربری خود برای گوشی‌هایش منتشر می‌کند. برای آن دسته از کاربرانی که گوشی‌های بالارده سامسونگ را خریداری می‌کنند، ظاهرا بروزرسانی رابط کاربری اهمیت بیشتری از بروزرسانی اندروید دارد.

همانطور که گفته شد، بروزرسانی اندروید از جنبه‌های زیادی اهمیت بالایی دارد. موارد سیستمی فقط می‌توانند توسط خود گوگل بروزرسانی شوند اما وقتی در رابطه با بهبودی‌های کلی و تنظیمات امنیتی حرف می‌زنیم، مثلا تنظیمات مربوط به دسترسی برنامه‌ها، عملکرد خود سامسونگ به چشم می‌آید.

یکی از نکات مثبت (نه منحصر فرد) One UI این است که مستقل از اندروید برای گوشی‌های سامسونگ عرضه می‌شوند. مثلا گوشی‌های جدید سامسونگ مجهز به اندروید ۱۰ با نسخه ۲.۱ از رابط One UI راهی بازار شدند اما قرار است به زودی نسخه ۲.۵ این رابط نیز با اندروید ۱۰ عرضه شود و نه اندروید ۱۱.

عرضه رابط کاربری One UI 2.5 برای گوشی‌های جدید بدان معناست که اگرچه سیستم عامل هنوز ثابت است اما باز هم قابلیت‌های جدیدی به آن‌ها اضافه خواهد شد که در گوشی‌های مجهز به اندروید ۱۰ اوایل امسال وجود نداشت.

البته در بالا هم به آن اشاره کردیم که نیمی از کاربران اصلا اهمیتی به این بروزرسانی‌ها نمی‌دهند چون یا نیازی به آن ندارند یا از این بابت بی اطلاع هستند. چون مادامی که گوشی نیازهایشان را برطرف کند، مهم نیست بروزرسانی از طرف گوگل باشد یا سامسونگ.

اما شما کاربران عزیز آیا با این نظر موافق هستید که سامسونگ بهتر از هر شرکت اندرویدی دیگری در زمینه توسعه رابط کاربری عمل می‌کند؟ فکر می‌کنید اگر سامسونگ به جای بروزرسانی‌های بزرگ، صرفا رابط کاربری One UI را ارتقا دهد، نیاز کاربران برطرف خواهد شد؟

