اپل در جریان رویداد WWDC 2020 نسخه جدید سیستم‌عامل ساعت‌های هوشمند خود موسوم به WatchOS 7 را رسما معرفی کرد که می‌تواند جذابیت اپل واچ را دوچندان کند.

مهم‌ترین قابلیت این نسخه جدید WatchOS احتمالا قابلیت پایش خواب است. در ضمن باید بگوییم نسل سوم به بعد اپل واچ از این نسخه سیستم‌عامل پشتیبانی می‌کنند و این یعنی اپل واچ ۱ و ۲ دیگر آن را دریافت نخواهند کرد. از طرفی دیگر هم آیفون‌ها برای بهره‌گیری از WatchOS 7 باید مجهز به iOS 14 باشند.

کاربران زیادی طی سال‌های گذشته خواستار ارائه‌ی قابلیت پایش خواب بوده‌اند که حالا بالاخره این مشخصه ارائه شده است. به‌عنوان مثال حالا کاربران می‌توانند ساعت خواب خود را در اپل واچ مشخص کنند تا قبل از این ساعت، کارهای موردنظر کاربران مانند پخش موسیقی آرامش‌بخش و توقف دریافت نوتیفیکشن‌ها انجام شود.

یکی دیگر از امکانات جدید complications نام دارد که به نوعی تعبیه ویجت در واچ‌فیس‌ها محسوب می‌شوند. به همین خاطر کاربران بیش از پیش قادر به شخصی‌سازی واچ‌فیس‌ها هستند و به راحتی می‌توانند آن‌ها را به اشتراک بگذارند.





اپل مپ موجود در WatchOS 7 از قابلیت مسیریابی مربوط به دوچرخه پشتیبانی می‌کند و در زمینه‌ی تندرستی هم می‌تواند به پشتیبانی از سبک‌های مختلف رقص اشاره کرد.

با توجه به بحران ویروس کرونا، این نسخه از WatchOS قابلیت مربوط به یادآوری شستن دست هم اضافه کرده است. همچنین زمانی که اپل واچ با توجه به حرکات دست و صدای آب متوجه آغاز فرایند شستن دست‌ها می‌شود، یک ثانیه شمار به نمایش درمی‌آید تا کاربران طی زمان استاندارد دست‌های خود را به‌خوبی تمیز کنند.

منبع: The Verge

