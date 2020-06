اپل از سیستم عامل iOS 14 رونمایی کرد

بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار اپل در رویداد WWDC 2020 که این بار به صورت کاملا آنلاین برگزار شد، از سیستم عامل iOS 14 با قابلیت‌های فراوان رونمایی کرد. طبق گفته بسیاری از خبرگزاری‌ها قرار بود این سیستم عامل iPhoneOS 14 نام‌گذاری شود اما این اتفاق نیفتاد و ظاهرا اپل تصمیم گرفت نام جا افتاده سیستم عامل خود را تغییر ندهد.

با عرضه iOS 13 قابلیت‌های زیادی به گوشی‌های آیفون اضافه شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌شد به حالت تیره یکپارچه و Memoji اشاره کرد. اما این نسخه از سیستم عامل اپل باگ‌های ریز و درشت زیادی داشت و به همین خاطر کوپرتینویی‌ها تصمیم گرفتند نسخه جدید را با تمرکز بر بهبود عملکرد کلی و پایداری طراحی کنند.

البته این بدان معنا نیست که قابلیت‌های جدیدی به iOS 14 اضافه نشده. شاید اپل ظاهر آن را به نسبت قبل تغییر زیادی نداده باشد اما نرم‌افزارها و قابلیت‌های جدیدی به آن افزوده که آیفون‌ها را بیش از پیش جذاب‌تر و کاربردی‌تر می‌کنند.

۱. App Library

یکی از بهترین قابلیت‌هایی که در جریان رویداد امروز برای iOS 14 رونمایی شد، App Library نام دارد. این قابلیت با هدف کاهش صفحات مختلف روی هوم اسکرین طراحی شده و به صورت خودکار برنامه‌های مرتبط را درون یک پوشه ذخیره می‌کند.

برای مثال یک دسته Social ایجاد می‌شود و تمام شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ، اینستاگرام، توییتر و … در آن قرار می‌گیرند. در قسمت بالایی صفحه نیز جست‌و‌جو قرار گرفته که می‌توانید برای یافتن برنامه‌های مورد نظر خود از آن کمک بگیرید. همچنین با لمس این قسمت می‌بینید که تمام برنامه‌ها به ترتیب حروف الفبا برایتان به نمایش در می‌آیند.

۲. ویجت‌ها

اپل در iOS 14 همان بخش همیشگی را برای قرارگیری ویجت‌ها در نظر گرفت اما اکنون کاربران می‌توانند هر ویجتی را که می‌خواهند با هر اندازه‌ای به صفحه اصلی هدایت کنند. همچنین قابلیتی هم تحت عنوان Smart Stack برای کاربران در نظر گرفته شده که با توجه به زمان روز، برنامه‌هایی را به شما پیشنهاد می‌دهد. مثلا هنگام صبح Apple News (اخبار) و هنگام غروب هم خلاصه‌ای فعالیت‌های روزانه خود را می‌توانید مشاهده کنید.

۳. Picture in Picture

یکی دیگر از بزرگ‌ترین و بهترین قابلیت‌های افزوده شده به سیستم عامل iOS 14، قابلیت Picture in Picture است. نحوه کار Picture in Picture به این صورت است که وقتی یک ویدئویی را از طریق برنامه‌ای پخش می‌کنید و سپس به صفحه هوم برمی‌گردید، آن ویدئو به شکل یک پنجره کوچک در گوشه‌ای از صفحه به نمایش در می‌آید.

۴. سیری

در بین دستیارهای صوتی همیشه Google Assistant بود که با اختلاف در صدر قرار داشت. اما اپل تصمیم گرفت در سیستم عامل iOS 14 این فاصله را تا حد زیادی کم کند و موفق هم بوده. حالا سیری بعد از اینکه فراخوانده می‌شود از طریق یک آیکون بسیار کوچک روی هوم اسکرین به نمایش در می‌آید و دستورات شما را انجام می‌دهد.

سیری اکنون می‌تواند پیغام صوتی ارسال کند، برنامه‌ها را با سرعت بیشتری برایتان باز کند، و یا از طریق یک اپلیکیشن ترجمه، مکالمات صوتی و متنی شما را با تشخیص خودکار به زبانی دیگر ترجمه کند. این برنامه در حال حاضر از ۱۱ زبان انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، ایتالیایی، عربی، روسی، کره‌ای، ژاپنی پرتغالی و چینی ماندارین پشتیبانی می‌کند.

۵. Messages

یکی از قابلیت‌های خوبی که پیام رسان اپل دریافت کرد، پین کردن مخاطبین است. بدین ترتیب همیشه می‌توانید مخاطبین مهم خود را در بالاترین بخش داشته باشید و این فوق‌العاده است. علاوه بر این‌ها، قابلیت ریپلای کردن پیام و یا حتی منشن کردن یک شخص خاص هم به Messages اضافه شده تا این برنامه کاربردی‌تر از قبل شود.

۶. نقشه

در میان برنامه‌هایی که بروزرسانی جدید دریافت کرده‌اند، نام نقشه اپل یا همان Apple Maps نیز به چشم می‌خورد. این برنامه اکنون با کمک سرویس Zagat و AllTrails می‌تواند به شما مکان‌های بهتر و جالب‌تری برای مسافرت پیشنهاد دهد. همچنین در یک سری از شهرهای خاص در آمریکا از حالت دوچرخه سواری نیز پشتیبانی می‌کند.

با کمک قابلیت EV routing، آن دسته از افرادی که از ماشین‌های الکتریکی استفاده می‌کنند می‌توانند از شارژ فعلی ماشین خود و همچنین ایستگاه‌های مورد نظر جهت شارژ وسیله نقلیه آگاه شوند. البته هنوز اپل دقیقا مشخص نکرده چه ماشین‌هایی از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند.

۷. CarKey

یکی از قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای که اپل به سیستم عامل iOS 14 افزوده، امکان باز کردن قفل در ماشین با آیفون از طریق NFC است. البته فعلا سری ۲۰۲۱ BMW5 از این قابلیت پشتیبانی می‌کند و انتظار داریم به مرور زمان به تعداد این ماشین‌ها افزوده شود.

یکی از جالب‌ترین نکات در رابطه با CarKey، امکان به اشتراک گذاری رمز NFC با شخص دیگر صاحب آیفون است. بدین ترتیب اگر شما در محلی که ماشینتان قرار دارد حضور نداشته باشید، می‌توانید با به اشتراک گذاری این کد با یکی از دوستان یا آشنایان خود، به آن‌ها امکان دسترسی به ماشین را بدهید. این قابلیت در iOS 13 نیز در دسترس قرار خواهد گرفت.

۸. App Clips

در اپ استور iOS 14 قابلیت جدیدی تحت عنوان App Clips قرار گرفته که به شما این امکان را می‌دهد بدون نیاز به نصب آن برنامه، به بخشی از آن دسترسی داشته باشید. این قابلیت به شکل کادرهای کوچک از طریق وب، Messages یا نقشه به نمایش در می‌آید.

مثلا اگر برای پرداخت به برنامه خاصی نیاز دارید می‌توانید از طریق این قابلیت به جای نصب کامل برنامه، به بخشی از آن دسترسی پیدا کنید. اپل برای این منظور کد QR مخصوصی را طراحی کرده که از NFC و کدهای تصویری برای دسترسی به App Clips بهره می‌برد. این قابلیت حتی از طریق App Library نیز در دسترس قرار دارد.

