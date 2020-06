کمپانی اپل در جریان نطق اصلی رویداد WWDC 2020 از جدیدترین نسخه سیستم‌عامل مختص کامپیوترهای خود به نام macOS Big Sur رونمایی کرد.

طبق ادعای اپل، این نسخه تا حد زیادی بازطراحی شده و ویژگی‌های متنوعی را به ارمغان می‌آورد. برخی از المان‌های iOS مانند کنترل سنتر برای تنظیم روشنایی و فعال سازی Do Not Disturb روانه‌ی macOS Big Sur شده است. همچنین باید به نوتیفیکیشن سنتر جدید اشاره کنیم که این موارد را گروه‌بندی می‌کند.

تعدادی از برنامه‌های macOS مانند Mail، Photos، Notes و iWork هم بازطراحی شده‌اند. در ضمن برنامه Maps موجود در این سیستم‌عامل به‌روزرسانی شده و قابلیت‌هایی را از نسخه iOS دریافت کرده است.

این مطلب در حال به‌روزرسانی است…

