اپل دقایقی پیش از iPadOS 14 رونمایی کرد، نسخه جدیدی از سیستم عامل تبلت‌های این شرکت که با تمرکز بر طراحی جدید اپلیکیشن‌ها و بهره‌وری هرچه بیشتر از نمایشگر بزرگ آیپدها معرفی شده است.

ظاهر بسیاری از اپلیکیشن‌های اپل در این نسخه دستخوش تحول شده است که از میان آن‌ها می‌توان به Photos و Music اشاره کرد. اپن دو اپ به همراه Notes و Files به یک نوار کنترل در بخش کناری صفحه مجهز شده‌اند که Sidebar نام دارد و به کاربر اجازه می‌دهد بین بخش‌های مختلف اپ جابجا شود و یا محتوایی مانند عکس یا موزیک را به بخش‌های مختلف انتقال دهد.

تقویم نیز اپلیکیشن دیگری است که اکنون به منوی کنترل جدیدی در قسمت بالای نمایشگر مجهز شده است. گرچه این تغییرات چندان انقلابی به‌نظر نمی‌رسند، اما به کمک آن‌ها کار با نمایشگرهای بزرگ آیپد نسبت به قبل ساده‌تر خواهد شد.

به‌روز رسانی بزرگ دیگری که در این نسخه می‌بینیم، موتور جستجوی جدید بخش Search است که Universal Search نام گرفته و می‌توان از آن به عنوان اپ لانچر، جستجوگر مخاطبان و اسناد و یا جستجوگر درون برنامه‌ای برای اپ‌های پشتیبانی کننده استفاده کرد.

بخش Search در نسخه فعلی قادر به انچام چنین کارهایی است، اما تفاوت جستجو در iPadOS 14 با نسخه فعلی این است که اپل سعی کرده همه چیز بیشتر به Spotlight که در مک دیده‌ایم شبیه شود. کوپرتینویی‌ها در این بخش از زبان ظراحی جدید Compact Design خود بهره گرفته‌اند تا نوار جستجو با ظاهری جمع‌و‌جورتر به شکل یک اعلان در بالای اپ‌ها ظاهر شود تا برای محتوای در حال نمایش مزاحمتی ایجاد نشود.

اما شاید مهم‌ترین به‌روز رسانی به اپل پنسل مربوط باشد. اپل در iPadOS 14 ویژگی‌ جدیدی را برای دست‌نوشته‌ها در نظر گرفته است که Scribble نام دارد. به لطف Scribble می‌توان دست‌نوشته‌های انگلیسی یا چینی را به متن تایپ شده تبدیل کرد و سپس آن‌ها را کپی و به سایر اپ‌ها منتقل کرد. همچنین، می‌توان دست‌نوشته‌ها را مانند متون تایپی ویرایش کرد و یا شکل‌های کشیده شده با قلم را با حفظ اندازه و زوایا اصلاح کرد.

اپل امکان استفاده از Scribble را در بخش‌های دیگر همچون جستجو، تنظیم یادآور، تشخیص آدرس در دست‌نوشته‌ها و تشخیص شماره تلفن و ایجاد تماس در یادداشت‌ها نیز بهره گرفت.

ویژگی مهم دیگری که به iPadOS 14 اضافه شده، امکان انتخاب اپ‌های پیش‌فرض مرورگر و ایمیل از سوی کاربر است که کاربران مدت‌ها در انتظارش بودند. آیفون و آیپد تا به‌حال از اپلیکیشن‌های Mail و Safari اپل به عنوان اپ پیش‌فرض استفاده می‌کردند، اما Mail به‌خوبی رقبای موجود نبود و اجبار به استفاده از آن به عنوان اپ پیش‌فرض ایمیل نیز سبب می‌شد تا کاربرانی که به استفاده از سایر اپ‌ها تمایل دارند با مشکل مواجه شوند؛ زیرا ایمیل‌هایشان همچنان از اپ‌های دیگر به Mail منتقل می‌شدند.

iPadOS اکنون یک سیستم عامل مستقل است و از زیر سایه iOS که بیشتر بر آیفون متمرکز بود خارج شده، اما این دو پلتفرم همچنان ویژگی‌های مشترک زیادی با یکدیگر دارند. اپل تمامی ویژگی‌های جدیدی را که در iOS 14 معرفی شدند به iPadOS 14 نیز اضافه کرده است. به‌زودی قابلیت‌های ایجاد گروه در iMessage، مسیرهای دوچرخه سواری در Maps، میموجی‌های جدید و App Clips به آیپدها نیز اضافه خواهند شد.

همچنین، iPadOS 14 اکنون تماس‌های دریافتی چه از طریق آیفون دریافت شده باشند و چه از طریق اپلیکیشن‌هایی مانند اسکایپ، به‌صورت یک اعلان پاپ‌آپ در بالای صفحه نمایش می‌دهد که شبیه به آن را قبلا در سیستم عامل اندروید مشاهده کردیم.

اگرچه این سیستم عامل با عدد ۱۴ همراه است، اما عمر iPadOS کمتر از یک سال است. اپل در کنفرانس WWDC سال گذشته از این برند جدید رونمایی کرد و هدفش از این کار را جدا کردن ویژگی‌های اختصاصی آیپد از iOS اعلام نمود.

پس از معرفی این سیستم عامل جدید، تفاوت آیپد و آیفون بیشتر شد و اکنون آیپد به عنوان یک ابزار کاربردی‌تر نسبت به قبل شناخته می‌شود. اپل با عرضه iPadOS در سال گذشته، پشتیبانی از ماوس و صفحه کلید را به تبلت‌هایش افزود و با اضافه کردن ویجت‌ها به هوم اسکرین آیپد سعی کرد این محصول را بیشتر به یک رایانه مستقل شبیه کند. اما علاوه بر این‌ها، آیپد به سیستم چندوظیفگی (مولتی تسکینگ) نیز مجهز شد که نسبت به آنچه در آیفون دیده‌ایم بسیار کاربردی‌تر و پیچیده‌تر است.

منبع: The Verge

The post اپل iPasOS 14 را با ویژگی‌های جدید معرفی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala