اپل روز گذشته در جریان نطق اصلی رویداد WWDC 2020 از سیستم‌عامل های iOS 14 و iPadOS 14 رونمایی کرد. از بین ویژگی‌های جدید iOS 14 می‌توانیم به بازطراحی هوم اسکرین، امکان تغییر اپلیکیشن پیش‌فرض مربوط به ایمیل و مرورگر و دیگر موارد اشاره کنیم.

همچنین بسیاری از قابلیت‌های iOS 14 روانه‌ی iPadOS 14 شده ولی نباید امکاناتی مانند پشتیبانی گسترده‌تر از قلم اپل پنسل برای انجام کارهای مختلف را از قلم بیندازیم.

در مورد iOS 14، همانطور که در خبرها آماده بود، تمام آیفون‌های مجهز به iOS 13 می‌توانند جدیدترین نسخه این سیستم‌عامل را دریافت کنند. در ادامه می‌توانید فهرست آیفون‌های سازگار با این نسخه را مشاهده کنید:

آیفون ۱۱

آیفون ۱۱ پرو

آیفون ۱۱ پرو مکس

آیفون Xs

آیفون Xs مکس

آیفون XR

آیفون X

آیفون ۸

آیفون ۸ پلاس

آیفون ۷

آیفون ۷ پلاس

آیفون ۶ اس

آیفون ۶ اس پلاس

آیفون SE (نسل اول)

آیفون SE (نسل دوم)

آیپاد تاچ (نسل هفتم)

در ادامه باید به فهرست آیپدهای سازگار با iPadOS 14 اشاره کنیم که خوشبختانه مانند iOS، تمام آیپدهای دارای iPadOS 13 می‌توانند نسخه جدید آن را دریافت و اجرا کنند. در هر صورت، آیپدهای سازگار با iPadOS 14 از این قرار هستند:

آیپد ایر ۲ و مدل‌های جدیدتر

آیپد پرو (تمام مدل‌ها)

نسل پنجم آیپد و مدل‌های جدیدتر

آیپد مینی ۴ و مدل‌های جدیدتر

روی هم رفته، در حال حاضر نسخه بتا مخصوص توسعه‌دهندگان این سیستم‌عامل‌ها منتشر شده ولی اگر کاربر معمولی هستید، از ماه آینده می‌توانید نسخه بتا عمومی آن‌ها را برای گجت‌های خود دریافت و نصب کنید.

