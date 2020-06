در رویداد WWDC 2020 اپل چه گذشت؟

برای نخستین بار، اپل شب گذشته رویداد WWDC 2020 را کاملا به صورت آنلاین برگزار کرد که در دوران ویروس کرونا، برگزاری آنلاین رویدادهای مختلف به یک پدیده عادی بدل شده است. در هر صورت در جریان افتتاحیه این رویداد، رونمایی‌های مهم انجام شد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

رونمایی از iOS 14

مهم‌ترین تغییر در iOS 14 مربوط به ارائه‌ی ویجت‌ها در هوم‌اسکرین است. اپل می‌گوید این ویجت‌ها در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف ارائه می‌شوند و می‌توانند جذابیت هوم اسکرین آیفون کاربران را دوچندان کنند.

همچنین باید به قابلیت موسوم به App Library هم اشاره کنیم که مثلا می‌تواند تمام اپلیکیشن‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی را در یک گروه قرار دهد. همچنین باید به قابلیت تصویر در تصویر هم اشاره کنیم که به کاربران اجازه می‌دهد ویدیوهای در حال تماشا را شناور کنند.

افزایش تنوع مموجی‌ها

اپل بار دیگر تنوع مموجی‌ها را افزایش داده و کاربران می‌توانند مواردی مانند ماسک صورت را به مموجی‌های موردنظر خود اضافه کنند و همچنین قادر به ابراز احساسات هم هستند. اگرچه چنین چیزی تغییر مهمی محسوب نمی‌شود، اما احتمالا مورد توجه کاربران طرفدار این مشخصه قرار می‌گیرد.

قابلیت‌های جدید اپل مپ

در iOS 14، اپلیکیشن اپل مپ می‌تواند مسیرهای مخصوص دوچرخه‌سواری را به کاربران پیشنهاد دهد و اگر شیب مسیر موردنظر در حال افزایش باشد، کاربران از این موضوع خبردار می‌شوند. اپل می‌گوید این قابلیت فعلا برای برخی از شهرهای آمریکا و دیگر کشورها فعال می‌شود و سپس به مرور زمان به این شهرها افزوده خواهد شد. همچنین افرادی که از ماشین‌های الکتریکی استفاده می‌کنند، با نسخه جدید اپل مپ می‌توانند از وجود ایستگاه‌های شارژ در مسیر خود اطلاع پیدا کنند.

CarKey

در رویداد WWDC 2020 اپل قابلیت CarKey را برای iOS 14 و iOS 13 معرفی کرد که امکان باز کردن قفل ماشین با آیفون از طریق NFC را امکان‌پذیر می‌کند. در حال حاضر فقط ماشین‌های سری BMW5 2021 از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند ولی مطمئنا به مرور زمان اتومبیل‌های بیشتری از این قابلیت پشتیبانی خواهند کرد.

به اشتراک گذاشتن رمز NFC هم امکان‌پذیر است و مثلا می‌توانید کد مربوط به باز کردن قفل ماشین را در اختیار یکی از دوستان خود قرار دهید. در ضمن باید به امکان ایجاد پروفایل هم اشاره کنیم که مثلا فرزند شما قادر به باز کردن قفل ماشین خواهد بود ولی دیگر نمی‌تواند اتومبیل را روشن کند.

App Clips

یکی دیگر از قابلیت‌هایی که در رویداد WWDC 2020 اپل معرفی شد App Clips نام دارد که به نوعی مشابه قابلیت Instant Apps اندروید محسوب می‌شود. به طور خلاصه اگر فقط برای زمان کوتاه می‌خواهید ببینید یک اپلیکیشن چه امکاناتی را ارائه می‌دهد، با این قابلیت بدون نصب کردن می‌توانید به بخشی از اپلیکیشن دسترسی داشته باشید.

تغییرات iPadOS 14

مانند iOS 14، ویجت‌ها روانه‌ی iPadOS 14 هم شده‌اند. یک نوار کنترل در بخش کناری به نام sidebar تعبیه شده که جابجایی بین اپلیکیشن‌ها را بسیار آسان‌تر می‌کند و در حال حاضر چند اپلیکیشن از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند.

همچنین باید به بازطراحی بخش جستجو اشاره کنیم که حالا شباهت بسیار زیادی به Spotlight موجود در macOS پیدا کرده است. در این محیط می‌توانید به‌راحتی مخاطبین را پیدا کنید، در وب به جستجو بپردازید و از آن به‌عنوان اپ‌لانچر برای اجرای انواع اپلیکیشن‌ها بهره ببرید.

بهبود قابلیت‌های دست‌نوشته‌ها در iPadOS 14

یکی دیگر از قابلیت‌های جدید این سیستم‌عامل Scribble نام دارد که می‌تواند دستخط را به متون تایپ شده تبدیل کند. این مشخصه همچنین از زبان‌های مختلفی پشتیبانی می‌کند و مثلا می‌توانید در یک خط به زبان انگلیسی و چینی متنی را بنویسید تا به متن تایپ شده تبدیل شود.

جابجایی خودکار ارتباط ایرپاد با گجت‌های مختلف

اپل نرم‌افزار مربوط به ایرپادها را به‌روزرسانی کرده تا ایرپاد بتواند به‌صورت خودکار منبع صدا را تشخیص بدهد و به گجت موردنظر وصل شود. این یعنی اگر از طریق آیفون مشغول گوش دادن به موسیقی هستید ولی سپس می‌خواهید در مک‌بوک یک فیلم تماشا کنید، ایرپاد به‌صورت خودکار صدای مک بوک را پخش خواهد کرد.

قابلیت spatial audio برای ایرپاد پرو

در رویداد WWDC 2020 قابلیت spatial audio یا صدای فراگیر و سه‌بعدی برای ایرپاد پرو معرفی شد. این قابلیت قرار است تجربه حضور در سالن سینما را شبیه‌سازی کند و برای این کار با بهره‌گیری از شتاب‌سنج و ژیروسکوپ موجود در ایرپاد پرو، حرکات سر و جهت چرخش آن زیر نظر قرار می‌گیرد.

اشتراک‌گذاری واچ‌فیس‌ها در WatchOS 7

اگر هنگام استفاده از یک واچ‌فیس جذاب علاقه دارید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید، هنگام استفاده از WatchOS 7 به راحتی می‌توانید چنین کاری را انجام دهید. همچنین می‌توانید از طرف سایت‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی واچ‌فیس‌های متنوعی را برای اپل واچ خود دریافت کنید.

ردیابی حرکات مربوط به رقص در WatchOS 7

اپلیکیشن مربوط به تندرستی موجود در اپل واچ حالا با بهره‌گیری از ژیروسکوپ، شتاب‌سنج و داده‌های مربوط به ضربان قلب می‌توانند حرکات مربوط به سبک‌های مختلف رقص را شناسایی کند. تا حالا هیچ شرکت دیگری چنین قابلیتی را ارائه نداده و باید ببینیم این مشخصه چه حرفی برای گفتن دارد.

پایش خواب در WatchOS 7

بلاخره بعد از سال‌ها انتظار، در رویداد WWDC 2020 قابلیت پایش خواب برای WatchOS معرفی شد. این قابلیت با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی و انواع سنسورها می‌تواند حرکات افراد هنگام خواب را زیر نظر بگیرد. اپل در مورد این مشخصه جزییات زیادی را ارائه نداده و بعد از بررسی می‌توانیم در مورد امکانات آن اظهارنظر کنیم.

یادآوری شستن دست‌ها در WatchOS 7

با توجه به بحران کرونا، شستن مرتب دست‌ها اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. به همین خاطر، اپل این قابلیت را در WatchOS 7 تعبیه کرده است. همچنین زمانی که اپل واچ با توجه به صدای آب و حرکت دست‌ها متوجه شسته شدن دست‌ها می‌شود، یک ثانیه‌شمار نمایش می‌دهد تا کاربران زودتر از زمان مقرر فرایند شستن دست‌ها را متوقف نکنند.

توسعه استاندارد جدید برای خانه‌های هوشمند



اپل برای اینکه بهره‌گیری از گجت‌های هوشمند خانگی را به کار ساده‌تری تبدیل کند، در کنار شرکت‌هایی مانند گوگل و آمازون مشغول توسعه استاندارد جدیدی است. اپل در این زمینه اطلاعات خاصی ارائه نداده ولی مطمئنا به‌زودی اخبار بیشتری در مورد آن منتشر می‌شود.

پشتیبانی اپل تی‌وی از چند کاربر برای اپل آرکید

در نسخه جدید tvOS، کاربران می‌توانند چند پروفایل برای اپل آرکید تعریف کنند تا هر کاربری با خیال راحت بازی‌های موردنظر خود را اجرا کند و پیشرفت‌های خود را ثبت کند. همچنین باید به پشتیبانی از کنترلرهای Elite 2 و Adaptive Controller ایکس‌باکس وان هم اشاره کنیم.

قابلیت تصویر در تصویر در tvOS 14

تمام اپلیکیشن‌های موجود در tvOS 14 می‌توانند از قابلیت تصویر در تصویر بهره ببرند. به‌عنوان مثال، هنگام ورزش کردن و تماشای ویدیوهای آموزشی، می‌توانید اخبار موردنظر خود را پیگیری کنید.

افزایش شباهت macOS Big Sur به iOS

در رویداد WWDC 2020 از جدیدترین نسخه سیستم‌عامل مختص کامپیوترهای اپل به نام macOS Big Sur رونمایی کرد. در این نسخه جدید، این سیستم‌عامل بیش از پیش مشابه iOS و iPadOS شده است. برخی از ویژگی‌های این دو سیستم‌عامل مانند ویجت‌ها، بهبود اپلیکیشن Messages و دیگر موارد روانه‌ی macOS شده است.

تایید مهاجرت کامپیوترهای مک به سمت پردازنده‌های ARM

کامپیوترهای اپل از سال‌ها قبل صرفا از پردازنده‌های اینتل استفاده می‌کنند اما اپل تصمیم گرفته برای کامپیوترهای خود از پردازنده‌های اختصاصی بهره ببرد. این شرکت به‌لطف توسعه تراشه‌های آیفون و آیپد تجربه زیادی در این زمینه کسب کرده و به همین خاطر بالاخره قصد دارد برای کامپیوترهای مک هم این رویکرد را تکرار کند.

این مهاجرت چه از لحاظ سخت‌افزاری و چه از لحاظ نرم‌افزاری یک تغییر بسیار مهم محسوب می‌شود. اپل اعلام کرده که برنامه‌های توسعه یافته برای پردازنده‌های اینتل می‌توانند برای کامپیوترهای مک مجهز به پردازنده‌های ARM اجرا شوند و همچنین قادر به اجرای برنامه‌های مختص دیگر محیط‌ها مانند لینوکس خواهند بود.

در ضمن به لطف پردازنده‌های اختصاصی، کامپیوترهای مک می‌توانند اپلیکیشن‌های آیفون و آیپد را هم اجرا کنند که چنین قابلیتی مزایای زیادی برای کاربران دارد.

