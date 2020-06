شب گذشته افتتاحیه کنفرانس WWDC 2020 برگزار شد و مطابق انتظار، جدیدترین نسخه سیستم‌عامل‌های این شرکت از جمله iOS 14 معرفی شدند. سیستم‌عامل iOS 14 در زمینه‌های مختلف ویژگی‌های جدیدی را دریافت کرده که از بین آن‌ها می‌توان به افزوده شدن ویجت‌ها در هوم اسکرین و قابلیت مشابه app drawer اشاره کرد. این قابلیت‌های جدید iOS 14 برای کاربران اندروید بسیار آشنا هستند زیرا از سال‌ها قبل در گوشی‌های اندرویدی حضور دارند.

در هر صورت، در ادامه به ۷ ویژگی iOS 14 می‌پردازیم که از اندروید کپی‌برداری شده‌اند.

ویجت‌های هوم‌اسکرین

بالاخره بعد از گذشت سال‌ها، طراحی هوم اسکرین iOS تغییر پیدا کرده که بخشی از این موضوع به ارائه‌ی ویجت‌ها برمی‌گردد. اگرچه پشتیبانی iOS از ویجت‌ها خبر جدیدی به حساب نمی‌آید، اما حالا این موارد نه‌تنها بازطراحی شده‌اند بلکه کاربران می‌توانند آن‌ها را در هوم اسکرین قرار دهند.

این ویجت‌ها می‌توانند اندازه‌های مختلفی داشته باشند تا فقط اطلاعات موردنظر افراد را ارائه دهند و کاربران در زمینه‌ی تعداد آن‌ها هم حق انتخاب دارند. روی هم رفته، وجود ویجت‌ها در هوم اسکرین از جمله قابلیت‌هایی است که از همان ابتدا در اندروید وجود داشته است.

App Library

حالا که صحبت از هوم‌اسکرین شد، باید به یک قابلیت دیگر iOS 14 اشاره کنیم که App Library نام دارد ولی در حقیقت همان App drawer اندروید است. App Library اپلیکیشن‌های مشابه را در پوشه‌های مختلف قرار می‌دهد و همچنین می‌توانید با جستجو کردن اپلیکیشن موردنظر خود را پیدا کنید.

به صورت خلاصه با این قابلیت جدید، دیگر لازم نیست تمام اپلیکیشن‌ها را در صفحات اصلی آیفون قرار دهید. این مشخصه هم از مهم‌ترین قابلیت‌های اندروید محسوب می‌شود و این یعنی iOS 14 بیش از پیش تجربه کاربری مشابه اندروید را ارائه خواهد کرد.

تصویر در تصویر

اگر از گوشی اندرویدی استفاده کرده باشید، به احتمال زیاد با قابلیت تصویر در تصویر آشنا هستید. گوگل این قابلیت را با اندروید ۸ ارائه کرده ولی حالا کاربران iOS 14 هم می‌توانند هنگام تماشای ویدیو آن را شناور کنند و در کنار تماشای آن، کارهای دیگری را انجام دهند. البته باید خاطرنشان کنیم اپل سال گذشته برای iPadOS 13 این ویژگی را معرفی کرده است.

تغییر اپلیکیشن‌های پیش‌فرض

تعداد زیادی از کاربران iOS طی سال‌های گذشته خواسته خود را برای امکان تغییر اپلیکیشن‌های پیش‌فرض مطرح کرده‌اند. به‌عنوان مثال حتی اگر گوگل کروم را در آیفون خود نصب کرده باشید، ضربه زدن بر یک لینک همواره شما را روانه‌ی مرورگر سافاری می‌کند. اما بالاخره در iOS 14 کاربران می‌توانند اپلیکیشن پیشفرض مربوط به ایمیل و مرورگر را تغییر دهند.

App Clips

در سال ۲۰۱۷، گوگل آزمایش اولیه مربوط به قابلیت Instant Apps را آغاز کرد که روشی برای اجرای اپلیکیشن‌ها و بازی‌های سبک بدون نیاز به نصب آن‌ها بود. حدود یک سال بعد در مه ۲۰۱۸، این قابلیت تحت عنوان Google Play Instant در دسترس تمام توسعه‌دهندگان قرار گرفت.

در iOS 14 چنین قابلیتی وجود دارد و اپل برای آن نام App Clips را انتخاب کرده است. کاربران با اسکن QR Code، از طریق تگ NFC یا ضربه زدن بر یک لینک می‌توانند بدون نیاز به نصب، اپلیکیشن موردنظر را اجرا کنند.

طراحی جدید رابط کاربری سیری

قبل از iOS 14، فعال‌سازی دستیار دیجیتالی سیری باعث می‌شد رابط کاربری آن تمام صفحه را اشغال کند و دیگر نمی‌توانستید کار دیگری را انجام دهید. اما حالا، این دستیار هوشمند به صورت یک آیکون در پایین رابط کاربری قرار می‌گیرد و همچنان می‌توانید اپلیکیشن یا سایت باز شده را مشاهده کنید.

با وجود اینکه این یک تغییر کوچک محسوب می‌شود، اما در هر صورت اندروید از مدت‌ها قبل چنین رویکردی را برای گوگل اسیستنت اتخاذ کرده و نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد.

فهرست مجوزهای اپلیکیشن‌ها در اپ استور

اندروید طی چند سال گذشته توجه زیادی به مسائل امنیتی و حفظ حریم خصوصی نشان داده و در این زمینه بهبود قابل توجهی داشته است. با وجود اینکه سال‌هاست کاربران اندروید در گوگل پلی استور می‌توانند مجوزهای درخواست شده از طرف اپلیکیشن‌ها را مشاهده کنند، اما حالا این ویژگی در iOS 14 هم دیده می‌شود.

به صورت خلاصه، زمانی که در iOS 14 به صفحه یک اپلیکیشن در اپ استور سر می‌زنید، می‌توانید فهرست‌های مجوزهای درخواست شده از طرف اپ موردنظر را مشاهده کنید. این مورد هم یک تغییر بسیار ساده محسوب می‌شود که بالاخره به iOS راه پیدا کرده است.

