شب گذشته اپل در جریان کنفرانس WWDC 2020 از سیستم عامل macOS Big Sur رونمایی کرد که تغییرات ظاهری متعددی در آن دیده می‌شود و در کل شباهت زیادی به iOS پیدا کرده است.

همچنین به گفته مدیران اپل، بعد از macOS X که حدود ۲۰ سال قبل عرضه شده، این نسخه جدید از بیشترین تغییرات در زمینه‌ی طراحی بهره می‌برد. روی هم رفته، اپل تلاش می‌کند محیط سیستم‌عامل‌های iOS، iPadOS و macOS را تا حد زیادی شبیه به یکدیگر کند و تغییرات سیستم عامل macOS Big Sur هم در همین راستا به حساب می‌آید.

بیشتر برنامه‌های این نسخه macOS بازطراحی شده‌اند و در ضمن شاهد ارائه‌ی کنترل‌سنتر iOS هم هستیم که با استفاده از آن مثلا می‌توانید میزان روشنایی نمایشگر را تغییر دهید یا وارد حالت تاریک شوید.

مرورگر سافاری هم به‌روزرسانی مهمی را دریافت کرده که از بین ویژگی‌های جدید آن می‌توانیم به بهبود سرعت و ارائه‌ی قابلیت‌های جذاب مربوط به حفظ حریم خصوصی اشاره کنیم.

در هر صورت در حال حاضر نسخه بتا مختص توسعه‌دهندگان macOS Big Sur منتشر شده و عموم کاربران از ماه آینده می‌توانند نسخه بتا عمومی آن را دریافت کنند. در ادامه می‌توانید فهرست کامپیوترهای مک سازگار با این نسخه macOS را مشاهده کنید.

مک‌بوک –مدل ۲۰۱۵ و جدیدتر

مک‌بوک ایر – مدل ۲۰۱۳ و جدیدتر

مک‌بوک پرو – مدل اواخر ۲۰۱۳ و جدیدتر

مک مینی – مدل ۲۰۱۴ و جدیدتر

آی‌مک – مدل ۲۰۱۴ و جدیدتر

آی‌مک پرو – مدل ۲۰۱۷ و جدیدتر

مک پرو – مدل ۲۰۱۳ و جدیدتر

