از دو روز قبل که سیستم عامل iOS 14 معرفی شده، این نسخه جدید مورد بررسی کارشناسان زیادی قرار گرفته و برخی ویژگی‌های ناشناخته جدید کشف شده است. به غیر از قابلیت اتصال سریع ایرپاد به گجت‌های مختلف، iOS 14 قابلیت موسوم به «شارژ بهینه باتری» برای ایرپاد ارائه می‌دهد که می‌تواند عمر باتری آن‌ها را افزایش بدهد.

این قابلیت که Optimized Battery Charging نام دارد، سال گذشته برای آیفون‌ها و آیپدها معرفی شد و با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی می‌تواند الگوی استفاده شما از گجت‌های موردنظر را یاد بگیرد تا فرایند شارژ بهینه‌تر شود و فشار روی باتری کاهش پیدا می‌کند.

به‌عنوان مثال اگر از جمله افرادی هستید که در طول شب آیفون خود را به شارژر وصل می‌کنید، این قابلیت شارژ آن را در حدود ۸۰ درصد متوقف می‌کند و سپس کمی قبل از اینکه از خواب بیدار شوید، شارژ آن را به ۱۰۰ درصد می‌رساند.

این یک ویژگی بسیار مفید به حساب می‌آید که مورد استقبال زیادی هم قرار گرفته اما این مشخصه برای ایرپادها هم فواید زیادی دارد. باید خاطرنشان کنیم اغلب گوشی‌های هوشمند از باتری‌هایی بهره می‌برند که تا چند سال به مشکل خاصی برنمی‌خورند و در ضمن نرم‌افزارهای هوشمند هم می‌توانند تا حد زیادی عمر این باتری‌ها را افزایش بدهند. اما داستان در مورد ایرپادها کمی متفاوت است.

طبق برخی بررسی‌های انجام شده، عمر مفید باتری مدل‌های مختلف ایرپاد بین ۱۸ تا ۳۶ ماه است. در ضمن باید خاطرنشان کنیم باتری این ایرپادها را نمی‌توان تعویض کرد و به همین خاطر افراد با توجه به گارانتی محصول موردنظر، باید مبلغی را برای تعویض ایرپاد بپردازند یا اینکه دوباره ایرپاد جدیدی خریداری کنند.

با توجه به این مسائل، ارائه‌ی یک مشخصه برای افزایش عمر باتری ایرپاد در سیستم عامل iOS 14 یک قابلیت بسیار مهم محسوب می‌شود که می‌تواند عمر باتری میلیون‌ها ایرپاد در سرتاسر جهان را دوچندان کند.

منبع: The Verge

The post سیستم‌عامل iOS 14 عمر باتری ایرپاد را افزایش می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala