چند روز قبل اپل از سیستم عامل iOS 14 رونمایی کرد و احتمالا تا حالا از برخی ویژگی‌های جدید آن خبردار شده‌اید. اما در این میان، هر نسخه جدید سیستم‌عامل از ویژگی‌های مخفی متعددی هم بهره می‌برد که در این مطلب قصد داریم به ۱۴ ویژگی مخفی iOS 14 نگاهی بیندازیم.

ضربه بر پنل پشتی

اگر به دنبال یک راه آسان‌تر برای ثبت اسکرین‌شات، اجرای یک اپلیکیشن انجام کارهای دیگری هستید، سیستم عامل iOS 14 از قابلیت موسوم به Back Tap پشتیبانی می‌کند. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد با انگشت خود دو یا سه ضربه بر پنل پشتی آیفون بزنید تا یک کار از پیش تعیین شده انجام شود.

این مشخصه در اصل مربوط به حوزه دسترسی‌پذیری است ولی در هر صورت عموم کاربران می‌توانند از آن بهره ببرند. همچنین کاربران اعلام کرده‌اند که حتی اگر آیفون در کیس محافظ قرار داشته باشد، می‌توان از این مشخصه استفاده کرد. البته به نظر می‌رسد برخی مدل‌های آیفون مانند نسل دوم آیفون SE از این قابلیت پشتیبانی نمی‌کنند.

تغییر اپلیکیشن پیش‌فرض ایمیل و مرورگر

بالاخره در iOS 14 تغییر اپلیکیشن پیش‌فرض مربوط به ایمیل و مرورگر امکان‌پذیر شده است. از آنجایی که اپل در مراسم معرفی سیستم عامل iOS 14 به این مشخصه اشاره‌ای نکرد، آن را در بخش ویژگی‌های مخفی قرار داده‌ایم.

در هر صورت حالا مثلا می‌توانید گوگل کروم را به‌عنوان مرورگر پیش‌فرض انتخاب کنید تا وقتی بر روی یک لینک ضربه می‌زنید، روانه‌ی سافاری نشوید.

ترجمه صفحات وب در سافاری

اپل در کنفرانس WWDC 2020 زمانی که در مورد macOS Big Sur توضیحاتی را ارائه می‌داد، ویژگی ترجمه صفحات وب در سافاری را هم معرفی کرد. این ویژگی مختص نسخه دسکتاپ سافاری نیست و در iOS 14 هم می‌توان از آن بهره برد.

این قابلیت سافاری فعلا فقط از زبان‌های محدودی پشتیبانی می‌کند و در این زمینه در برابر گوگل ترنسلیت حرف زیادی برای گفتن ندارد. اما روی هم رفته کاربران با ضربه زدن بر یک آیکون می‌توانند محتوای صفحه وب موردنظر را به زبان دیگری ترجمه کنند.

تشخیص صدا

اپل برای توسعه iOS 14 توجه ویژه‌ای به مشخصه‌های دسترسی‌پذیری نشان داده و یکی از آن‌ها، قابلیت تشخیص صدا است. با این ویژگی، آیفون می‌تواند صداهای خاصی مانند گریه کودک و زنگ در را تشخیص بدهد و سپس نوتیفیکیشنی نمایش می‌دهد. این ویژگی مشخصا برای افراد دارای مشکلات شنوایی ارائه شده است.

دیگر بهبودها در زمینه دسترسی‌پذیری

از دیگر ویژگی‌های مربوط به دسترسی‌پذیری می‌توانیم به امکان تقویت صدا و تنظیم فرکانس‌ها برای شنیدن بهتر موسیقی، تماس‌های تلفنی و پادکست‌ها است. همچنین اگر از ایرپاد پرو استفاده می‌کنید، از یک قابلیت برای تقویت صداهای ضعیف بهره می‌برد.

همچنین در iOS 14، قابلیت VoiceOver بهبود پیدا کرده که این قابلیت برای افراد دچار مشکلات بینایی طراحی شده است. با بهره‌گیری از این قابلیت، چنین افرادی بدون نیاز به دیدن نمایشگر می‌توانند مثلا به‌صورت صوتی از جزییات مختلف مانند درصد باتری یا نام تماس گیرنده خبردار شوند. حالا حتی اگر اپلیکیشن‌ها و صفحات وب از چنین قابلیتی پشتیبانی نکنند، iOS 14 می‌تواند چنین امکانی را برای کاربران فراهم کند.

ARKit 4

یکی دیگر از ویژگی‌های قابل توجه سیستم عامل iOS 14 بهره‌گیری آن از نسل چهارم پلتفرم واقعیت افزوده ARKit است. یکی از امکانات جدید این پلتفرم، امکان قرار دادن اشیاء مجازی در موقعیت‌های جغرافیایی است تا کاربران با آیفون یا آیپد خود بتوانند در مکان‌های مختلف، اشیاء مجازی خاصی را مشاهده کنند.

البته در نهایت توسعه‌دهندگان باید از این ویژگی‌های جدید استفاده کنند و به همین خاطر این روند احتمالا ماه‌ها طول می‌کشد. از دیگر امکانات تازه‌نفس ARKit باید به تشخیص عمق دقیق‌تر به لطف سنسور LiDAR موجود در آیپد پرو جدید اشاره کنیم. گفته می‌شود مدل‌های آیفون ۱۲ پرو هم از چنین سنسوری بهره می‌برند.

افزایش قابلیت‌های اپلیکیشن Find My

سال گذشته iOS 13 همراه با اپلیکیشن جدید Find My معرفی شد که از ترکیب Find My Friends و Find My iPhone تشکیل شده است. با بهره‌گیری از آن می‌توانید موقعیت مکانی دوستانتان را دنبال کنید و باید به امکان یافتن گجت‌های اپل گم شده یا به سرقت رفته هم اشاره کنیم.

حالا در iOS 14، این اپلیکیشن می‌تواند از محصولات و لوازم جانبی ثالث هم پشتیبانی کند. در این رابطه هنوز جزییات زیادی مطرح نشده ولی احتمالا تا عرضه نسخه نهایی iOS 14 اطلاعات بیشتری در مورد این ویژگی مطرح می‌شود.

قابلیت جدید اپلیکیشن Health

اپلیکیشن Health موجود در سیستم عامل iOS 14 ویژگی‌های جدیدی را دریافت کرده که می‌توانیم به بهبود قابلیت‌های مربوط به مدیریت خواب و ارائه‌ی قابلیت‌های جدید برای داشتن آرامش بیشتر قبل از خواب اشاره کنیم. اما در این میان، نباید چک لیست سلامتی را هم از قلم بیندازیم.

اپل ویژگی‌های مختلف مربوط به شرایط اضطراری را در یک محیط واحد گردآوری کرده است. روی هم رفته، در یک بخش از این اپلیکیشن می‌توانید به مواردی مانند پیام اضطراری، بیماری‌های مهم خود و قابلیت تشخیص سقوط دسترسی داشته باشید و این اطلاعات را می‌توانید در اپل واچ خود هم قرار دهید.

بهبود اپلیکیشن هواشناسی

اپل مدتی قبل شرکت Dark Sky که در زمینه‌ی هواشناسی شهرت زیادی دارد، خریداری کرد و حالا اپلیکیشن هواشناسی پیش‌فرض iOS 14 از بخشی از امکانات Dark Sky بهره می‌برد. به‌عنوان مثال می‌توانیم به پیش‌بینی دقیقه به دقیقه مربوط به بارش باران یا برف طی یک ساعت آینده اشاره کنیم. البته این ویژگی برای آمریکا فعال شده است. همچنین در آمریکا، ژاپن، اروپا، کانادا و استرالیا هشدار مربوط تغییر شدید شرایط آب‌وهوا مانند گردباد و سیل به نمایش در می‌آید.

بهبود اپلیکیشن Voice Memo

اپلیکیشن Voice Memo برای ضبط صدا مورد استفاده قرار می‌گیرد و در سیستم عامل iOS 14 از قابلیت جدیدی بهره می‌برد. در این نسخه جدید فقط با ضربه زدن بر یک آیکون، تا حدی صدای پس‌زمینه حذف می‌شود و در نتیجه صدای شما بهتر ضبط خواهد شد.

تغییر سریع رزولوشن و فریم‌ریت برای فیلم‌برداری

اپلیکیشن دوربین در iOS 14 تغییراتی پیدا کرده که تجربه کاربری را بهبود می‌بخشد. در این میان باید به بخش فیلم‌برداری هم اشاره کنیم که حالا بدون نیاز به بخش تنظیمات و فقط به چند ضربه ساده، می‌توانید رزولوشن و فریم ریت مربوط به فیلم‌برداری را تغییر دهید.

ذخیره عبارات موردعلاقه در اپلیکیشن Translate

اپل در کنفرانس WWDC 2020 اپلیکیشن Translate را معرفی کرد که برای ترجمه از ۱۱ زبان مختلف پشتیبانی می‌کند و می‌توان به‌صورت نوشتاری و صوتی از آن استفاده کرد. این اپلیکیشن در کل شباهت زیادی به گوگل ترنسلیت دارد و در این میان، شاهد تب مربوط به ذخیره عبارات موردعلاقه هم هستیم. با این کار مثلا هنگام سفر خارجی می‌توانید عباراتی که به کرات مورد استفاده قرار می‌گیرند، ذخیره کنید.

زبان اشاره در فیس‌تایم

به لطف یکی دیگر از ویژگی‌های قابل توجه سیستم عامل iOS 14 در زمینه‌ی دسترسی پذیری، فیس‌تایم حالا می‌تواند افرادی که در تماس تصویری از زبان اشاره استفاده می‌کنند، تشخیص بدهد. به همین خاطر در یک تماس گروهی یک نفر که از زبان اشاره استفاده کند، تصویر او بزرگ‌تر می‌شود تا دیدن حرکات دست این فرد ساده‌تر شود.

پر کردن خودکار اطلاعات مخاطبین

در نهایت باید به قابلیت جدید کیبورد iOS 14 اشاره کنیم که منجر به صرفه‌جویی در زمان می‌شود و در عین حال حریم خصوصی شما را قربانی نمی‌کند. زمانی که نام مخاطبین خود را در اپلیکیشن‌های ثالث وارد می‌کنید، کیبورد iOS 14 به صورت خودکار در صورت نیاز اپلیکیشن موردنظر، مواردی مانند شماره تلفن، آدرس ایمیل یا آدرس‌های فیزیکی را پیشنهاد می‌دهد. این قابلیت باعث می‌شود که اپلیکیشن موردنظر دیگر نیازی به دسترسی به فهرست مخاطبین شما نداشته باشد.

منبع: Tom’s Guide

