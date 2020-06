گوگل از ماه­ها گذشته مشغول بررسی قابلیت‌های جدید در زمینه‌ی تشخیص عمق برای گوشی‌های اندرویدی است که برای واقعیت افزوده مورد استفاده قرار می‌گیرند. به لطف این الگوریتم‌های جدید، اشیاء مجازی می‌توانند در پشت موانع واقعی قرار بگیرند. حالا بعد از مدت‌ها انتظار، این قابلیت روانه‌ی تعداد زیادی از گوشی‌های اندرویدی می‌شود.

این API به گوشی های اندرویدی اجازه می‌دهد که نقشه‌های مربوط به عمق محیط را بدون نیاز به سخت‌افزارهای خاص ایجاد کنند. نکته قابل توجه این است که صرفا با یک دوربین اصلی می‌توان چنین کاری را انجام داد. این نقشه‌برداری از عمق محیط به اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده اجازه می‌دهد که اشیاء مجازی را پشت موانع واقعی قرار دهند. برای اینکه این موضوع را بهتر متوجه شوید، در ادامه می‌توانید یک GIF را مشاهده کنید.

در ضمن طبق اعلام گوگل، این API به اشیاء دیجیتالی اجازه می‌دهد که مثلا از پله‌های واقعی پایین بروند، به دیوار برخورد کنند و دیگر کارهای اینچنینی را انجام بدهند. گوگل برای اینکه این امکانات جدید را نمایش بدهد، اپلیکیشن ARCore Depth Lab را در پلی استور قرار داده است.

گوگل اعلام کرده که اسنپ‌چت از این تکنولوژی برای فیلترهای خود استفاده خواهد کرد و فعلا دو فیلتر جدید مبتنی بر این API ارائه شده است. این قابلیت به‌عنوان یک آپدیت برای Google Play Services for AR روانه‌ی گوشی‌های اندرویدی می‌شود.

منبع: Android Authority

The post واقعیت افزوده در گوشی‌های اندرویدی جذاب‌تر می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala