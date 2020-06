رابط کاربری اپلیکیشن گوگل فوتوز متحول شد

رابط کاربری نسخه اندروید و iOS اپلیکیشن گوگل فوتوز متحول شده و حالا از قابلیت‌های جدیدی بهره می‌برد. از همه مهم‌تر، حالا این اپلیکیشن دارای یک نقشه است که با استفاده از آن به‌راحتی می‌توانید عکس‌های گرفته شده در سفرهای مختلف به شهرها و کشورهای مختلف را مشاهده کنید. در صورتی که برای عکس‌های تگ مربوط به موقعیت مکانی را تایید کرده باشید، می‌توانید از این نقشه بهره ببرید.

دیگر بخش‌های رابط کاربری هم در کل ساده‌تر شده است. مثلا به جای چهار تب، حالا با سه تب سروکار داریم. در بخش اصلی هم تصاویر با اندازه بزرگ‌تر نمایش داده می‌شوند و راحت‌تر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. در بخش جستجو هم به‌راحتی می‌توانید عکس‌های قدیمی را بر اساس محتوا، مکان یا افراد موجود در تصاویر پیدا کنید.

تب Library هم شامل تمام آلبوم‌ها، عکس‌های مورد علاقه، آرشیو و سطل زباله است. در ضمن باید به تغییرات صورت گرفته در بخش Memories هم اشاره کنیم. در این بخش، حالا ترکیب‌های جدیدی با عکس‌های موجود ایجاد می‌شود. همچنین نباید قابلیت پنهان کردن عکس‌های مربوط به افراد یا زمان‌های خاص را از قلم بیندازیم.

این یعنی اگر ترجیح می‌دهید عکس‌های نفر خاصی را مشاهده نکنید یا از یک سفر خاطرات خوبی ندارید، به جای حذف همیشگی تصاویر مربوطه می‌توانید آن‌ها را پنهان کنید تا دیگر با آن‌ها روبرو نشوید. فرایند انتشار نسخه جدید گوگل فوتوز آغاز شده و طی چند روز آینده به دست تمام کاربران می‌رسد. در نهایت باید به لوگو جدید گوگل فوتوز اشاره کنیم که در ادامه می‌توانید GIF مربوط به این تغییر را مشاهده کنید.

