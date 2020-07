گوگل ارائه قابلیت مشابه ایردراپ اپل را تایید کرد

بعد از ماه‌ها شایعات، گوگل بالاخره ارائه‌ی قابلیت Nearby Share را تایید کرد. در حال حاضر نسخه بتا این مشخصه برای تعدادی از کاربران گوشی‌های اندرویدی ارائه شده است. بر اساس گزارش‌ها، افرادی که از نسخه بتا سرویس‌های گوگل پلی استفاده می‌کنند، می‌توانند از این قابلیت بهره ببرند.

سخنگوی گوگل به سایت Android Police گفته: «ما در حال حاضر مشغول آزمایش نسخه بتا این مشخصه هستیم و قصد داریم در آینده نزدیک اطلاعات بیشتری در مورد آن به اشتراک بگذاریم. هدف نهایی ما پشتیبانی این قابلیت از گوشی‌های مبتنی بر اندروید ۶ و جدیدتر و همچنین دیگر پلتفرم‌ها است.»

همچنین این مشخصه مدتی قبل در نسخه بتا chrome OS هم پدیدار شده و این یعنی کروم‌بوک‌ها هم می‌توانند از این قابلیت بهره ببرند. کارکرد Nearby Share اندروید اساسا مشابه ایردراپ گجت‌های اپل است. این یعنی با استفاده از آن می‌توانید به راحتی فایل‌های موردنظر خود را بین گوشی‌های اندرویدی نزدیک خود به اشتراک بگذارید.

در گزارش سایت Android Police آمده که در نسخه بتا این مشخصه، علاوه بر اشتراک عکس‌ها و ویدیوها از این قابلیت می‌توان برای اشتراک‌گذاری لینک‌ها و توییت‌ها هم استفاده کرد. در ضمن باید بگوییم از این قابلیت نمی‌توان برای ارسال فایل به غریبه‌ها بهره برد.

اولا کاربران موردنظر برای دریافت فایل در بخش Quick Settings باید این قابلیت را فعال کنند و به صورت دستی هم باید دریافت فایل‌های ارسال شده را بپذیرند. سامسونگ هم مدت‌ها قبل قابلیت مشابهی به نام Quick Share را معرفی کرده که به افراد اجازه می‌دهد به‌طور همزمان به حداکثر ۵ کاربر فایل ارسال کنند.

اما در هر صورت مهم‌ترین مزیت Nearby Share این است که از تمام گوشی‌های اندرویدی پشتیبانی می‌کند ولی قابلیت Quick Share مختص گوشی‌های سامسونگ است. در این زمینه شرکت‌های دیگری هم وارد عمل شده‌اند که برای آن‌ها هم چنین محدودیتی دیده می‌شود.

منبع: The Verge

