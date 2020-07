درآمد اپ استور همچنان بیشتر از گوگل پلی استور است

بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، مجموع درآمد اپ استور اپل در نیمه نخست ۲۰۲۰ به حدود ۳۲.۸ میلیارد دلار می‌رسد که این درآمد از فروش اپلیکیشن‌ها و بازی‌های پولی، خریدهای درون برنامه‌ای و دریافت اشتراک به دست آمده است.

این در حالی است که اگرچه تعداد گوشی‌های اندرویدی بسیار بیشتر هستند، اما درآمد گوگل پلی استور در همین مدت تقریبا نصف اپ استور محسوب می‌شود. گفته می‌شود در نیمه نخست امسال، کاربران ۱۷.۳ میلیارد دلار در گوگل پلی استور خرج کرده‌اند.

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، درآمد اپ استور ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است. در این میان، بحران کرونا اگرچه در حوزه‌های مختلف درآمد شرکت‌ها را کاهش داده، اما ظاهرا ماندن اجباری میلیون‌ها نفر در خانه‌هایشان باعث شده درآمد اپ استور و گوگل پلی استور رشد قابل توجهی داشته باشند. در این میان باید بگوییم که درآمد گوگل پلی استور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۱ درصد بیشتر شده است.

بیشترین درآمد در بین اپلیکیشن‌ها مربوط به اپ دوست‌یابی Tinder است که در اپ استور و گوگل پلی توانسته حدود ۴۳۳ میلیون دلار درآمد کسب کند. این یعنی شاهد کاهش ۱۹ درصدی درآمد این اپلیکیشن نسبت به سال گذشته هستیم که مطمئنا این موضوع به بحران کرونا برمی‌گردد.

بیشترین درآمد مربوط به بازی هم متعلق به PUBG Mobile است. این بازی محبوب، موفق به کسب درآمد هنگفت ۱.۳ میلیارد دلاری در اپ‌ استور و گوگل پلی استور شده است. در ضمن مارکت‌های اندروید ثالث اندروید در چین در این آمار قرار نگرفته‌اند.

در نهایت باید خاطرنشان کنیم نحوه کسب‌وکار اپل در زمینه‌ی اپ استور اخیرا توسط نهادهای مختلف به چالش کشیده است. اتحادیه اروپا مدتی قبل تحقیقات گسترده مربوط به نحوه اداره اپ استور را آغاز کرد و احتمالا آمریکا هم در آینده نزدیک چنین کاری را انجام خواهد داد.

