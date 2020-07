بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار قرار است نسخه ۶۴ بیتی گوگل کروم روانه‌ی سیستم‌عامل اندروید شود. این یک موضوع مهم محسوب می‌شود زیرا عدم وجود چنین نسخه‌ای می‌تواند منجر به مشکلات امنیتی و عملکردی شود.

طبق بررسی‌های سایت Android Police، جدیدترین نسخه‌های آزمایشی کروم Dev و کروم Canary مبتنی بر معماری ۶۴ بیتی هستند. اما برای نسخه اصلی کروم همچنان شاهد بهره‌گیری از معماری ۶۴ بیتی هستیم که این یعنی در آینده نزدیک، عموم کاربران می‌توانند از نسخه ۶۴ بیتی گوگل کروم بهره ببرند.

ظاهرا گوشی‌های مبتنی بر اندروید ۱۰ یا نسخه‌های جدیدتر می‌توانند از کروم ۶۴ بیتی استفاده کنند و این یعنی گوشی‌های قدیمی که فاقد اندروید ۱۰ هستند، باید به استفاده از کروم ۳۲ بیتی ادامه دهند. طبق قوانین گوگل، تمام اپلیکیشن‌های اندروید تا اول آگوست ۲۰۲۱ باید به بهره‌گیری از معماری ۶۴ بیتی روی بیاورند و بنابراین احتمالا در آینده نزدیک این نسخه کروم برای گوشی‌های مبتنی بر اندرویدهای قدیمی‌تر هم ارائه خواهد شد.

در این میان، برخی از کاربران که نسخه ۸۴ کروم را در گوشی خود نصب کرده‌اند، می‌گویند این نسخه مبتنی بر معماری ۶۴ بیتی است ولی برخی دیگر می‌گویند این نسخه ۳۲ بیتی محسوب می‌شود. کاربرانی که می‌خواهند این موضوع را مورد بررسی قرار دهند، کافی است عبارت chrome://version را در نوار آدرس وارد کنند و در بخش Google Chrome عبارت ۳۲ بیت یا ۶۴ بیت را می‌توانند مشاهده کنند.

هر دو نسخه Chrome Dev و Chrome Canary در گوگل پلی استور حضور دارند. به همین خاطر اگر می‌خواهید از گوگل کروم ۶۴ بیتی استفاده کنید، کافی است آن‌ها را دانلود و نصب کنید. طبق برنامه گوگل، نسخه ۸۵ کروم در ماه آگوست منتشر می‌شود و بنابراین اگر تمایلی به استفاده از نسخه‌های ناپایدار این اپلیکیشن ندارید، می‌توانید تا آن زمان صبر کنید.

