سامسونگ بزرگ‌ترین سازنده گوشی های هوشمند در جهان محسوب می‌شود و چنین موفقیتی تصادفی نیست. گوشی‌های این شرکت چه از لحاظ سخت‌افزاری و چه از نظر نرم‌افزاری حرف زیادی برای گفتن دارد و به‌خصوص باید به پرچم‌داران این شرکت اشاره کنیم که طرفداران پروپاقرص زیادی دارند. اما به نظر می‌رسد تبلیغات در گوشی های سامسونگ در حال تبدیل به یک مشکل بزرگ هستند.

تا چند ماه قبل، تبلیغات به‌صورت بسیار محدود در برخی از اپلیکیشن‌های سامسونگ به نمایش در می‌آمدند ولی ظاهرا رویکرد این شرکت در قبال این موضوع به تازگی تغییر کرده است. مدتی قبل، خبرنگار CNBC یک توییت حاوی عکسی از قرارگیری تبلیغ در گوشی تاشو گلکسی Z Flip منتشر کرد که واکنش‌های زیادی در پی داشت. این تبلیغ در بخش Places اپلیکیشن dialer قرار گرفته که برای تماس تلفنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چنین تبلیغاتی در اپلیکیشن های مختلف سامسونگ وجود دارند که گاهی اوقات در نگاه اول یک تبلیغ به نظر نمی‌رسند. به‌عنوان مثال، Samsung Music برخی تبلیغات را مانند یک آهنگ در پلی‌لیست نمایش می‌دهد. Samsung Pay و Samsung Health هم بنرهای تبلیغاتی را نشان می‌دهند. اپلیکیشن پیش‌فرض مربوط به هواشناسی هم حاوی تبلیغاتی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد اخبار هستند.

طبق بررسی‌های انجام شده، در این اپلیکیشن‌های سامسونگ که در ادامه می‌توانید نام آن‌ها را مشاهده کنید، انواع تبلیغات دیده شده است:

Samsung Phone

Galaxy Store

Samsung Health

Samsung Pay

Samsung Weather

Bixby

Samsung Music

اصلا چرا گوشی‌ها تبلیغات نمایش می‌دهند؟

قبل از اینکه بیشتر به موضوع نمایش تبلیغات در گوشی های سامسونگ بپردازیم، ابتدا باید کلیت این موضوع را تشریح کنیم. گوگل به دلیل اینکه خدمات رایگان ارائه می‌دهد، در سرویس‌های مختلف خود تبلیغات نمایش می‌دهد. به لطف همین رویکرد، کاربران می‌توانند از حافظه ۱۵ گیگابایتی سرویس‌های گوگل، فضای نامحدود گوگل فوتوز و دیگر سرویس‌های جذاب بهره ببرند.

سایت‌ها و کانال‌های یوتیوب به این دلیل تبلیغ نشان می‌دهند که انواع محتوا را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهند ولی تامین چنین محتواهایی برای آن‌ها هزینه دارد. به همین خاطر در ازای مشاهده تبلیغات، می‌توانید از محتوای رایگان بهره ببرید. در این میان، شما هیچ پولی برای خرید نرم‌افزار یا سخت‌افزار پرداخت نکرده‌اید.

اما تفاوت رویکرد سامسونگ در این است که کاربران مبلغی برای خرید گوشی موردنظر پرداخت کرده‌اند. گوشی ۱۹۸۰ دلاری گلکسی فولد با وجود اینکه قیمت هنگفتی دارد، ولی همچنان تبلیغات را نمایش می‌دهد. اگرچه سامسونگ حاشیه سود محصولات خود را فاش نمی‌کند، ولی بدون شک سود حاصل از فروش چنین گجت گران‌قیمتی می‌تواند هزینه‌های سرویس‌های نرم‌افزاری موردنظر را پوشش دهد.

نمایش تبلیغات در گوشی های سامسونگ با قیمت زیر ۳۰۰ دلار که حاشیه سود کمتری دارند قابل درک است ولی بدون شک گوشی‌های هزار دلاری و حتی گران‌تر نباید هیچ تبلیغی نمایش دهند. حاشیه سود باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌ی این سرویس‌ها را پوشش دهد و اگر این چنین نیست، پس کسب‌وکار سامسونگ وضعیت مناسبی ندارد.

نمایش تبلیغات در یک گوشی ۱۰۰ دلاری منطقی محسوب می‌شود ولی انجام چنین کاری برای گوشی ۷۵۰ دلاری، چه برسد به گوشی ۱۹۸۰ دلاری، هیچ توجیهی ندارد. شرکت‌هایی مانند وان‌پلاس، اوپو، هواوی و ال‌جی همگی دارای اپلیکیشن‌هایی در زمینه‌های هواشناسی، پرداخت و حتی تندرستی هستند و هیچ‌کدام تبلیغات نمایش نمی‌دهند.

باید خاطرنشان کنیم سامسونگ نه‌تنها گران‌ترین گوشی‌های اندرویدی را روانه‌ی بازار می‌کند، بلکه از آن‌ها به‌عنوان پلتفرمی برای نمایش تبلیغات استفاده می‌کند. چنین رویکردی ما را فقط به یک نتیجه می‌رساند: سامسونگ روزبه‌روز حریص‌تر می‌شود.

مدیران سامسونگ امیدوارند که اغلب مشتریان گوشی های سامسونگ به محصولات شرکت‌های دیگر مهاجرت نخواهند کرد و صرفا تبلیغات را نادیده می‌گیرند. با اینکه این یک استراتژی بسیار حریصانه محسوب می‌شود، اما تا زمانی که تبلیغات فقط در اپلیکیشن‌های محدودی به نمایش در می‌آمدند، این اقدام مشکل‌زا نبود.

تبلیغات گوشی های سامسونگ را نمی‌توانید غیرفعال کنید

اگر کاربر گوشی‌های سامسونگ هستید و با این تبلیغات برخورد داشته‌اید، احتمالا دنبال راهکاری برای غیرفعال کردن آن‌ها می‌گردید. اگرچه می‌توانید نوتیفیکیشن‌های مربوط به اپلیکیشن‌های سامسونگ را غیرفعال کنید و با این کار در بین نوتیفیکیشن‌های آن‌ها دیگر با تبلیغی مواجه نخواهید شد، اما در هر صورت احتمالا نوتیفیکیشن‌های ضروری آن‌ها را هم از دست می‌دهید.

در بخش Customization Services می‌توانید گزینه‌های Customization Services و Customized ads and direct marketing را غیرفعال کنید ولی با این کار فقط اطلاعات شخصی شما برای ارائه‌ی تبلیغات مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و همچنان تبلیغات نمایش داده می‌شود.

باید خاطرنشان کنیم که احتمالا در برخی کشورها، گوشی های سامسونگ تبلیغات نمایش نمی‌دهند. علاوه بر این اگر کاربران از اپلیکیشن‌های سامسونگ استفاده نکنند، با این تبلیغات مواجه نمی‌شوند. از طرفی دیگر، سامسونگ بیشتر تبلیغات را طوری نمایش می‌دهد که در نگاه اول توجه کاربران را جلب نمی‌کند و بیشتر به‌عنوان بخشی از محتوای اپ موردنظر جلوه می‌کند.

راهکارهای احتمالی

راهکار نهایی برای سامسونگ این است که نمایش تبلیغات در حداقل گوشی های گران‌قیمت خود را متوقف کند. هیچ دلیل منطقی برای نمایش تبلیغات در گوشی‌هایی که با قیمت هنگفتی به فروش می‌رسند، وجود ندارد. اما به‌خوبی می‌دانیم که تبلیغات از گوشی های سامسونگ حذف نخواهند شد.

در این میان، حداقل باید گزینه‌ای در بخش تنظیمات تعبیه شود که کاربران با استفاده از آن بتوانند نمایش تبلیغات را متوقف کنند. برای کاربرانی هم که چنین کاری را انجام نمی‌دهند، سامسونگ می‌تواند به‌صورت ماهانه امتیازاتی را ارائه کند.

گزینه دیگر این است که تمام این تبلیغات به بخشی از Global Goals سامسونگ تبدیل شود. Global Goals یکی از برنامه‌های سامسونگ محسوب می‌شود که از طریق همکاری با سازمان ملل قرار است ۱۷ هدف مختلف در راستای توسعه پایدار دنبال شود. با عرضه گلکسی نوت ۱۰، سامسونگ از اپلیکیشن Global Goals رونمایی کرد که به کاربران اجازه می‌دهد مبالغی را برای این ۱۷ هدف اهدا کنند.

کاربران علاوه بر پرداخت پول، می‌توانند تبلیغات در لاک‌اسکرین گوشی خود مشاهده کنند و با این کار، درآمد مربوط به این کار به نهاد Global Goals اهدا می‌شود. اگر سامسونگ می‌خواهد به نمایش تبلیغات در گوشی‌های سامسونگ ادامه دهد، بهتر است حداقل بخشی از درآمد این کار را به امور خیریه اختصاص دهد.

اما فارغ از اینکه سامسونگ درآمد این کار را به خیریه اختصاص می‌دهد یا نه، در هر صورت این رویکرد باید تغییر کند. باید خاطرنشان کنیم چنین کاری از طرف شیائومی که به ساخت گوشی‌های مقرون به صرفه شهرت دارد اصلا تعجب‌آور نیست، اما سامسونگ که گوشی‌های بسیار گران‌قیمتی روانه‌ی بازار می‌کند نباید چنین کاری را انجام دهد و امیدواریم هرچه زودتر رویکرد خود را تغییر دهد.

منبع: Android Police

