آیفون‌ها به دریافت سریع به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری شهرت دارند که این موضوع به کنترل گسترده اپل بر روی سخت‌افزار و نرم‌افزار برمی‌گردد. با توجه به اینکه صدها گوشی اندرویدی هر ساله روانه‌ی بازار می‌شوند، چنین قابلیتی را نمی‌توان برای آن‌ها شبیه‌سازی کرد زیرا بین آن‌ها تفاوت زیادی وجود دارد. اما حالا گفته می‌شود اندروید ۱۰ در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشته است.

گوگل با انتشار یک پست در وبلاگ رسمی خود اعلام کرده که سرعت انتشار اندروید ۱۰ برای گوشی‌های موردنظر بیشتر از تمام نسل‌های قبلی بوده است. طبق اعلام گوگل، ۵ ماه بعد از عرضه اندروید ۱۰ این نسخه برای حدود ۱۰۰ میلیون گوشی ارائه شده که این یعنی شاهد افزایش ۲۸ درصدی سرعت انتشار اندروید ۱۰ نسبت به نسل قبلی اندروید هستیم.

البته چنین موفقیتی یک شبه به دست نیامده و این شرکت طی چند سال گذشته، توجه ویژه‌ای به این موضوع نشان داده است تا بتواند سرعت انتشار نسخه‌های جدید اندروید را افزایش دهد.

با انتشار اندروید اوریو، گوگل از پروژه Treble رونمایی کرد که اساسا هسته اصلی اندروید را از تغییرات رابط کاربری سازندگان گوشی‌ها جدا می‌کند. همین موضوع باعث شد سرعت انتشار اندروید پای نسبت به اوریو ۲.۵ برابر شود. هر گوشی هوشمندی که با اندروید اوریو روانه‌ی بازار شد، از این قابلیت جدید بهره می‌برد.

سپس گوگل در ادامه نسخه‌های قبل از بتا را در اختیار سازندگان گوشی‌ها قرار داد تا آن‌ها برای آزمایش نسخه جدید اندروید وقت بیشتری داشته باشند. با اندروید ۱۰، گوگل از پروژه MainLine رونمایی کرد که ارائه‌ی آپدیت‌های حیاتی برای بخش‌هایی از گوشی را از طریق گوگل پلی امکان‌پذیر می‌کند. گوگل به لطف همین ویژگی موفق شد قابلیت مربوط به ردیابی تماس بیماران مبتلا به کووید ۱۹ را برای ۲ میلیارد گوشی اندرویدی ارائه دهد.

یکی از قابلیت‌های اندروید نوقا، «به‌روزرسانی بی‌وقفه» (Seamless Update) بود که به صورت خلاصه گوشی اندرویدی بدون اینکه نیازی به خاموش شدن داشته باشد می‌تواند آپدیت جدید اندروید را نصب کند. چنین آپدیتی در یک پارتیشن جداگانه سیستم نصب می‌شود و بعد از ریبوت گوشی، به طور کامل اجرا خواهد شد. اما از آنجایی که این مشخصه حافظه زیادی را اشغال می‌کند، مورد استقبال چندانی قرار نگرفته است.

حالا در اندروید ۱۱ شاهد پارتیشن جدیدی موسوم به Virtual A/B هستیم که اساسا همین کار را انجام می‌دهد و حافظه کمتری را اشغال می‌کند. گوگل از شرکت‌های سازنده خواسته برای تمام گوشی‌های مبتنی بر اندروید ۱۱ این مشخصه را عملی کنند تا آپدیت اندروید ساده‌تر و راحت‌تر از گذشته شود.

در حال حاضر دومین نسخه بتا عمومی اندروید ۱۱ منتشر شده و طبق اعلام اندروید، در تاریخ ۸ سپتامبر (۱۸ شهریور) نسخه نهایی آن عرضه خواهد شد.

