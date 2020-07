هک گسترده اکانت توییتر افراد مشهور؛ از بیل گیتس و اوباما تا ایلان ماسک

شب گذشته در جریان یکی از بزرگترین هک‌های تاریخ شبکه‌های اجتماعی، اکانت رسمی تعدادی زیادی از افراد مشهور و چند کمپانی بزرگ در توییتر هک شدند و ظاهرا تمام این کارها در راستای یک کلاهبرداری برای دریافت مبالغ هنگفت بیتکوین بوده است. روی هم رفته مقدار زیادی بیتکوین به ارزش حدود ۱۲۰ هزار دلار به حساب موردنظر واریز شده است.

هنوز نمی‌دانیم که این هک دقیقا چگونه رخ داده و اینکه تا چند اندازه به سیستم‌های توییتر نفوذ شده است. در هر صورت به نظر می‌رسد شب گذشته در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد به وقت ایران انتشار پست‌های موردنظر در این اکانت‌ها آغاز شده و این روند حدود ۲ ساعت طول کشیده است. توییتر پس از گذشت بیش از یک ساعت از آغاز این اتفاق، در حساب رسمی خود هک این اکانت‌ها را تایید کرد.

همچنین در یک اقدام بی‌سابقه، توییتر برای مدت کوتاهی قابلیت توییت کردن اکانت‌های تایید شده را غیرفعال کرد. به نظر می‌رسد این اولین باری است که توییتر در تاریخ فعالیت خود چنین کاری انجام می‌دهد. حدود دو ساعت بعد از این کار، توییتر اعلام کرد که بیشتر اکانت‌های تایید شده حالا می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند ولی شاید برای لحظاتی دچار مشکل شوند.

جک دورسی، مدیرعامل توییتر، در مورد این هک گسترده نوشته: «روز سختی برای ما در توییتر بود. از این که چنین اتفاقی رخ داده احساس خیلی بدی داریم.» مدیر محصول توییتر هم با انتشار یک بیانیه اعلام کرد: «تحقیقات ما در این اتفاق همچنان ادامه دارد و به زودی مطالب بیشتری در مورد جزییات آن منتشر می‌کنیم.»

توییتی که با حساب کاربری ایلان ماسک منتشر شده بود وعده می‌داد هر کس هر تعداد بیت‌کوینی که به این حساب بفرستد، دو برابر آن را دریافت خواهد کرد. در اکانت توییتر بیل گیتس هم توییت مشابهی منتشر شد و هر دو اکانت بعد از پاک شدن این توییت‌ها به سرعت توییت‌های جدیدی را پست می‌کردند. در ادامه می‌توانید بخشی از توییت‌های منتشر شده را مشاهده کنید.











کمی بعد از این اتفاق، اکانت‌های شرکت‌های اپل و اوبر، باراک اوباما، جف بزوس، جو بایدن، کانیه وست و مایک بلومبرگ هم هک شدند و شروع به انتشار توییت‌های مشابهی کردند. هنوز معلوم نیست این افراد یا فرد موردنظر چگونه موفق به عملی کردن این هک گسترده شده‌اند ولی به نظر می‌رسد آن‌ها توانسته‌اند به بخش لاگین توییتر یا بازیابی حساب‌ها نفوذ کنند یا اینکه آن‌ها با هک یکی از کارکنان توییتر دسترسی‌های او را دریافت کرده‌اند. در بین گروه‌های هکرها، اسکرین‌شات‌هایی از یک ابزار داخلی مربوط به مدیریت حساب‌های تایید شده توییتر منتشر شده که توییتر حالا مشغول حذف این تصاویر است.

به نظر می‌رسد این هکر یا هکرها اولین توییت را طرف اکانت هک شده ایلان ماسک منتشر کرده‌اند که محتوای آن از این قرار است: «من به خاطر بحران کووید ۱۹ احساس بخشندگی می‌کنم. هر مقدار بیت‌کوین که ظرف یک ساعت آینده به حسابم واریز شود، دوبرابر می‌کنم. مراقب خودتان باشید.» در ادامه این توییت یک آدرس کیف پول بیت‌کوین هم قرار گرفته بود تا کاربران بتوانند به راحتی بیت‌کوین واریز کنند.

در توییتی که در حساب آقای گیتس ظاهر شد آمده بود: «همه از من می خواهند درآمدهایم را ببخشم و حالا وقتش رسیده. شما هزار دلار بفرستید، من برایتان دو هزار دلار می فرستم.» به غیر از افراد مشهور، حساب کاربری شرکت‌هایی مانند اپل، اوبر، Cash App هم هک شدند و در این میان باید به هک اکانت افراد مشهور در حوزه رمزارزها هم اشاره کنیم.

همانطور که گفتیم، برخی کاربران فریب خورده‌اند و مقادیری بیت‌کوین به حساب موردنظر واریز کرده‌اند که با توجه به ماهیت عمومی بودن بلاکچین، می‌توانیم بگوییم که به این حساب مقداری بیتکوین به ارزش حدود ۱۲۰ هزار دلار واریز شده است. توییتر هنوز در مورد جزییات این هک گسترده اطلاعاتی منتشر نکرده است. باید خاطرنشان کنیم سال گذشته اکانت مدیرعامل توییتر برای دومین بار هک شد.

منبع: The Verge

The post هک گسترده اکانت توییتر افراد مشهور؛ از بیل گیتس و اوباما تا ایلان ماسک appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala