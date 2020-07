روز گذشته مایکروسافت در کنار معرفی نسخه پیش نمایش جدید ویندوز ۱۰،‌ از جدیدترین نسخه لانچر خود نیز رونمایی کرد. مایکروسافت لانچر حالا از طراحی کاملا جدیدی بهره می‌برد و به همراه قابلیت‌های فراوان، به زودی برای اندروید عرضه می‌شود.

مایکروسافت لانچر یکی از بهترین لانچرهایی است که تاکنون برای سیستم عامل اندروید طراحی شده. اگرچه میزان محبوبیت آن به نوا لانچر نمی‌رسد اما می‌توان به جرئت گفت از لحاظ کیفیت، زیبایی، عملکرد و قابلیت شخصی سازی، دست کمی از رقیب قدرتمند خود ندارد.

بعد از عرضه بتاهای متعدد،‌ بالاخره نسخه ششم این لانچر محبوب برای انتشار آماده شده و کاربرانی که در حال حاضر از مایکروسافت لانچر استفاده می‌کنند به زودی به آن دسترسی خواهند داشت. نکته خوب در رابطه با این لانچر اینجاست که مایکروسافت آن را بر پایه کد جدیدی طراحی کرده و همین موضوع دست توسعه‌دهندگان را برای افزودن قابلیت‌های جدید به آن باز می‌گذارد.

با نصب نسخه ششم این لانچر، تغییرات ظاهری جدید، اولین چیزی است که توجه شما را به خود جلب می‌کند. در بطن آن نیز تغییرات گسترده‌ای صورت گرفته که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به تم تیره (دارک مود) جدید اشاره کرد که اکنون با تم تیره که به صورت پیش فرض در اندروید قرار گرفته هماهنگ شده.

۵ مورد از بهترین لانچرهای اندروید با قابلیت ذخیره انرژی

مایکروسافت لانچر اکنون به طور کامل از حالت landscape (افقی) پشتیبانی می‌کند، انیمیشن‌های روان‌تری دارد، دست کاربر را در شخصی سازی آیکون‌‌ها کاملا باز می‌گذارد، سریع‌تر بارگذاری می‌شود و به مقدار بسیار کمی از منابع سخت‌افزاری سیستم نظیر رم استفاده می‌کند. مایکروسافت همچنین روی مهم‌ترین قابلیت‌ یک لانچر یعنی مصرف انرژي تمرکز ویژه‌ای داشته و لانچر خود را بهینه‌تر از قبل طراحی کرده تا بدین ترتیب کاربر هیچ نگرانی بابت مصرف بالای باتری نداشته باشد.

با این اوصاف هنوز هم مشکلات ریز و درشتی در مایکروسافت لانچر وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، عدم سازگاری با سیستم ناوبری اندروید ۱۰ در برخی از گوشی‌هاست. همچنین برخی از کاربران گزارش داده‌اند نوشته‌های استیکی نوت ویندوز ۱۰ با گوشی همگام سازی نمی‌شود که خب نمی‌توان آن را ایراد بزرگی به حساب آورد چون مسلما مایکروسافت آن‌ها را در بروزرسانی بعدی رفع خواهد کرد.

به خاطر داشته باشید اگرچه لانچر جدید مایکروسافت به صورت کلی از دستگاه‌هایی با اندروید ۷ و بالاتر پشتیبانی می‌کند اما برخی از ویژگی‌های این سیستم عامل ممکن است در گوشی‌هایی با اندروید ۸، ۹ و ۱۰ به درستی کار نکند. البته این موضوع تنها مختص یک سری گوشی‌های خاص است اما نام و مدل آن‌ها هنوز مشخص نشده.

اگر شما هم این لانچر را روی گوشی اندرویدی خود نصب کرده‌اید، آیا استفاده از آن را به دیگران پیشنهاد می‌کنید؟

منبع: PhoneArena

The post جدیدترین نسخه مایکروسافت لانچر با قابلیت‌های جدید برای اندروید معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala