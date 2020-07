گوگل بیش از ۱۰۰ ایموجی جذاب تازه معرفی کرد

گوگل به مناسبت ۱۷ جولای، روز جهانی ایموجی، ۱۱۷ ایموجی تازه معرفی کرد که از پاییز امسال در دسترس کاربران خواهد بود.

همه‌ی ما تا کنون بارها از شکلک‌ها (ایموجی) استفاده کرده‌ایم اما آیا می‌دانید که تاثیر این شکلک‌ها تا حدی است که از سال ۲۰۱۴، هر ساله روز جهانی ایموجی برگزار می‌شود؟ ۱۷ جولای روزی است که در کاراکتر ایموجی تقویم (U+1F4C5) دیده می‌شود و به همین دلیل هم به عنوان روز جهانی ایموجی انتخاب شده است. از سال ۲۰۱۴ مردم، رسانه‌ها و شرکت‌ها از راه‌های گوناگون این روز را جشن می‌گیرند. راه‌هایی مانند فرستادن و دریافت ایموجی، طرح پرسش‌هایی از طریق ایموجی، نوشتن با ایموجی یا حتی معرفی ایموجی‌های تازه توسط شرکت‌های برتر حوزه‌ی تکنولوژی.

گوگل نیز طبق روند همیشگی، سال گذشته طرح پیشنهادی برخی ایموجی‌های تازه را با تمرکز روی بیان احساس همدلی و برابری اجتماعی، به کنسرسیوم جهانی یونیکد (که سازمان ناسودده تعیین استانداردهای نوشتاری از جمله ایموجی‌هاست) ارائه داده بود و اکنون این شرکت اعلام کرده که پاییز امسال نتیجه‌ی برخی از این پیشنهادها دردسترس کاربران خواهد بود. از جمله ایموجی لبخند اندک، ایموجی دو شخص که یکدیگر را بغل کرده‌اند، ایموجی مرد و زن در لباس‌های ازدواج و ایموجی شخصی که به نوزادی غذا می‌دهد.

به جز این‌ها ایموجی‌های دیگری هم افزوده خواهد شد که از جمله‌ی آن می‌توان به پیناتا (نوعی وسیله‌ی جشن اسپانیایی) و لانگ درام (طبل سنتی قبایل گوناگون) اشاره کرد. هم‌چنین با معرفی ایموجی «آناتومی قلب» می‌توانید از آن در زمانی که عشق کاملا واقعی است استفاده کنید! یا شاید بخواهید احساستان را با شکلک‌های تازه‌ی حیوانات نشان بدهید؛ به این ترتیب یک «گاومیش دوست‌داشتنی»، یک «سگ آبی مشتاق» یا چهره‌ی یک «خرس قطبی» می‌تواند گزینه‌های تازه‌ی خوبی برای این کار باشد!

علاوه بر حیوانات، برای خوراکی‌ها هم ایموجی‌های تازه‌ای دردسترس خواهد بود. مثل تاماله (نوعی غذای مکزیکی)، چای حبابی (که با شیر و چای سیاه، حباب خوراکی و شکر تهیه می‌شود و این روزها به نوشیدنی محبوبی تبدیل شده) یا حتی قوری چای برای زمانی که می‌خواهید حس گرم دورهمی را منتقل کنید و می‌بینید که یک ایموجی فنجان به تنهایی کافی نیست!

کاراکترهای دیگری از طبیعت، فعالیت‌ها و بیش از آن هم در اواخر امسال افزوده خواهد شد که ازجمله‌ی آن‌ها می‌توان به تنه‌ی درخت، چوب جادو و یک ماموت پشمالو اشاره کرد. در کنار دیگر ایموجی‌های تایید شده توسط یونیکد، این ۱۱۷ ایموجی تازه نیز با ارائه‌ی اندروید ۱۱ از پاییز امسال دردسترس کاربران خواهد بود. ویژگی‌های سیستم عامل تازه‌ی گوگل را در مقاله‌ی «انتظارات از اندروید ۱۱» بخوانید. هم‌چنین برای دیدن برخی از دستگاه‌هایی که به‌روزرسانی اندروید ۱۱ را دریافت می‌کنند این مقاله را ببینید.

بازنگری طراحی برخی کاراکترهای قبلی

علاوه بر ارائه‌ی ایموجی‌های تازه، گوگل در طراحی برخی ایموجی‌های قدیمی نیز بازنگری کرده است. گوگل در این زمینه می‌گوید طراحان این شرکت اول همه‌ی جوانب ایموجی‌ها را بررسی و سپس آن‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که در حالت تاریک نیز به خوبی دیده شوند و حتی برای پیام‌های آخر شب کاربردی باشند

نکته‌ی جالب توجه آن است که گوگل برای بازطراحی برخی از ایموجی‌های خود با متخصصان «آکواریوم ساحلی مونته‌ری» و «باغ حشرات ویکتوریا» نیز همکاری کرده تا شکلک‌های مرتبط به بهترین شیوه بازگوکننده‌ی خود باشند. شیر، لاک‌پشت، خوک، دلفین، گوسفند و مورچه برخی از این ایموجی‌های بازطراحی‌شده هستند.

بهبود دسترسی به ایموجی‌ها

با افزایش گزینه‌های ایموجی و رشد بیش از ۴۰ درصدی در استفاده از ایموجی‌ها، این‌که کاربران بتوانند ایموجی مورد نظر را به سرعت یافته و بفرستند نیز اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، گوگل به تازگی یک نوار ایموجی به بالای کیبورد بتای خود (Gboard) اضافه کرده است که به تدریج در ماه‌های آینده برای همه‌ی کاربران اندروید Gboard دردسترس خواهد بود. بنابراین کاربران به زودی آسان‌تر از همیشه به ایموجی‌ها دسترسی خواهند داشت.

