به نظر می‌رسد سیستم‌عامل ویندوز ۱۰X که قرار است برای گجت‌های دو نمایشگره ارائه شود، در سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد. شرکت مایکروسافت مدتی قبل اعلام کرد که این سیستم‌عامل ابتدا برای لپ‌تاپ‌های عادی عرضه می‌شود. به دلیل همین تغییرات، در سال جاری میلادی نباید انتظار عرضه ویندوز ۱۰X را داشته باشیم.

طبق گزارش ZDNet، گجت‌های تک نمایشگره مبتنی بر ویندوز ۱۰X که برای استفاده‌های آموزشی و تجاری در نظر گرفته شده‌اند، در بهار ۲۰۲۱ به دست مشتریان خواهند رسید. یک سال بعد از آن یعنی در سال ۲۰۲۲ هم مایکروسافت اولین گجت دو نمایشگره مجهز به این سیستم‌عامل را عرضه می‌کند. اگر این اخبار صحت داشته باشند، پس برنامه‌های مایکروسافت با تاخیر قابل توجهی روبرو شده‌اند.

مدتی قبل یکی از مدیران ارشد مایکروسافت اعلام کرد که بخشی از این تغییر برنامه‌ها به بحران ویروس کرونا برمی‌گردد. بعد از اینکه به دلیل این بحران میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان به دورکاری روی آورده‌اند، مایکروسافت تلاش کرده تجربه کاربری این افراد را بهبود ببخشد.

همچنین تصمیم مایکروسافت مبنی بر ارائه‌ی قابلیت پشتیبانی از برنامه‌های win32 به ویندوز ۱۰X باعث شده که روند توسعه این سیستم‌عامل با چالش‌هایی مواجه شود. این موضوع هم در تاخیر در عرضه ویندوز‌ ‌۱۰X تاثیرگذار بوده است.

مایکروسافت حالا قصد دارد تعدادی از ویژگی‌های رابط کاربری و تجربه کاربری ویندوز ۱۰X را روانه‌ی ویندوز ۱۰ کند. در همین زمینه می‌توانیم به اعمال تغییرات در بخش منوی استارت و قسمت تنظیمات اشاره کنیم که به زودی برای تمام کاربران عملی می‌شوند. گفته می‌شود طی ماه‌های آینده ویندوز ۱۰ با تغییرات ظاهری بیشتری مواجه خواهد شد.

منبع: The Verge

The post عرضه ویندوز ۱۰X احتمالا به سال ۲۰۲۱ موکول شده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala