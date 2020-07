با تایید شیائومی، از ماه آینده ۲۳ گوشی این شرکت بروزرسانی رابط کاربری MIUI 12 را رسما دریافت خواهند کرد که در این بین ۱۷ گوشی از ردمی و دو گوشی از پوکو دیده می‌شوند.

تقریبا دو ماه پیش بود که شیائومی از رابط کاربری MIUI 12 با امکانات و قابلیت‌های بسیار فراوان رونمایی کرد. طبق معمول ابتدا کاربران چینی به این بروزرسانی دسترسی پیدا کردند و قرار شد بعد از مدتی کاربران دیگر نقاط جهان نیز به آن دسترسی داشته باشند. با این حال این لیست در وب‌سایت شعبه اندونزی شیائومی منتشر شده اما این احتمال هم وجود دارد که در همان موقع، دیگر نقاط جهان نظیر هندوستان بتوانند این رابط را دریافت کنند.

بسیاری از دستگاه‌های واجد شرایط اما از سری ردمی هستند. جالب اینجاست که حتی شاهد حضور ردمی ۶ نیز در این لیست هستیم که با اندروید ۸.۱ راهی بازار شده بود و اقدام شیائومی در راستای پشتیبانی از دستگاه‌هایی با این سن و سال واقعا تحسین‌برانگیز است. شما عزیزان می‌توانید تمام محصولات حاضر در این لیست را در زیر مشاهده کنید.

لیست کامل قابلیت‌های جدید رابط کاربری MIUI 12 شیائومی

می ۱۰

می نوت ۱۰

می نوت ۱۰ پرو

می ۸ لایت

پوکو F2 پرو

پوکوفون F1

ردمی نوت ۹

ردمی نوت ۹ پرو

ردمی نوت ۸ پرو

ردمی نوت ۸

ردمی نوت ۷

ردمی نوت ۶ پرو

ردمی نوت ۵

ردمی ۹

ردمی ۸

ردمی ۸A

ردمی ۸A پرو

ردمی ۷

ردمی ۷A

ردمی ۶A

ردمی ۶

ردمی ۶ پرو

ردمی S2

در خصوص گوشی‌های بالا باید این نکته را هم یادآور شویم که به گفته شیائومی، تصاویر زمینه معروف رابط کاربری MIUI 12 یعنی Super Wallpapers تنها برای گوشی‌های می ۱۰ و پوکو F2 پرو در دسترس قرار می‌گیرد و دیگر گوشی‌ها از تصاویر زمینه معمولی پشتیبانی می‌کنند. همچنین پنجره‌های معلق هم در ۱۲ گوشی زیر پشتیبانی می‌شود.

می ۱۰

می نوت ۱۰ پرو

می نوت ۱۰

ردمی نوت ۸ پرو

ردمی نوت ۷

می ۸ لایت

پوکو F2 پرو

پوکوفون F1

ردمی ۷

ردمی نوت ۹

ردمی نوت ۹ پرو

ردمی ۹

علاوه بر این‌ها، آیکون‌های انیمیشنی تنها برای گوشی‌های می ۱۰، پوکو F2 پرو، پوکوفون F1 و ردمی نوت ۸ پرو در دسترس قرار می‌گیرد و قابلیت‌های جدید دوربین هم به ۱۲ گوشی بالا به جز پوکو F2 پرو اضافه می‌شود. هنوز مشخص نیست چرا شیائومی یک سری قابلیت‌ها را برای گوشی‌های خاص در نظر گرفته اما باید منتظر بمانیم و ببینیم در ادامه روند عرضه این بروزرسانی، چه سیاست‌های جدیدی از سوی غول چینی اتخاذ می‌شود.

نسخه جهانی رابط کاربری MIUI 12 به‌زودی روانه‌ی ۴۷ گوشی شیائومی می‌شود

منبع: Notebookcheck

The post نسخه پایدار رابط کاربری MIUI 12 شیائومی ماه آینده برای ۲۳ گوشی عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala