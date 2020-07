بر اساس گزارش منتشر شده در سایت The Information، گوگل برای بهبود اپلیکیشن‌های خود داده‌های مربوط به اپلیکیشن‌های رقیب را جمع‌آوری می‌کند و آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ظاهرا گوگل این داده‌ها را در سرویس Android Lockbox ذخیره می‌کند. گوگل می‌گوید این سرویس در وهله اول مربوط به مدیریت اپلیکیشن‌های فعال در پس‌زمینه سیستم است. گوگل اشاره کرده که این اطلاعات به‌طور آزادانه برای توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها در دسترس است اما دید آن‌ها محدود به محصولات خودشان است.

اما چرا این موضوع اهمیت زیادی دارد؟ اول از همه چنین کاری به گوگل اجازه می‌دهد تا طبق داده‌هایی که صرفا برای توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها قابل مشاهده است، تصمیمات مهمی را اتخاذ کند. به‌عنوان مثال، در گزارش موردنظر آمده گوگل از اطلاعات اپلیکیشن TikTok برای درک چگونگی و زمان راه اندازی یک برنامه رقیب در بازار هند استفاده کرده است. همچنین گزارش شده که این شرکت داده‌های مربوط به سرویس‌های ایمیل رقیب جیمیل و همچنین اینستاگرام و فیسبوک را مورد بررسی قرار داده است.

گوگل با بهره‌گیری از داده‌های مربوط به دیگر کیبوردها می‌تواند کیفیت Gboard را بهبود ببخشد یا Google Keep می‌تواند از داده‌های مربوط به اپلیکیشن‌های رقیب بهره‌مند شود. روی هم رفته گوگل‌ می‌تواند از این اطلاعات برای بهبود محصولات خود یا کشف فرصت‌های تجاری بالقوه استفاده کند.

از یک طرف گوگل‌ می‌تواند بگوید که به‌عنوان توسعه‌دهنده اندروید حق دارد بر نحوه عملکرد اپلیکیشن‌ها در سیستم‌عامل خود نظارت کند. اما بهره‌گیری از این داده‌ها می‌تواند به‌عنوان یک رفتار ضد رقابتی دیده شود. بحث عملکرد ضد رقابتی گوگل‌ بارها در مناطقی مانند اتحادیه اروپا، هند و روسیه مطرح شده و حالا شاید در آمریکا هم با چنین معضلی مواجه شود. گوگل‌ تا حالا میلیاردها دلار به دلیل رفتارهای ضد رقابتی جریمه شده ولی معلوم نیست آیا این افشاگری جدید منجر به مشکلات قانونی بیشتری می‌شود یا نه.

