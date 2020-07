اگرچه در سیستم‌عامل اندروید کاربران از لحاظ مرورگر به گزینه‌های متنوعی دسترسی دارند، اما بیشتر آن‌ها ترجیح می‌دهند از همان مرورگر پیش‌فرض گوشی بهره ببرند. هرچند برخی شرکت‌ها برای رابط کاربری گوشی خود مرورگر اختصاصی توسعه داده‌اند، اما در نهایت در تقریبا تمام گوشی‌های اندرویدی مرورگر گوگل کروم دیده می‌شود. ولی در این میان فایرفاکس مشغول تهدید کروم برای افزایش سهم خود در بین گوشی‌های مبتنی بر اندروید است.

مدتی قبل نسخه بتا فایرفاکس در اندروید ویژگی‌های جدیدی را دریافت کرد و تا حدی در مرکز توجه قرار گرفت. از طرف دیگر گوگل کروم همچنان طرفداران زیادی دارد و حرف اول را از لحاظ تعداد کاربران می‌زند.

در این مطلب قصد داریم عملکرد فایرفاکس و گوگل کروم را در سیستم‌عامل اندروید با یکدیگر مقایسه کنیم. برای این کار به بخش‌هایی مانند رابط کاربری، موتور رندر، قابلیت‌ها، پشتیبانی از پلتفرم‌های مختلف و دیگر موارد می‌پردازیم.باید خاطرنشان کنیم برای این مقایسه نسخه بتا فایرفاکس در اندروید مورد بررسی قرار گرفته و به‌زودی نسخه اصلی فایرفاکس در اندروید هم مجهز به این قابلیت‌ها خواهد شد.

پشتیبانی از پلتفرم‌های گوناگون

پشتیبانی مرورگر از پلتفرم‌های مختلف اهمیت بسیاری زیادی دارد. زیرا کاربران خواستار سینک کردن اطلاعات مرورگر خود مانند بوک‌مارک‌ها، تاریخچه وب‌گردی، پسوردها و افزونه‌ها با دیگر پلتفرم‌های مورد استفاده هستند. در این میان، گوگل کروم برای اندروید، iOS، ویندوز و مک عرضه شده است. اما فایرفاکس در این زمینه حرف بیشتری برای گفتن دارد و به غیر از اندروید، iOS، ویندوز و مک برای لینوکس هم ارائه شده است.

رابط کاربری

گوشی‌ها کماکان در حال بزرگ‌تر شدن هستند و با نسبت تصویر بلندتری روانه‌ی بازار می‌شوند. بنابراین به طراحان رابط کاربری توصیه می‌شود که گزینه‌های اصلی در لبه‌ی پایینی قرار دهند تا دسترسی به آن‌ها راحت باشد. اما رابط کاربری گوگل کروم همچنان قدیمی است و گزینه‌های اصلی در بخش فوقانی قرار دارند.

در صفحه اصلی گوگل کروم شاهد تعبیه دکمه هوم در سمت چپ بخش فوقانی هستیم. همچنین گزینه‌هایی برای سوئیچ کردن بین تب‌ها و بخش تنظیمات هم در سمت راست قیمت بالایی قرار گرفته‌اند. طبق برخی گزارش‌ها، گوگل می‌خواهد گزینه‌های اصلی را به بخش پایینی منتقل کند ولی معلوم نیست که این تغییرات چه زمانی نهایی خواهند شد.

از طرف دیگر، رابط کاربری نسخه اندروید فایرفاکس به‌خصوص بعد از بازطراحی انجام شده، حرف بیشتری برای گفتن دارد. با توجه به اینکه تمام گزینه‌های اصلی در قسمت پایینی قرار دارند، این مرورگر برای نمایشگرهای بلندقد مناسب‌تر محسوب می‌شود. همچنین از طریق همین صفحه اصلی و با ضربه زدن بر یک گزینه می‌توانید حالت خصوصی یا private mode را فعال کنید. البته باید بگوییم در صورت تمایل می‌توانید این گزینه‌ها را بخش فوقانی منتقل کنید.

حالت ناشناس در مرورگرها چیست و چه فوایدی دارد؟

سوئیچ بین تب‌ها

بسیاری از کاربران هنگام استفاده از مرورگر تب‌های زیادی را باز می‌گذارند. در این شرایط، منو مربوط به سوئیچ بین تب‌ها نقش مهمی در زمینه‌ی تجربه کاربری ایفا می‌کند.

در گوگل کروم با مراجعه به این منو، ردیف عمودی کارت‌های مربوط به سایت‌های باز شده را مشاهده می‌کنید و گزینه‌های مربوط به بستن تب‌ها، باز کردن تب جدید و دیگر موارد همچنان در بخش فوقانی قرار دارند.

اما در نسخه بتا فایرفاکس در اندروید طراحی این بخش مینیمال شده و به صورت مختصر و مفید می‌توانید عناوین تب‌های باز شده را ببینید و در کل گزینه‌های مختلف در بخش میانی و پایینی رابط کاربری قرار گرفته‌اند.

۲۱ ترفند مفید برای تب‌های گوگل کروم

موتور رندر

در این نسخه فایرفاکس، مشکلات مربوط به اسکرول کردن صفحات وب برطرف شده و حالا برای نمایش سایت‌ها از نسل جدید موتور رندر GeckoView بهره می‌برد. در ضمن فایرفاکس همواره توجه زیادی به ویژگی‌های مربوط به حریم خصوصی نشان می‌دهد و در نسخه جدید این مرورگر هم در این زمینه گزینه‌های بیشتری ارائه شده است.

گوگل کروم کماکان مبتنی بر موتور رندر کرومیوم است. این موتور رندر شهرت زیادی دارد حالا حتی مرورگر مایکروسافت اج هم از آن بهره می‌برد. در هر صورت، نسخه اندروید فایرفاکس و مرورگر کروم از لحاظ عملکرد تفاوت خاصی با یکدیگر ندارند.

مرورگر Brave چیست و چه تفاوت‌هایی با گوگل کروم دارد؟

قابلیت‌های مختلف

گوگل کروم برای بهبود تجربه کاربری دو قابلیت را ارائه کرده است. اول از همه باید به یکپارچه بودن گوگل ترنسلیت با این مرورگر اشاره کنیم که به لطف آن، کاربران هنگام مشاهده صفحات وب مبتنی بر زبان‌های خارجی، به راحتی در مرورگر کروم می‌توانند آن‌ها را ترجمه کنند.

همچنین باید به قابلیت Simplified view هم اشاره کنیم که برای برخی صفحات وب می‌توان از آن استفاده کرد. با بهره‌گیری از این مشخصه، محیط کلی مربوط به صفحه موردنظر ساده‌تر می‌شود تا راحت‌تر بتوانید محتوا را مطالعه کنید. همچنین برای فونت و اندازه متن در این حالت هم می‌توانید دست به شخصی‌سازی بزنید.

همان‌طور که گفتیم فایرفاکس توجه ویژه‌ای به قابلیت‌های مربوط به حریم خصوصی نشان می‌دهد. در جدیدترین نسخه بتا فایرفاکس هم به طور پیش‌فرض، کوکی‌ها و ردیاب سایت‌هایی که عملکرد کاربر در سایت‌های دیگر را زیر نظر قرار می‌دهند، مسدود می‌شوند. البته کاربران می‌توانند این تنظیمات را به راحتی تغییر دهد. امیدواریم گوگل کروم هم به صورت پیش‌فرض چنین قابلیت‌هایی را ارائه کند.

از طرف دیگر باید به حالت مطالعه موجود در فایرفاکس هم اشاره کنیم که کلیت آن مشابه قابلیت موجود در گوگل کروم و دیگر مرورگرها است. در ضمن نباید پشتیبانی نسخه اندروید فایرفاکس از تعدادی افزونه را از قلم بیندازیم. به عنوان مثال برای مسدود کردن تبلیغات می‌توانید از uBlock Origin بهره ببرید. اگرچه پشتیبانی نسخه اندروید فایرفاکس از افزونه‌ها بسیار محدود است، اما در هر صورت گوگل کروم از همین افزونه‌های محدود هم پشتیبانی نمی‌کند.

سخن آخر

همان‌طور که در ابتدای مطلب گفتیم، بسیاری از کاربران اندروید از نظر مرورگر علاقه‌ای به امتحان کردن گزینه‌های جدید ندارند و عمدتا از همان گزینه پیش‌فرض موجود در گوشی بهره می‌برند.

اما روی هم رفته، جدیدترین نسخه بتا فایرفاکس در اندروید موفق شده بهبودهای مختلفی را ارائه کند و بهتر است برای مدتی از آن استفاده کنید و شاید با این کار به کاربر ثابت این مرورگر تبدیل شوید. اگر تجربه استفاده از این نسخه بتا فایرفاکس را دارید، تجربه خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

