چگونه حالت ناشناس گوگل مپ را فعال کنیم

حالت ناشناس نقشه گوگل تقریبا از سال گذشته در دسترس است اما شاید تا کنون به آن توجه نکرده باشید. در حالی که با گزینه‌های موجود به سادگی می‌توانید از این ویژگی استفاده کنید.

پیش از این به حالت ناشناس نرم‌افزارهای گوناگون به صورت کلی پرداخته‌ایم اما با کمک این مطب طی چند گام ساده می‌توانید حالت ناشناس را در اپلیکیشن گوگل مپ فعال نمایید، روشی که هم در اندروید و هم در iOS کاربردی است.

برای استفاده از حالت ناشناس (Incognito Mode) در نقشه گوگل این مراحل را انجام دهید:

اپلیکیشن گوگل مپ را در دستگاه همراه خود باز کنید. روی عکس پروفایل خود کلیک کنید تا منوی تنظیمات گوگل مپ نمایش داده شود. روی «فعال کردن حالت ناشناس» که نخستین گزینه‌ی منو است بزنید. شما به حالت ناشناس منتقل می‌شوید و پنجره‌ای نمایش داده می‌شود که در آن ویژگی‌های حالت ناشناس بیان شده است. روی «بستن» بزنید تا بتوانید وارد محیط گوگل مپ شوید.

گوشزد: اگر روی «بیشتر بدانید» بزنید، از محیط گوگل مپ خارج و به محیط مرورگر هدایت می‌شوید که در این حالت ممکن است مرورگر در حالت ناشناس نباشد و تاریخچه‌ی مرور شما ذخیره شود.

حالت ناشناس گوگل مپ برای این طراحی شده تا جست‌وجوها و مکان شما ذخیره نشود. زمانی که این حالت فعال باشد، تاریخچه‌ی مکان‌ها در دسترس نیست و این یعنی هر جایی که بروید یا مسیریابی کنید، در تاریخچه‌ی مکان‌های حساب گوگل شما ذخیره نمی‌شود.

از سویی اگر از نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی مکان مانند Trusted Contacts و یا اشتراک‌گذاری مکان در گوگل مپ استفاده می‌کنید، اطلاعات مکانی شما برای مخاطبانتان در دسترس نخواهد بود. هم‌چنین ویژگی‌هایی مانند تاریخچه‌ی مکان، اشتراک‌گذاری مکان، مشارکت‌ها، دستیار صوتی گوگل هنگام ناوبری، نقشه‌های آفلاین و زبانه‌ی «برای شما» نیز در حالت ناشناس در دسترس نیست.

توجه داشته باشید که برای استفاده از حالت ناشناس، باید از نسخه‌های به‌روز شده‌ی اپلیکیشن گوگل مپ استفاده کنید.

