با توجه به نتایج یک تحقیق گسترده، مردم کشورهای دنیا به طور متوسط ۳.۱ ساعت از وقت خود را صرف کار با اپلیکیشن‌های مختلف گوشی می‌کنند و این یعنی میزان استفاده از اپلیکیشن‌های گوشی هوشمند توسط کاربران، یک چهارم مدت زمانی است که آن‌ها بیدار هستند.

بر اساس گزارش‌های بدست آمده از موسسه آماری App Annie و همچنین نگاهی به تغییر و تحولات صورت گرفته در صنعت گوشی‌های هوشمند، سال ۲۰۲۰ را باید سرآغاز یک عصر جدید در این صنعت دانست. اضافه شدن دوربین‌های متعدد، بزرگ‌تر شدن نمایشگر، افزایش چشمگیر قدرت سخت‌افزاری و حافظه داخلی و همچنین پیشرفت فوق‌العاده سیستم عامل‌ این گجت‌ها آن‌ها را بیش از پیش به محصولاتی با کاربرد مشابه کامپیوترهای خانگی تبدیل کرد.

در حالی که در سال‌های گذشته انجام یک سری فعالیت‌های خاص با گوشی‌های هوشمند میسر بود اما اکنون این محصولات به جایگاهی رسیده‌اند که می‌توان سنگین‌ترین بازی‌ها را نیز با آن‌ها تجربه کرد بدون اینکه با مشکل خاصی مواجه شوند. کمتر از یک هفته پیش بود که لنوو و ایسوس از گوشی‌های گیمینگ خود رونمایی کردند. محصولاتی که از قابلیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند و نوید یک آینده متفاوت را می‌دهند.

از گوشی‌های گیمینگ که بگذریم، به محصولات تاشو می‌رسیم. آن‌هایی که شکل و شمایل عجیبی دارند اما هنوز به صورت صد در صد برای رفع نیاز کاربران مناسب نیستند. با این حال تا چند سال پیش هیچ یک از این موارد را شاهد نبودیم و به همین خاطر کاربران کمتر برای انجام کارهای خود به گوشی‌ها متوسل می‌شدند. یکی دو سال اخیر اما داستان متفاوتی دارد. «اهمیت و جایگاه گوشی‌‌های هوشمند در مقایسه با سال‌های گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافت». این پستی بود که هرمان لی، مدیر ارشد خدمات حرفه‌ای موسسه App Annie حدودا ۳ روز قبل در وبلاگ خود منتشر کرد.

تعداد دانلود برنامه‌ و بازی در سال ۲۰۱۹ میلادی ۹.۱ درصد افزایش یافت!

سال ۲۰۱۹، استفاده کاربران از اپلیکیشن‌های گوشی هوشمند به طور متوسط به نسبت سال ۲۰۱۵ (با ۲.۱ ساعت در روز) حدودا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد که به گفته App Annie، مواردی از قبیل سرعت بالا و ثبات بیشتر خطوط اینترنت در رقم خوردن چنین نتیجه‌ای کاملا تاثیرگذار بود. همچنین در بین کشورهایی که در این بررسی‌ تحت نظر گرفته شدند، کاربران آمریکا، هندوستان، اندونزی، پاکستان و روسیه بیشترین افزایش را در ساعات کار با گوشی داشتند.

به گفته هرمن، با افزایش میزان ساعت استفاده کلی از گوشی و اپلیکیشن‌ها، میزان محبوبیت یک سری اپلیکیشن‌های خاص هم به شدت افزایش یافت. برای مثال به گزارش موسسه آماری Sensor Tower، برنامه TikTok در کشور آمریکا و در زمان شیوع ویروس کرونا با رقم خیره‌کننده ۲ میلیارد بار دانلود در سرتاسر جهان، در میان پردانلودترین اپلیکیشن‌ها حضور داشت. تنها در ماه ژوئن سال جاری، تعداد دانلود این برنامه به ۸۷ میلیون رسید که اتفاقا در همان ماه نیز در رتبه اول اپ استور و گوگل پلی از این لحاظ قرار گرفت.

کاربران این نرم‌افزار اجتماعی محبوب، ماهانه ۱۶ ساعت و ۲۰ دقیقه به طور متوسط روی آن وقت می‌گذرانند که در مقیاس روزانه این رقم به نیم ساعت می‌رسد. در ماه آگوست سال ۲۰۱۸، نتیجه تحقیقات Sensor Tower در رابطه با میزان استفاده متوسط کاربران از اپلیکیشن TikTok به صورت ماهانه، تنها ۵ ساعت و ۴ دقیقه بود که اختلاف چشمگیری با نتیجه بدست آمده کنونی دارد!

دکتر میکیل وارشاوسکی، یکی از معروف‌ترین پزشکان روسی که در آمریکا متولد شده و به عنوان پزشک خانواده فعالیت می‌کند، در راستای نتایج بدست آمده از این تحقیقات می‌گوید استفاده مداوم از گوشی‌های هوشمند درست مانند مواد مخدر روی مغز اثر می‌گذارد و کاربران باید در استفاده خود از این گجت‌ها منطقی باشند و محدودیت‌هایی اعمال کنند.

شما چند ساعت از وقت خود را به صورت روزانه صرف استفاده از اپلیکیشن‌های گوشی هوشمند می‌کنید؟ به نظر شما، در عصر ارتباطات و همچنین با گسترش کارهای وابسته به فناوری، آیا امکان پذیر هست که میزان استفاده از اپلیکیشن‌های گوشی هوشمند کمتر از ۳.۱ ساعت باشد؟

منبع: Fox Business

منبع متن: digikala