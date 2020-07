اینستاگرام اعلام کرد باگ نرم افزاری دلیل نمایش علامت استفاده از دوربین در iOS 14 است

بعضی از کاربران بعد از نصب نسخه‌ی بتای iOS 14 بر روی آیفون خود، در شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که بعد از باز کردن اپ اینستاگرام، نقطه‌ی سبز رنگ نشان دهنده‌ی استفاده‌ی اپلیکیشن از دوربین، در بالای آیفون آنها ظاهر ‌می‌شود. این اتفاق حتی زمانی که کاربر از دوربین در این اپلیکیشن هم استفاده نمی‌کند رخ می‌دهد.

در حالت کلی این نقطه‌ی سبز رنگ باید زمانی نمایش داده شود که شما از دوربین در این اپ به طور مثال برای گذاشتن پست یا استوری استفاده می‌کنید. نمایش این نقطه‌ی سبز رنگ نشان می‌دهد که این اپ در پس زمینه در حال استفاده از دوربین آیفون است.

اپل با رونمایی از IOS 14 در کنفرانس WWDC سال ۲۰۲۰ نشان داد که حفظ حریم خصوصی کاربرانش برای این شرکت، اهمیت بسیار بالایی دارد. iOS جدید علاوه بر نشان دادن اپلیکیشن‌هایی که به کلیپ‌بورد (Clipboard) آیفون دسترسی دارند، زمانی که یک اپلیکیشن از دوربین دستگاه استفاده کند این استفاده را با نمایش دادن نقطه‌ای سبز رنگ در نوار وضعیت دستگاه به کاربر نشان می‌دهد.

اینستاگرام در رابطه با این موضوع اعلام کرد که علت این مشکل، وجود باگ در این اپلیکیشن است و این اپ تنها زمانی از دوربین تلفن همراه استفاده ‌می‌کند که کاربر بخواهد. آنها در ادامه گفتند، ما باگی را در نسخه بتای iOS 14 پیدا کرده‌ایم که باعث ‌می‌شود این اپ به اشتباه فرض کند که کاربر در حال استفاده از دوربین است. سخنگوی اینستاگرام همچنین گفت اپ اینستاگرام در این نمونه‌ها که گزارش شده به دوربین دسترسی نداشته و هیچ محتوایی توسط دوربین ضبط نشده است.

پین کردن کامنت‌های اینستاگرام امکان‌پذیر می‌شود

بر اساس گفته‌های اینستاگرام، iOS 14 با فرض اینکه که کاربر در حال استفاده از دوربین در اپ اینستاگرام است، نقطه‌ی سبز رنگ را نمایش می‌دهد در حالی که ممکن است کاربر در حال گشتن در محیط این اپ باشد. آنها در پایان اعلام کردند که این باگ را در بروزرسانی بعدی این اپ رفع خواهد کرد.

یکی از کابران در رابطه با این موضوع در اکانت توییتر خود نوشت. مواقعی که در اینستاگرام هستید به طور ناگهانی نشان‌گر استفاده از دوربین در iOS 14 نمایان می‌شود. بعد که Control Center را باز می‌کنید متوجه می‌شوید که اینستاگرام در حال استفاده از دوربین است. وجود این قابلیت در iOS 14 باعث بهبود حفظ حریم خصوصی کاربر می‌شود.

با وجود اینکه iOS14 و قابلیت‌هایش در حفظ حریم خصوصی کاربران، هنوز به صورت عمومی عرضه نشده است اما تا این لحظه مشکلاتی را برای توسعه دهندگان این پلتفرم ایجاد کرده است. چند وقت پیش نیز مشخص شد که اپ «لینکدین» (Linkdin) بدون اجازه از کاربر، به اطلاعت موجود در کلیب‌بورد دستگاه دسترسی داشته است. شرکت لینکدین در رابطه با این موضوع اعلام که یک باگ باعث به وجود آمدن این مشکل شده است.

در حال حاضر نسخه‌ی iOS 14 موجود برای نصب در فاز بتا قرار دارد و نسخه‌ی اصلی از این سیستم عامل پاییز امسال در دسترس همه‌ی کاربران قرار خواهد گرفت.

ویدیوی اپل برای معرفی iOS 14 و قابلیت‌‌های جدید آن

The post اینستاگرام اعلام کرد باگ نرم افزاری دلیل نمایش علامت استفاده از دوربین در iOS 14 است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala